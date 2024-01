Sean Payton, el entrenador cuyos Saints levantaron el ánimo en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, dice que deja el cargo

Payton, de 58 años, llevaba en la organización desde que asumió el cargo antes de la temporada de 2006. Llevó a los Saints a los playoffs nueve veces en sus 15 temporadas como entrenador jefe.

En 2009, los Saints llenaron de energía a Nueva Orleans, que aún se recuperaba del huracán Katrina cuatro años antes, en su camino hacia un récord de 13-3 en la temporada regular y una marcha hacia su primer y, hasta ahora, único título de Super Bowl.

"No me gusta la palabra retirada", dijo Payton el martes en rueda de prensa. "Todavía tengo una visión para hacer cosas en el fútbol americano. Y voy a ser honesto con ustedes, eso podría ser entrenar de nuevo. ... Pero no es ahí donde está mi corazón ahora mismo".

Dijo a los periodistas que no sabe qué sigue en su carrera a pesar de los informes de que podría conseguir un trabajo en los medios de comunicación.

"Creo que me gustaría hacerlo. Creo que sería bastante bueno en ello", dijo.

Antes de que llegara Payton, los Saints sólo tenían siete temporadas ganadoras y fueron 3-13 en 2005 mientras jugaban en varios estadios mientras el Superdome de Luisiana, dañado por la tormenta , estaba cerrado por reparaciones.

Payton habló el martes sobre la siguiente temporada, cuando los Saints tenían un entrenador novato y un nuevo quarterback, Drew Brees, y fueron 10-6.

"No creo que ninguno de nosotros cuando empezamos, ciertamente yo no lo hice cuando empecé, entendiera la dinámica y lo que tuvo lugar después del Katrina en la temporada 2006, que ... yo diría que fue tan importante como cualquier otra temporada".

Los Saints llegaron a los playoffs esa temporada, pero perdieron contra los Bears en el partido por el campeonato de la NFC. Después de dos temporadas mediocres, Nueva Orleans empezó 2009 con ocho victorias consecutivas, y la gente de la ciudad recuperó su actitud de "Who Dat?". El equipo siguió adelante, levantando el ánimo y, finalmente, alzando el Trofeo Vince Lombardi.

"Pero la Super Bowl XLIV no fue sólo el mejor momento en la vida de muchos sufridos aficionados de los Saints; fue un punto de inflexión crítico en el renacimiento de la ciudad tras el huracán Katrina. Payton devolvió el pavoneo a una ciudad maltrecha", escribió The Times-Picayune en 2017.

Payton no estuvo exento de polémicas. Una investigación de la NFL descubrió que el equipo tenía un "programa de recompensas activo" durante las temporadas 2009, 2010 y 2011 en el que se daban pagos de "recompensas" a los jugadores por golpes que lastimaban a los jugadores rivales y los dejaban fuera del juego.

Payton fue suspendido para la temporada 2012.

Según el sitio web de seguimiento salarial Spotrac, los Saints conservarán los derechos contractuales de Payton hasta 2024 y otro equipo tendría que compensar a Nueva Orleans en caso de firmar a Payton.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com