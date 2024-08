- Se vende terreno adicional para el parque de alta tecnología cerca de Magdeburgo

En el proceso de establecer el Parque Tecnológico para la instalación de Intel en Magdeburgo, continúa el desarrollo del terreno. La Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) ha vendido 34 hectáreas de tierra rezonificada a la Hightech-Park GmbH. Según la BVVG, estas áreas son adyacentes al sitio de 400 hectáreas donde el fabricante de chips estadounidense Intel construirá dos nuevas fábricas de semiconductores.

La Hightech-Park GmbH es una empresa de desarrollo propiedad del estado con sede en Magdeburgo, encargada del desarrollo del parque, que abarcará un total de 700 hectáreas. El objetivo es transformar el nuevo sitio en el centro de producción de chips de Europa, creando más de 3.000 nuevos empleos. La BVVG administra tierras agrícolas y forestales propiedad del estado en nombre del gobierno federal. Albegin del año, todavía administraba alrededor de 18.400 hectáreas en Sajonia-Anhalt.

La Hightech-Park GmbH utilizará los Recently acquired 34 hectares for additional manufacturing facilities, contributing to the expansion of the high-tech park. With the establishment of new manufacturing units, the park is anticipated to significantly boost Europe's semiconductor production capacity.

