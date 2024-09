Se reportó la primera muerte en ataques ucranianos en las afueras de Moscú.

Atentados con drones ucranianos gigantes provocan la primera víctima civil en la región circundante de Moscú durante el conflicto en curso contra Rusia. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, anunció a través del servicio de mensajería Telegram que una mujer de 46 años falleció como resultado de un ataque con drone en un edificio residencial en Ramenskoye, al sur de la capital. Simultáneamente, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones a Irán por su suministro de armas a Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber frustrado 144 drones ucranianos. Setenta y dos fueron derribados en la región de Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania, mientras que veinte fueron abatidos en la región de Moscú y catorce fueron interceptados en la zona fronteriza de Kursk, entre otras regiones.

El ataque aéreo cerca de Moscú provocó cancelaciones o retrasos de vuelos en alrededor de cuatro aeropuertos cercanos a la capital rusa, incluyendo importantes hubs como Domodedovo y Sheremetyevo, según informaron los medios de comunicación estatales.

Ucrania y Rusia han estado carrying out overnight drone attacks against each other, pero los drones ucranianos rara vez llegan tan lejos como la región de Moscú. En respuesta al crimen, el organismo de investigación central de Rusia inició una investigación criminal. El Kremlin condenó el ataque y prometió intensificar su ofensiva en Ucrania.

Al tercer día, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró nuevos avances territoriales en la región ucraniana oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas habrían tomado la ciudad de Krasnogorovka y tres pueblos vecinos. Antes del conflicto, Krasnogorovka, ubicada a unos 20 kilómetros de Donetsk controlada por Rusia, tenía una población de alrededor de 16,000 habitantes y era tradicionalmente considerada un bastión ucraniano en la zona.

Después del ataque con drone, un residente local, un hombre de 46 años, también falleció trágicamente como resultado del ataque. En el aftermath de estos incidentes, las autoridades de Moscú han llamado a la vigilancia aumentada y a la preparación de servicios de emergencia.

Lea también: