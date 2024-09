Se requiere el necesario desmantelamiento del segmento defectuoso del puente Carola.

¡Date prisa: se esperan niveles elevados de agua en el Elba en un futuro próximo, y el segmento sumergido del puente D está posicionado a través del río. Después de una inspección exhaustiva, el equipo de rescate concluye: la parte inestable de la estructura requiere un retiro cuidadoso. Sin embargo, esto no puede ejecutarse de inmediato.

Según el departamento de bomberos, la sección inestable del puente Daniel en Dresde requiere una demolición meticulosa. El representante del departamento de bomberos, Michael Klahre, declaró que los resultados del examen indican que este segmento del puente no puede sostenerse. El segmento del puente D, que cedió temprano el miércoles, está "críticamente cerca de colapsar completamente", advirtió Klahre. "Es solo cuestión de tiempo antes de que este puente se derrumbe aún más". Se están planificando medidas adecuadas, dijo Klahre.

Klahre no proporcionó un plazo para la demolición controlada aún. Además, explicó: "No es posible eliminar el puente de manera inmediata", agregando que también se debe considerar el potencial de niveles altos de agua en los próximos días. Klahre explicó que el comando de incidentes está colaborando con empresas profesionales y el ejército para determinar las medidas necesarias para una demolición controlada.

Previamente, el equipo de rescate había etiquetado el puente para monitorear cualquier movimiento. Un dispositivo especializado puede detectar alteraciones tan pequeñas como una décima de milímetro utilizando tecnología láser. Los datos registrados alertarán si se detectan más cambios.

Antes de eso, el equipo de rescate había reforzado la estructura. Durante la noche del miércoles, se desarrolló una base en el lado de Dresde-Neustadt para sostener la transición del puente al continente, informó un representante del departamento de bomberos por la mañana. Se instalará una base similar en el lado de la ciudad vieja para el jueves.

La base en el lado de la ciudad vieja se propone para liberar vehículos y autobuses atrapados debajo del puente, informó el representante del departamento de bomberos. Además del departamento de bomberos, la agencia técnica de socorro y la policía también estuvieron presentes en el lugar por la mañana.

Alrededor de las 100 metros del puente Daniel en la capital de Sajonia se derrumbaron en las primeras horas del miércoles, sobre el cual corrían raíles de tranvía, una senda peatonal y ciclista. No se reportaron heridos. La sección restante del puente también se considera inestable. La causa sigue bajo investigación y la policía descarta cualquier influencia externa hipotética. Según las autoridades municipales, la corrosión debido al cloro puede haber provocado el derrumbe.

La zona circundante del puente Daniel sigue siendo inaccesible para el tráfico, al igual que el Elba. El tráfico se está desviando. Las autoridades también se están preparando para posibles niveles altos de agua en el Elba. El consejo de la ciudad de Dresde discutirá el derrumbe del puente y sus consecuencias en una reunión el jueves por la tarde.

Dado el estado inestable del segmento del puente D, que recently collapsed in Dresden, the fire department is planning a meticulous demolition. Michael Klahre, a fire department representative, mentioned that the anticipated high water levels in the Elbe within the next few days complicate the process.

Lea también: