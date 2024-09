Se revela el supuesto intento de asesinato de Trump: otro giro incierto de los acontecimientos politicamente envuelto.

La situación actual encuentra a ambas campañas opositoras en un punto similar después de lo que parece ser un segundo intento de eliminar al candidato republicano Donald Trump durante el último giro en una temporada política que rompe todos los moldes y destaca la profunda polarización política de Estados Unidos.

Dos veces en dos meses, el país ha evitado por poco el dolor de presenciar la tragedia de que un importante político se convierta en víctima de un asesinato durante la temporada electoral, y las emociones caóticas que podría desatar en una nación llena de intensas disputas partidistas.

Que tales incidentes ocurran en absoluto señala la persistente corriente subyacente de violencia que se cierne sobre la política estadounidense, un elemento que se exacerba por el fácil acceso a las armas de fuego. Ambos candidatos actualmente se dirigen a audiencias al aire libre desde detrás de escudos que pueden detener balas. Ahora, habrá crecientes aprensiones de que el período tumultuoso que conduce al Día de las Elecciones podría llevar al país por un camino aún más oscuro.

Después de varios años sin un intento de asesinato contra un alto funcionario de la rama ejecutiva, una realidad escalofriante ha vuelto a surgir este año: que aquellos que buscan el cargo más alto potencialmente ponen sus vidas en juego.

Reacciones inmediatas de los partidarios y enemigos de Trump

La vicepresidenta Kamala Harris, su compañera de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz y el presidente Joe Biden informaron rápidamente su alivio de que una persona sospechosa de planear atacar a Trump en uno de sus campos de golf de Florida fue detenida antes de poder disparar y que el ex presidente estaba ileso. Harris compartió esta información a través de las redes sociales, diciendo: "Me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos".

A pesar de la inapropiedad de ponderar las implicaciones políticas de inmediato después de un aparente intento de asesinato, todo en Estados Unidos se politiza en cuestión de minutos, especialmente en los 50 días restantes antes de una elección cerrada.

Trump — quien rápidamente se puso de pie y gritó "lucha, lucha, lucha", segundos después de sobrevivir a su primer intento extremadamente cercano de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio — lanzó un correo electrónico de recaudación de fondos el domingo por la tarde que decía "Estoy a salvo y bien".

"Nada me detendrá. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!", escribió Trump en el correo electrónico, que dirigía a los simpatizantes a un sitio web donde podían hacer donaciones.

Uno de los aliados más cercanos de Trump, la congresista de Nueva York Elise Stefanik, también lanzó un comunicado que comparaba la supervivencia de Trump con la protección divina, un tema que se mencionó con frecuencia durante la Convención Nacional Republicana. La presidenta de la conferencia de la Cámara Republicana sugirió que, a la luz de los acontecimientos, Estados Unidos ahora tenía la obligación moral de apoyar a Trump. "Gracias a Dios, sigue cuidando al presidente Trump. Como estadounidenses, debemos unirnos detrás de él en noviembre para proteger nuestra república y restaurar la paz en el mundo", dijo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, después de visitar al ex presidente en su residencia de Mar-a-Lago el domingo, también sugirió que Trump estaba bajo protección divina y se sumó a la narrativa de que Trump era invencible. "Ningún líder (en) la historia americana ha enfrentado más ataques y ha permanecido tan fuerte y resistente. Es imparable".

Esta creencia en la protección divina que anima a los partidarios de Trump surge de su convicción de que está destinado a la victoria. Sin embargo, esta creencia se templó cuando Biden retiró su candidatura a la reelección, lo que permitió a Harris entrar en la carrera y transformar la contienda.

Más preguntas para el Servicio Secreto

El individuo detenido en el aparente intento de asesinato fue identificado por el Servicio Secreto mientras el ex presidente jugaba golf en el Club de Golf Internacional Trump en West Palm Beach, Florida. Los separaban varios hoyos.

Stefanik preguntó cómo "un asesino volvió a acercarse a Trump". Escribió: "Esperamos una explicación transparente de lo que sucedió hoy en Florida, dadas las circunstancias preocupantes en Pensilvania". La investigación de la republicana de Nueva York sobre el Servicio Secreto probablemente desencadene un debate sobre las medidas de seguridad del ex presidente, especialmente a la luz del incidente de Pensilvania.

Trump ha sugerido anteriormente que la administración de Biden y Harris estaban conspirando en el intento de asesinato de Pensilvania porque afirma que utilizaron el Departamento de Justicia en su contra. Sin embargo, todos los problemas legales de Trump han progresado a través de los tribunales de manera regular, y no hay evidencia de que la Casa Blanca tenga algún papel en el asunto.

El segundo aparente intento de asesinato ocurre en el contexto de una campaña electoral tumultuosa que se ha alejado de la tradición y las predicciones. Por primera vez desde 1968, un presidente en ejercicio ha retirado su candidatura a la reelección temprano, lo que ha permitido a su vicepresidente competir por la oportunidad de convertirse en la primera mujer negra y surasiática en comandar la presidencia. El candidato republicano tiene un historial criminal y enfrenta múltiples cargos que surgen de sus esfuerzos sin precedentes para mantener el poder después de su derrota electoral. Si vuelve a instalarse en la Casa Blanca, Trump sería solo el segundo presidente en perder la reelección y luego asegurar un segundo mandato no consecutivo.

Las acciones del ex presidente en los próximos días serán objeto de estrecha vigilancia. Después del primer intento de asesinato, el ex presidente instó a la nación a unirse. Sin embargo, su llamado a la unidad no duró mucho, ya que su discurso en la Convención Nacional Republicana rápidamente degeneró en el lenguaje divisivo que caracterizó su carrera política.

Trump ha ignorado repetidamente los consejos de republicanos senior y su equipo de campaña para centrarse en un argumento claro y conciso en contra de Harris. En su lugar, quieren que enfatice su papel en la política económica de la administración de Biden en un momento en que muchos votantes aún luchan con los precios altos a pesar de la disminución de la tasa de inflación. Por lo tanto, aunque sus asesores le insten a renovar su llamado a la unidad, no hay garantía de que lo haga o lo considere en su interés político.

Después de un experiencia cercana a la muerte o una lesión grave en Pensilvania debido a un disparo que rozó su oreja, el ex presidente parece haber se ha vuelto más contenido temporalmente. Sin embargo, ha vuelto a su habitual carácter bullicioso y ha intensificado su retórica extrema. Ha estado amenazando a sus adversarios políticos con acciones legales, prometiendo encarcelarlos si cree que ha habido fraude electoral, y afirmando continuamente que las elecciones anteriores fueron manipuladas.

Inmediatamente después de un incidente reciente, la principal preocupación de los opositores de Trump fue mantener la calma en una situación volátil. La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática para silenciar a las figuras políticas. Sin embargo, a medida que pasan los días, se iniciará un debate sobre el papel del ex presidente en exacerbar las divisiones del país.

Por ejemplo, durante el fin de semana, el ex presidente y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, contribuyeron a la tensión política al promover afirmaciones infundadas sobre refugiados haitianos en Springfield, Ohio, supuestamente robando y comiendo mascotas. Los críticos han advertido que la demagogia racista de Trump podría poner en peligro vidas.

Durante una entrevista intensa en "State of the Union" de CNN el domingo, Vance defendió las afirmaciones infundadas sobre los migrantes haitianos, que están legalmente en EE. UU., citando quejas de sus constituyentes. A pesar de la testimonio contradictorio de numerosos funcionarios locales que afirman la fabricación del rumor, Vance descartó enfadado las sugerencias de que las amenazas de bomba contra la ciudad estaban relacionadas con su escalada y la de Trump de las afirmaciones. Les aconsejó a Dana Bash: "Esta ciudad ha sufrido gravemente bajo las políticas de Kamala Harris".

El gobernador republicano Mike DeWine, cuando se le preguntó en ABC el domingo si tenía alguna evidencia que respaldara los rumores de comer mascotas, respondió: "No, absolutamente no". DeWine también confirmó que los migrantes haitianos, a quienes Trump amenazó con deportar a Venezuela, estaban en el país legalmente.

En circunstancias ordinarias, un intento de asesinato de un candidato presidencial podría desatar una oleada de simpatía que fortaleciera el apoyo político. Sin embargo, el último intento fallido de Trump ocurre en un momento en que su carrera contra Harris está virtualmente empatada. Ambos candidatos compiten por un número relativamente pequeño de votantes indecisos en estados clave, pero remains incierto cuánto margen queda para modificar las percepciones sobre Trump, quien ha sido una figura polarizadora desde el lanzamiento de su campaña en 2015.

Trump probablemente utilizará los últimos eventos para fortalecer su afirmación infundada de ser una víctima de persecución

