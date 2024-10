Según el chef, preparar las verduras correctamente puede convertirlas en el componente más delicioso de la comida.

¿Y si pudieran brillar intensamente en el escenario central?

Los profesionales de la salud y los nutricionistas aconsejan constantemente comer más vegetales. Sin embargo, para muchas personas, esta tarea parece difícil debido a la falta de emoción hacia los vegetales o simplemente porque no les gustan.

Para muchas personas, su primer encuentro con los vegetales ocurre durante su infancia, donde se les sirve vaporizados. Si bien vaporizar funciona bien para algunas variedades de vegetales, otros pierden su sabor natural y emoción de esta manera, según Caroline Chambers, autora del nuevo libro de cocina "¿Qué cocinar cuando no te apetece cocinar?"

Apreciar los vegetales podría significar ampliar tu punto de vista a la hora de prepararlos, sugirió Chambers.

Incluso si eres aficionado a un solo vegetal, las plantas generalmente saben mejor, si no más disfrutables, cuando se consumen estacionalmente, como señala Chambers, quien se basa en Carmel Valley, California.

Afortunadamente, Chambers se especializa en hacer que la comida sea atractiva y deliciosa sin mucho esfuerzo. Comenzó su carrera como caterera y luego cambió a desarrollo de recetas. A medida que la gente comenzó a quedarse en casa más debido a la pandemia del Covid-19, comenzó a compartir recetas de vegetales fáciles de hacer en línea.

Transformar los vegetales en la parte de la comida que esperas con ansias no es un proceso complicado, aseguró Chambers.

Con una abundancia de productos de temporada de invierno ahora disponibles en los supermercados, aquí te mostramos cómo enamorarte de los vegetales.

Cocinando esos vegetales

Si los vegetales en tu plato parecen una tarea en lugar de un placer, podría ser debido a una preparación incorrecta, sugirió Chambers.

"Creo que los vegetales tienen más sabor que la carne en muchos casos cuando se preparan correctamente", agregó.

En otoño e invierno, asar es uno de los métodos principales para preparar deliciosos platos de vegetales, dijo Chambers, quien comparte recetas en Instagram y presenta el podcast "So Into That".

"Los vegetales de verano son deliciosos crudos. El maíz, los frijoles verdes, los tomates, todos son maravillosos, incluso cuando se cocinan ligeramente", dijo. Pero para vegetales como las coles de Bruselas, la calabaza pero y las batatas, asar les da su mejor sabor.

Para asar vegetales, establece tu horno entre 400 a 425 grados Fahrenheit durante unos 35 a 40 minutos, y hasta una hora para la calabaza, sugirió Chambers. Asar a temperaturas más altas da a las coles de Bruselas una deliciosa caramelización y endulza la calabaza.

"No quiero que se haga ningún asado por debajo de 300 (Fahrenheit). Quiero 400 y arriba para un mínimo de 35 minutos, si no más cerca de 450", agregó.

Elegir los vegetales adecuados

¿Cómo saber cuándo tus vegetales están cocidos a la perfección? La textura es un buen indicador.

Una exterior crujiente es maravillosa, pero debe ir acompañada de un interior tierno, dijo Chambers. "Ahí es donde entra el calor alto. Tenerlos por encima de 400 ayuda a que la exterior se vuelva ligeramente crujiente, dando a las coles de Bruselas una exterior crujiente y tierna y suave por dentro", dijo.

Chambers a menudo no da la vuelta a sus vegetales durante el asado. En lugar de eso, deja que el lado que toca la sartén se vuelva extra crujiente. Cerca del final del asado, prefiere mantener la luz del horno encendida y revisar con frecuencia.

"Una vez que los bordes empiezan a ponerse de color marrón dorado, pasarán de marrón dorado a quemados muy rápidamente", agregó.

Agregar sabor

Una vez que tus vegetales estén cocidos a la perfección, déjalos brillar en el escenario central con algunas deliciosas especias.

Un poco de aceite de oliva, sal y pimienta pueden hacer maravillas, o usa salsas compradas en la tienda para hacer las cenas entre semana más disfrutables, sugirió Chambers. Una salsa verde, que suele contener una mezcla de crema, hierbas y limón, o un pesto ya hecho pueden añadir sabores vib

Precalienta el horno a 425 grados Fahrenheit. Escurre los garbanzos, pero no los enjuagues. Corta las zanahorias y la cebolla roja en trozos de 2,5 cm y resérvalos. En un bol grande, mezcla los garbanzos, las zanahorias y la cebolla con aceite de oliva, harissa y miel. Sazona con sal kosher. Coloca las verduras en una bandeja para hornear y hornéalas durante 35 a 40 minutos, o hasta que estén doradas y tiernas. Espolvorea queso feta sobre las verduras y vuelve a meterlas en el horno durante 5 minutos, o hasta que el queso se derrita y burbujee ligeramente. En un bol pequeño, mezcla el yogur griego, la ralladura y el jugo de limón. Sazona con sal kosher. Espolvorea la mezcla de yogur, hierbas frescas y nueces tostadas sobre las verduras asadas antes de servir. Coloca varias hojas de papel de cocina en una bandeja con bordes, luego coloca los garbanzos escurridos encima. Usa otra hoja de papel de cocina para secarlos. Deshazte de todos los papeles de cocina usados y extiende los garbanzos uniformemente. Quedarán algunas pieles de garbanzo en la bandeja – no hace falta quitarlas, se pondrán crujientes y ricas. Corta las zanahorias en rodajas diagonales de 1,25 cm de grosor y pica finamente la cebolla. Pon las zanahorias, la cebolla, el aceite, la harissa, la miel y 1 cucharadita de sal en un bol con los garbanzos y mezcla bien. Cocina hasta que las zanahorias estén doradas por fuera pero blandas cuando las pinchas con un tenedor, lo que tarda unos 25 a 30 minutos. En una batidora o procesador de alimentos, mezcla el queso feta y el yogur. Añade la ralladura y el jugo de limón, junto con una pizca de sal. Mezcla hasta obtener una textura suave, raspando los lados si es necesario, durante unos 30 a 45 segundos. Si la mezcla está demasiado espesa, añade un poco de agua, poco a poco, hasta que alcance la consistencia adecuada. Pica las hierbas y las nueces. Saca las verduras asadas del horno y ponlas en una rejilla para enfriar. Comprueba el sabor y añade más sal si es necesario. Añade las hierbas a las verduras. Pon una buena cantidad de feta batido en el fondo de un bol o plato, luego añade las verduras asadas, followed by a spoonful of nuts. Añade un poco de harissa encima si te gusta la comida picante.

Atajo: Omitir el feta batido y simplemente espolvorear un poco de queso feta encima. Encuentra calabaza butternut o batatas precortadas en la tienda y úsalas en lugar de zanahorias.

Alternativa al pesto: Omitir la harissa y la miel, y en su lugar, añade una cucharada grande de pesto comprado en la tienda a las verduras después de que se hayan asado. Sirve con burrata en lugar de feta batido.

Preparar las verduras de manera atractiva puede mejorar su sabor y hacerlas más agradables, según Caroline Chambers. Integrar más verduras en la dieta puede contribuir positivamente a la salud y el bienestar general.

Al explorar diferentes métodos de preparación, como asar en otoño e invierno, es posible descubrir los platos de verduras favoritos. Abrazar la producción estacional puede llevar a una experiencia de comida más agradable y nutritiva.

Lea también: