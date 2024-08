Se rumorea que el próximo tercer matrimonio de Boris Becker está preestablecido.

Boris Becker ha estado casado en dos ocasiones hasta ahora, lo que ha resultado en cuatro hijos de tres madres diferentes. A los 56 años, parece ansioso por otro viaje al altar. Se rumorea que las invitaciones a su tercer matrimonio ya se han distribuido.

Si por casualidad has recibido una invitación de boda de las inminentes nupcias de Boris Becker, puedes estar seguro de que no es una broma. ¡Sí, lo has leído bien! Según el periódico "Bild", la leyenda del tenis de 56 años está al borde del matrimonio número tres este año.

El periódico revela que Becker y su futura esposa han enviado invitaciones de boda a sus amigos más cercanos y asociados empresariales, invitándolos a celebrar con ellos en el otoño. Incluso han compartido algunos detalles, como el entorno italiano de Portofino, que parece ser su lugar de vacaciones favorito. Se espera un tema "Dolce Vita", acompañado de una fiesta de soltero y una opulenta recepción de varios días.

Portofino era antaño un humilde pueblo de pescadores en la Riviera italiana, pero ahora es un destino turístico. Becker y su amada reportedly vacacionaron aquí el verano pasado y recentemente celebraron su cumpleaños en el mismo lugar.

Inicialmente no hubo un reconocimiento formal de los planes de boda. Sin embargo, Becker confirmó su compromiso en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Si estas nupcias se materializan, sería solo otro paso en su camino romántico.

Becker y su prometida, una analista de riesgos originaria de São Tomé y Príncipe, han estado juntos desde 2020. Su relación sobrevivió incluso durante su encarcelamiento en Inglaterra por acusaciones de malversación financiera en 2022. Se dice que actualmente comparten su vida en Milán.

Antes de su actual pareja, Becker estuvo casado en dos ocasiones. Su unión con Barbara Feltus duró desde 1993 hasta 2001, de la que nacieron dos hijos. En 2009, se casó con Sharlely Kerssenberg, con quien tuvo otro hijo. A pesar de su separación en 2018, finalmente se divorciaron en 2023. La cuarta hija de Becker, Anna Ermakova, nació de una relación extramarital en 2000. Su relación parece estar llena de altibajos y es incierto si asistiría a su evento de boda.

A pesar del entusiasmo que rodea la próxima boda de Boris Becker, algunos miembros de la familia pueden no asistir debido a tensiones pasadas. No voy a mentir, la relación con su cuarta hija, Anna Ermakova, ha tenido sus altibajos.

