Se revela que Corea del Sur, líder mundial en abandono de bebés, ha presionado a algunas madres para que entreguen a sus recién nacidos.

Numerosos adultos que en su infancia fueron adoptados y ahora dispersos por el mundo en busca de sus orígenes, han surgido acusando a agencias de adopción de malas prácticas y acciones incorrectas, incluso llegando a separarlos a la fuerza de sus madres.

Recientemente, un panel del gobierno surcoreano respaldó estas acusaciones y presentó nuevas pruebas sobre los métodos opresivos utilizados para persuadir a las madres a renunciar a sus hijos.

Establecido en 2022, la Comisión de Verdad y Reconciliación buscó investigar estas acusaciones. La investigación confirmó que más de unos pocos bebés, alojados en instituciones subvencionadas por el gobierno durante la década de 1980, fueron reubicados a la fuerza en agencias de adopción. Esto sucedía con frecuencia en el día del nacimiento o al día siguiente.

Se investigaron tres instalaciones en las ciudades de Daegu y Sejong, donde en 1985 y 1986, un total de 20 niños fueron transferidos a agencias de adopción. La mayoría de estos niños terminaron siendo adoptados por familias en Estados Unidos, Australia, Noruega y Dinamarca.

"Las circunstancias sugieren fuertemente que las instalaciones obligaron a las madres a renunciar a sus derechos parentales", dijo la comisión a CNN en un comunicado, marcando un logro significativo para los adoptados que han esperado décadas para hacer responsable al gobierno.

La comisión continúa investigando acusaciones de documentos falsificados. Se espera que se publique un informe interino más tarde este año.

En busca de las raíces

Más de 200,000 niños coreanos han sido adoptados en el extranjero desde la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, según las autoridades. La mayoría de estos niños fueron adoptados por familias en Estados Unidos y Europa.

Las adopciones siguen ocurriendo, pero la tendencia ha disminuido desde la década de 2010, después de que Corea del Sur modificara sus leyes de adopción para abordar los problemas sistemáticos y minimizar el número de niños adoptados en el extranjero.

Para una generación de adoptados que han crecido en entornos predominantemente blancos y homogéneos, luchar por conectar con su herencia coreana y sentirse fuera de lugar ha llevado a muchos a embarcarse en una búsqueda para encontrar a sus familias biológicas.

Algunos adoptados tienen sentimientos encontrados sobre los hallazgos de la comisión, experimentando tanto horror como esperanza de que la investigación aclare lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo.

"Realmente es impactante aprender cuán extendidos eran estos problemas, pero no diría que es completamente inesperado", compartió Susanné Seong-eun Bergsten, quien fue adoptada de Corea del Sur y criada en Suecia.

La familia biológica de Bergsten la localizó cuando era adulta, y aunque no había evidencia de documentación falsificada, entiende los desafíos que enfrentan los adoptados coreanos modernos en la defensa.

"Nos dicen a los adoptados que estas adopciones son para nuestro propio bien y debemos estar agradecidos por haber escapado de la pobreza", comentó, agregando "la realidad es mucho más compleja".

"Nuestros documentos de adopción carecen de información esencial que podría darnos un contexto más amplio para nuestra adopción, como nuestro entorno cultural, estigmatización y luchas individuales enfrentadas por nuestros padres en la era posterior a la guerra", dijo.

Mark Zastrow, un adoptado coreano criado en Estados Unidos, remarked that the findings were an "important milestone".

"[It] validates what Korean adoptees have known for decades within our community: The narrative that Korean mothers chose to willingly surrender their children is, in most cases, a falsehood", he said.

While they both agreed it was a significant step forward, Bergsten urged the government to persist in taking responsibility and offering reparations to adoptees and their families.

"Adoption touches every aspect of Korean society and every economic class", claimed Zastrow. "There is still much about Korean adoption that remains untouched and unfamiliar".

In light of the investigations, several adoptees have called for a global inquiry into similar alleged practices in other parts of Asia. The world community should pay close attention to this issue, as it affects the rights and well-being of countless children and their families.

Despite the ongoing investigations, the demand for truth and reconciliation extends beyond South Korea, sparking discussions about adoption policies and practices in other Asian countries.

