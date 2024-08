Se rumorea que Oasis regresará.

Desde su gran pelea en 2009, que llevó al fin de Oasis, Noel y Liam Gallagher han estado en una disputa pública, intercambiando pullas en entrevistas y redes sociales. Sin embargo, la reciente actividad en redes sociales ha vuelto a hablar de una posible reunión de Oasis.

Parecía poco probable que los hermanos distanciados volvieran a compartir el escenario, pero los fans han mantenido la esperanza de un regreso a pesar de los numerosos rumores falsos que han circulado a lo largo de los años. Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, ha avivado las especulaciones al compartir un video enigmático con la fecha "27.08.24" después de su actuación en el Festival de Reading. La misma fecha también fue publicada en las redes sociales por Gallagher y su hermano Noel, el guitarrista de Oasis, poco después. Los fans esperan ansiosamente actualizaciones el 24 de agosto.

El periódico británico "Sunday Times" asegura que Oasis, famoso por éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger", está planeando un épico concierto de regreso. Según los informes, la banda está considerando encabezar el icónico Festival de Glastonbury en 2025 y incluso tiene una serie de conciertos en el Wembley Stadium de Londres en el horizonte.

¿Quién extiende la rama de olivo?

Tan temprano como febrero de este año, la posibilidad de una reunión de Oasis renació entre los fans cuando Liam Gallagher insinuó un posible regreso en una entrevista con "The Times". Suggestió que un regreso exitoso podría ser posible si su hermano Noel Gallagher, quien disolvió Oasis en 2009, le enviaba una disculpa - simbolizada por una "caja de chocolates". Sin embargo, Noel seemed no interesado en la propuesta, stating en una entrevista con "The Times" alrededor de la misma época que Liam aún no lo había llamado.

A pesar de la tensión persistente, parece que uno de los hermanos ha extendido una rama de olivo, resonando con los sentimientos de su canción éxito "Don't Look Back In Anger."

En la década de 1990, Oasis alcanzó una fama significativa y lanzó canciones icónicas como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger."

Reflexionando sobre el pasado y la época de su fama, Liam Gallagher, durante una entrevista con temática de los 90, expresó su esperanza de una reunión con su hermano Noel Gallagher, citando el deseo de una disculpa simbólica como un posible paso hacia la reconciliación.

