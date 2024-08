- Seane, gerente de Gladbach: "Todos ocupando sillas con un botón rojo"

Gerardo Seoane, entrenador del equipo de fútbol de Mönchengladbach, no se siente especialmente ansioso ante la próxima temporada de la Bundesliga. "No hay razón para que los entrenadores se preocupen por los malos resultados y las posibles consecuencias. Al elegir esta profesión, uno entiende: todos estamos sentados en una silla con un 'botón rojo'. Los entrenadores hemos aceptado eso", explicó el suizo de 45 años a "Kicker".

A pesar de enfrentar varios obstáculos deportivos durante la temporada anterior, Seoane no temió ser despedido. "No puedo especular sobre si hubo conversaciones secretas sobre posibles cambios detrás de escena o no. Pero esa idea nunca cruzó por mi cabeza, ya que nuestras conversaciones transmitían un sentido de unidad y responsabilidad compartida", compartió Seoane.

Después de un decepcionante decimocuarto lugar en la tabla la temporada pasada, el entrenador cree que Borussia, que comienza la temporada este viernes a las 20:30 con un partido en casa contra su antiguo club Bayer Leverkusen, está en el camino correcto hacia posiciones más altas en la tabla. "Siento que somos más competitivos que al comienzo de la temporada pasada. Nuestro equipo es más sólido ahora. Observo mejoras en la gestión del juego, el equilibrio y el ritmo en nuestro juego ofensivo", señaló Seoane.

Si Borussia quiere asegurar un lugar en la mitad superior de la tabla, es un objetivo realista, según Seoane. "Dadas las capacidades del equipo, la importancia del club, el ambiente que se respira y las excelentes instalaciones, establecer como objetivo la mitad superior de la tabla es razonable".

