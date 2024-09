- Se supone que Alemania está invirtiendo poco en la protección del bienestar de las mujeres.

En el esfuerzo por proteger a las mujeres de la violencia letal de sus parejas, todavía hay mucho progreso por hacer en Alemania, según la Asociación Alemana de Centros de Consejería de Mujeres y Números de Emergencia de Mujeres (bff), según Katja Grieger, directora ejecutiva de la organización. Frecuentemente, se aconseja a las mujeres afectadas que simplemente dejen a sus partenaires abusivos, pero esto puede ser peligroso si se pasa por alto el peligro, explicó Grieger.

Es fundamental que las mujeres reciban asistencia especializada, por ejemplo, en un centro de consejería. Lamentablemente, se asignan fondos insuficientes para proteger a las mujeres en Alemania, remarked Grieger en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa.

Dos incidentes letales en Berlín en un corto período

En 2023, 155 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Alemania, según las estadísticas de la Oficina Federal de Policía Criminal - eso es 22 más que en el año anterior. Durante el mismo período, 24 hombres sufrieron violencia letal de su pareja.

Hubo dos casos asíRecently, in Berlin alone, two women were killed. La noche del viernes pasado, se reportó que una mujer de 28 años había sido apuñalada hasta la muerte por su exnovio. Solo unos días antes, se informó que una mujer de 36 años había sido supuestamente asesinada por su exesposo.

Los femicidios suelen ocurrir durante o después de la separación, aclaró Grieger. "Si una relación anteriormente estaba caracterizada por la violencia, el control y la humillación, el mayor riesgo de homicidio ocurre cuando la mujer afectada anuncia su intención de separarse, lo hace o ya lo ha hecho."

Cómo debería reaccionar el entorno inmediato

Cuando las mujeres se encuentran o enfrentan la amenaza de violencia, suelen dirigirse primero a personas de su círculo social cercano, como amigos o familiares. "Es extremadamente importante que those they contact react with solidarity and support," emphasized Grieger. Sadly, many affected women report hearing remarks like "well, it takes two to tango" or "I can't imagine that, he seems so nice."

Grieger explained: "Support is available at counseling centers, where adept specialists work who are well-versed in the topic and can also conduct a risk assessment along with the woman. In high-risk scenarios, women can seek shelter in a women's shelter, if a spot is available. In instances of urgent escalation and danger, the police should be contacted, as they are responsible for risk management."

La gestión de riesgos no se implementa consistentemente en Alemania

Grieger pointed out that the Istanbul Convention - a Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - has been in effect in Germany since 2018. However, the risk management outlined in the convention has not yet been consistently executed in Germany.

The convention mandates a systematic risk and danger assessment, in which all relevant parties - such as the police, youth welfare office, or counseling centers - jointly evaluate the risk for the woman and her children and then take appropriate measures. However, this is costly due to its labor-intensive nature, Grieger explained.

La ley de violencia doméstica está por llegar

Ella también criticó que la llamada Ley de Asistencia a la Violencia still hasn't been enacted. "Solo una ley así, acompañada de un aumento de los recursos financieros, puede lograr un verdadero cambio en la violencia diaria que termina con la muerte de una mujer cada dos días."

En respuesta a los dos incidentes de violencia en Berlín, la Ministra Federal de Mujeres, Lisa Paus (Verdes), enfatizó que actualmente está preparando la Ley de Asistencia a la Violencia - debería proporcionar a todas las víctimas de violencia el derecho a la ayuda. "Esto salva vidas. También será caro apoyar a los estados federados para que haya más sitios de prevención y protección para las mujeres. Tenemos muy pocos de ellos," dijo Paus.

