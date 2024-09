Sean "Diddy" Combs experimentó una escalada de acusaciones durante el último año, lo que resultó en su aprehensión.

Durante los últimos 11 meses, el magnate del mundo de la música Sean "Diddy" Combs ha sido objeto de crecientes acusaciones de conducta inapropiada y agresión sexual, lo que ha llevado a 10 demandas civiles, una investigación federal sobre tráfico de personas y su reciente arresto e imputación.

Las autoridades presentaron una imputación de tres cargos contra Combs el martes, acusándolo de dirigir una "empresa criminal" a través de su imperio empresarial que se dedicaba al tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro y décadas de abuso físico contra mujeres, entre otros cargos.

Combs se declaró no culpable de cada cargo: conspiración para delinquir, tráfico sexual y transporte para prostituirse. Una condena podría acarrear una condena de por vida en prisión.

Varios testigos de las presuntas fechorías de Combs han colaborado con los investigadores, lo que ha llevado a registros públicos en las propiedades de Combs en Los Ángeles y Miami en marzo, según las autoridades.

Además de los problemas legales de Combs, también ha sufrido varios reveses personales y públicos en respuesta a las acusaciones, como la revocación de su título honorario de la Universidad Howard y la llave simbólica de la ciudad de Nueva York.

A continuación, se presenta una cronología de los principales eventos y acusaciones contra Diddy en el último año.

16 de noviembre de 2023: La exnovia de Combs, Casandra “Cassie” Ventura, demandó al artista por presunta violación, agresión física y emocional, así como por tráfico sexual, tráfico de personas, violencia motivada por género, acoso sexual, discriminación por género y un ambiente laboral hostil.

La demanda afirmaba que Combs y otros acusados también infligieron años de tortura emocional a Ventura y trataron de controlar todos los aspectos de su vida privada. El recurso presentado en el tribunal federal de la ciudad de Nueva York acusaba a Combs de agredir y golpear a Ventura en un pasillo de hotel en marzo de 2016, durante el cual supuestamente lanzó vasos de vidrio contra ella.

CNN publicó un video de vigilancia de un hotel de 2016 anteriormente este año que muestra a Combs agrediendo y golpeando a Ventura y lanzando un objeto hacia ella en el pasillo.

17 de noviembre de 2023: Combs y Ventura llegaron a un acuerdo en la demanda al día siguiente de su presentación. Ambos emitieron declaraciones diciendo que el asunto se había resuelto amistosamente. El abogado de Combs, Ben Brafman, declaró que el acuerdo no era una admisión de culpa.

23 de noviembre de 2023: Dos mujeres adicionales acusaron a Combs de agresión sexual en demandas presentadas en el Tribunal Supremo de Nueva York, solo horas antes de la expiración de la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado.

La primera mujer, Joi Dickerson-Neal, había aparecido en un video musical con Combs y afirmó en su demanda que él la drogó y agredió sexualmente en 1991, cuando era estudiante de la Universidad de Syracuse. También acusó a Combs de producir un video de la agresión y distribuirlo, lo que se conoce como "pornografía de venganza".

La segunda mujer, Liza Gardner, acusó a Combs y al miembro del grupo R&B Guy, Aaron Hall, de batería y agresión sexual en 1990, cuando tenía 16 años. Gardner había presentado inicialmente la demanda de forma anónima, pero luego la modificó para incluir su nombre y nuevas acusaciones.

Combs negó las acusaciones presentadas contra él por varias mujeres a través de una publicación de Instagram en diciembre de 2023, escribiendo: "Acusaciones nauseabundas han sido presentadas contra mí por individuos que buscan un pago rápido. Quiero dejar claro: no he cometido ninguna de las acciones deplorables de las que se me acusa. Defenderé mi nombre, a mi familia y la verdad".

6 de diciembre de 2023: Una mujer anónima, que utilizaba el seudónimo "Jane Doe", presentó una demanda federal contra Combs y otros dos acusados en el Distrito Sur de Nueva York, alegando tráfico sexual, violación en grupo y otros delitos. Ella tenía 17 años en el momento de la presunta agresión en 2003.

La demanda afirmaba que Combs dirigía un esquema de tráfico sexual que implicaba "coerción con drogas y alcohol y el transporte en un jet privado a la ciudad de Nueva York, donde fue violada en grupo por los tres acusados en el estudio de Combs".

En su publicación de Instagram de diciembre, Combs negó firmemente las crecientes acusaciones contra él, stating that the accusers were attempting to "smear my character, destroy my reputation, and tarnish my legacy."

26 de febrero: Rodney "Lil Rod" Jones, un antiguo videógrafo y productor musical de Combs, acusó a Combs en una demanda federal de conspiración, agresión sexual, tráfico sexual y "acoso".

Jones afirmó que Combs lo obligó a conseguir y tratar con trabajadoras sexuales y lo amenazó. También afirmó que Combs servía bebidas alcohólicas con drogas a los invitados de las fiestas. Afirmó poseer grabaciones de video y audio de Combs y su séquito "participando en actividades ilegales graves", según una demanda presentada en el tribunal federal de Nueva York.

El abogado de Combs, Shawn Holley, descartó las acusaciones, calificándolas de "completamente fabricadas". También afirmó que tenían "pruebas abrumadoras e innegables" de que las afirmaciones de Jones eran falsas.

25 de marzo: Equipos de agentes federales heavily armed ejecutaron registros públicos en las residencias de Combs en Los Ángeles y la zona de Miami, utilizando vehículos blindados y equipo táctico.

Las investigaciones se llevaron a cabo por las Investigaciones de Seguridad Nacional como parte de una investigación en curso sobre tráfico de personas, según informó CNN en ese momento.

26 de marzo: Aaron Dyer, quien anteriormente representaba a Combs, disputó los registros en las residencias del productor, calificándolos de uso excesivo de la fuerza militar.

4 de abril: Combs se convierte en acusado en una demanda presentada contra su hijo, Christian Combs, en Los Ángeles. La demanda, presentada por Grace O’Marcaigh, una ex miembro de la tripulación de un yate, alega que Christian Combs la agredió sexualmente en diciembre de 2022 mientras trabajaba en un barco alquilado por la familia Combs.

Aunque Diddy no se ve implicado en las acusaciones de agresión sexual, se incluye en las reclamaciones de responsabilidad y las acusaciones de ayuda y complicidad.

En cuanto a la demanda, Dyer declaró que esta contiene "mentiras fabricadas y hechos irrelevantes", y que intentarían "desestimar esta reclamación infundada".

17 de mayo: CNN revela imágenes de cámaras de seguridad de 2016 que muestran a Combs agrediendo físicamente a Ventura. Esta revelación contradice las negaciones anteriores de Combs sobre las afirmaciones de Ventura de agresión.

El video, tomado en el ahora cerrado Hotel InterContinental de Century City, Los Ángeles, muestra a Combs persiguiendo a Ventura por un pasillo mientras se envuelve en una toalla. Agarra a Ventura por el cuello, la fuerza a suelo y le patea, según se ve en el video. También contiene imágenes de Combs arrastrando a Ventura por el suelo y lanzando un objeto hacia ella.

Ventura optó por no comentar sobre el video después de su acuerdo con Combs.

Wigdor, el abogado de Ventura, le dijo a CNN: "El video emocionalmente impactante ha destacado solo la conducta perturbadora de Mr. Combs. Las palabras no alcanzan para expresar el coraje y la determinación que ha necesitado Ms. Ventura para revelar esto".

19 de mayo: Combs se disculpa por agredir a Ventura en el video recientemente revelado por CNN. En un video de disculpa, el productor reconoce su "comportamiento inaceptable" y asume "la responsabilidad total" por las acciones mostradas en el metraje de vigilancia.

"Estaba avergonzado entonces, y estoy avergonzado ahora", agregó. "Busqué ayuda profesional. Comencé a ir a terapia y rehabilitación, y pedí a Dios misericordia y gracia. De verdad lo siento".

El video de disculpa ha sido eliminado de Instagram de Combs.

El mismo día, el abogado de Ventura, Meredith Firetog, declaró que la disculpa de Combs "fue más sobre él que sobre aquellos a quienes ha perjudicado".

"Cuandomultiple mujeres lo acusaron, lo negó todo, sugiriendo que sus víctimas buscaban ganancias financieras. El hecho de que se haya sentido obligado a disculparse solo después de que sus negaciones repetidas fueron probadas falsas demuestra su desesperación, y nadie se dejará engañar por sus palabras insinceras", agregó Firetog.

21 de mayo: Crystal McKinney, una ex modelo y ganadora de un concurso de MTV, presenta una demanda federal acusando a Diddy de drogarla y agredirla sexualmente después de un evento de la Semana de la Moda Masculina en Nueva York. Ella tenía 22 años en ese momento.

CNN no recibió comentarios de los abogados de Combs en respuesta a la demanda.

23 de mayo: April Lampros, quien conoció a Diddy en 1994 durante sus estudios en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, presenta una demanda en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Diddy. La demanda acusa a Combs de agresión sexual, battery, assault, negligencia en la infligición de daño emocional y violación de la ley de protección de las víctimas de violencia motivada por género.

Lampros afirmó que Combs la había agredido sexualmente en cuatro ocasiones entre la década de 1990 y la de 2000.

CNN no recibió respuesta de los abogados de Combs regarding the lawsuit.

29 de mayo: CNN reporta que los investigadores federales están preparando a las acusadoras de Combs para presentarlas ante un gran jurado, según dos fuentes familiarizadas con la investigación. Esto podría señalar una escalada significativa de la investigación del gobierno sobre Combs.

Las fuentes informaron a CNN que la mayoría de las demandantes que habían presentado demandas contra Combs ya habían sido entrevistadas por los investigadores federales. Además, algunas de las demandantes ofrecían evidence para ayudar a los investigadores.

Un representante de Homeland Security Investigations se negó a comentar sobre la existencia de un gran jurado en ese momento, pero confirmó que la investigación aún estaba activa.

10 de junio: Combs renuncia a su llave simbólica de la ciudad de Nueva York después de recibir una carta del alcalde Eric Adams, expresando su decepción por el video que muestra a Combs agrediendo físicamente a Ventura.

7 de junio: La Junta de Fideicomisarios de la Universidad Howard revoca de manera unánime el título honorífico otorgado a Combs en 2014, stating that he is no longer deserving of the institution's highest honor. The university also returned Combs' $1 million donation and terminated a $1 million pledge agreement with the Sean Combs Foundation.

3 de julio: Adria English, una ex actriz de cine para adultos, acusa a Combs de tráfico sexual y agresión sexual en una demanda federal presentada en Nueva York. La demanda alega que Combs y otros acusados utilizaron a English como "juguete sexual para el disfrute y ganancia financiera de otros" durante las fiestas en varias de las casas del productor.

La demanda también alega que Combs obligó a English a participar en la prostitución y el comercio sexual entre 2006 y 2009.

A pesar del número de demandas presentadas en su contra, el abogado de Combs, Jonathan Davis, argumentó que él nunca ha participado en agresión sexual o tráfico sexual en respuesta a la demanda.

11 de septiembre: La cantante Dawn Richard, ex miembro de Danity Kane, presenta una demanda acusando a Combs de agresión sexual, acoso sexual y prisión falsa, entre otras acusaciones. También informó haber presenciado a Combs brutalmente agredir a Ventura mientras estaban juntos en la década de 2000.

Erica Wolff, abogada de Combs, desmintió las acusaciones en una declaración a CNN y afirmó que Richard tenía una motivación monetaria. "Es lamentable que la Sra. Richard haya abandonado su amistad de 20 años en un intento de obtener dinero de él", dijo la declaración, en parte. "El Sr. Combs está confiado en la verdad y espera demostrarlo en la corte".

16 de septiembre: Combs fue arrestado en la ciudad de Nueva York después de que un gran jurado votara a favor de acusarlo de conspiración para delinquir, tráfico sexual y transporte para prostituirse.

Según su abogado, Combs se había mudado a Nueva York varios días antes del arresto en previsión de los cargos, y las negociaciones para su entrega habían estado en curso.

17 de septiembre: Se hizo pública una acusación detallada en contra de Combs, revelando los tres cargos en su contra y acusando al magnate de la música de crear una "empresa criminal" cuyos miembros y asociados se dedicaron a diversos delitos, incluyendo tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia.

Los fiscales afirmaron que Combs había perpetuado décadas de abuso y coerción contra mujeres y otros en su círculo para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar sus acciones. Además de las acusaciones de abuso físico contra mujeres, los fiscales acusaron a Combs de organizar espectáculos de sexo prolongados y alimentados con drogas, denominados "Freak Offs", entre víctimas y trabajadoras sexuales.

Combs se declaró no culpable en la corte horas después de que se desclasificara la acusación. Se le negó la libertad bajo fianza y un juez ordenó que permaneciera en custodia durante todo el juicio, una decisión que los abogados de Combs juraron impugnar.

18 de septiembre: Se espera que Combs comparezca en la corte.

CNN's Nicki Brown, John Miller, Eric Levenson, Alli Rosenbloom, Kristina Sgueglia, Lisa Respers France y Sandra Gonzalez contribuyeron a esta información.

