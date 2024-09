- Seguimiento de la tasa de oro en euros - posible influencia de la disminución de las tasas de interés

El costo del oro está aumentando de manera notable y ha alcanzado un pico sin precedentes en euros. En ciertos momentos de hoy, esta valiosa materia prima se cambió a 2.290 euros por onza troy (aproximadamente 31,1 gramos), rompiendo su propio récord. Esta tendencia alcista continúa por tercer día consecutivo esta semana, impulsada por los rumores de disminución de las tasas de interés.

A nivel mundial, el precio del oro suele expresarse en dólares estadounidenses. Se acercó a romper ese récord durante el comercio de hoy. La onza troy se cambió alrededor de 2.529 dólares en Londres, staying just below the record peak of August 20th, when gold reached 2,531.75 dollars per ounce.

La previsión de caídas en las tasas de interés, principalmente en los Estados Unidos, tiene un peso significativo.

El principal catalizador que impulsan el precio del oro es la especulación entorno a las caídas en las tasas de interés. Dado que el oro en sí no genera rendimientos, la idea de reducir las tasas de interés estimula la demanda de esta substancia valiosa. Los expertos prestan atención cercana a las predicciones de las tasas de interés en los Estados Unidos. Se proyecta una posible disminución de las tasas de interés en los Estados Unidos, la primera desde el aumento de la inflación, en la próxima semana.

Es incierto cómo profundamente la Reserva Federal de los Estados Unidos reducirá las tasas de interés el 18 de septiembre. El banco central puede responder a la reciente caída de la inflación y el relajamiento de la economía con una reducción menor de las tasas de interés de 0,25 puntos porcentuales o una reducción más significativa de 0,50 puntos porcentuales.

Dado la proyectada disminución de las tasas de interés en los Estados Unidos, los inversores podrían considerar esto como una excelente oportunidad para una [inversión] productiva en oro. Con la expectativa de tasas de interés más bajas, la demanda de oro, como un activo refugio, se espera que aumente aún más.

