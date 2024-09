Se reportó la primera muerte durante los ataques en las zonas circundantes de Moscú

Inicial víctima en la zona de Moscú provocada por intensivos ataques con drones ucranianos

Por primera vez durante el conflicto contra Rusia, una persona ha perdido la vida en la región de Moscú como resultado de intensivos ataques con drones ucranianos. Andrey Vorobyov, gobernador regional, anunció a través de Telegram que una mujer de 46 años había fallecido tras un ataque con drone en un edificio residencial en Ramensky, ubicado en las afueras sur de la capital.

17:23 Putin: Rusia debe estar preparada para repeler cualquier posible ataque militar desde todos los frentes

En su discurso a los participantes en el ejercicio estratégico "Ocean-2024", el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó la importancia de que Rusia esté preparada para contrarrestar cualquier amenaza militar potencial desde todas las direcciones. "Rusia debe estar preparada para todas las contingencias. Nuestras fuerzas armadas deben proteger la soberanía y los intereses nacionales de Rusia y repeler cualquier posible invasión militar desde todos los frentes, incluyendo en zonas oceánicas y marítimas", afirmó Putin, según informó la agencia de noticias rusa TASS. También mencionó que "la marina juega un papel significativo en abordar este tema".

16:51 Berlín, París y Londres preparan sanciones contra Irán

Alemania, Francia y el Reino Unido condenan la entrega de misiles balísticos de Irán a Rusia. "Esto es otra escalada en la asistencia militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", declararon los tres países en un comunicado conjunto. Los misiles iraníes podrían alcanzar territorio europeo, intensificando las dificultades que enfrenta la población ucraniana. "Esta evolución es una escalada tanto de Irán como de Rusia y representa una amenaza directa a la seguridad europea", advirtieron y afirmaron que ahora impondrían sanciones, como la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Iran Air también está bajo escrutinio. Además, se avecinan sanciones contra personas y organizaciones involucradas en este proceso. Previamente, EE. UU. había acusado a Irán de suministrar armas a Rusia para su guerra de agresión en Ucrania y había anunciado nuevas sanciones contra Teherán.

16:32 Shoigu descarta conversaciones de paz con Ucrania hasta la retirada de tropas

Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, no muestra interés en negociar con Ucrania hasta la retirada de las tropas ucranianas del territorio ruso. "Mientras no hayan evacuado nuestro territorio, obviamente no nos involucraremos en conversaciones con ellos sobre negociaciones", dijo Shoigu a la televisión estatal rusa. Desde principios de agosto, Ucrania ha lanzado una ofensiva contra la región rusa de Kursk. Por primera vez desde el inicio del conflicto, las tropas terrestres ucranianas han penetrado en territorio ruso. La operación forma parte de la campaña defensiva de Ucrania contra la invasión rusa, que lleva más de dos años. Shoigu percibe el ataque a la región de Kursk como un intento de obligar a Rusia a negociar bajo los términos de Ucrania y retirar las fuerzas rusas de Donbass.

16:04 Un ex guardia carcelario ahora lidera la 59.ª Brigada

No solo Rusia, sino también Ucrania están reclutando presos para el frente para fortalecer sus fuerzas. Oleksandr, quien una vez fue su guardia carcelaria, ahora es el comandante de la 59.ª Brigada. "Harán cualquier cosa para sobrevivir", dice. Se ha compartido un video en el que los hombres comparten sus experiencias en el despliegue.

15:38 El ejército ruso tiene una estrategia para expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk

El ejército ruso tiene una estrategia para expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk, según el Kremlin. TASS, la agencia de noticias rusa, informes, citando al portavoz del Kremlin Dmitri Peskov: "Por supuesto, el ejército tiene todos los planes necesarios, pero no creo que estos planes puedan ser revelados públicamente", respondió Peskov a una pregunta sobre cuándo las tropas ucranianas serían expulsadas del territorio ruso. Los soldados ucranianos habían lanzado un ataque masivo en Kursk el 6 de agosto, con grandes áreas ahora bajo su control.

15:13 Riga refuerza las medidas de seguridad fronteriza hasta diciembre debido a las preocupaciones de seguridad

Letonia ha decidido ampliar la seguridad mejorada de su frontera con el vecino Bielorrusia hasta finales de año debido a las preocupaciones de seguridad. El gobierno en Riga tomó esta decisión. La razón es el número insólitamente alto de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal, así como las acciones militares de Rusia contra Ucrania, respaldadas por la dirección autoritaria en Minsk, según el comunicado. Como resultado de esta regulación, la guardia fronteriza letona tendrá poderes adicionales en seis regiones del país balto de la UE y la OTAN.

14:47 Ucrania está lista para duplicar su producción de armas en 2024

Ucrania tiene como objetivo duplicar su producción de armas en 2024, según las estadísticas oficiales. "En los primeros ocho meses de 2024, hemos aumentado nuestra producción de armas en un doble que en 2023", dijo el primer ministro Denys Shmyhal en Kyiv. Ucrania tiene como objetivo fabricar más de un millón de drones antes de que termine el año. "Estamos progresando. La producción de drones se está expandiendo", comentó Shmyhal.

14:23 Experto militar elogia el "buen movimiento" del canciller Scholz al proponer conversaciones de paz con Rusia

El canciller Scholz propone negociaciones de paz con Rusia. La propuesta ha sido objeto de duras críticas por parte de algunos círculos políticos. Sin embargo, el experto militar Ralph Thiele respalda la iniciativa de Scholz y aboga por la urgencia. Después de la ofensiva de Kursk, Ucrania enfrenta el riesgo de romper sus líneas de defensa.

13:52 Instituto de Kiel Advierte: Presupuesto de Defensa "Lejos de Adecuado"Según los expertos del Instituto de Economía Mundial de Kiel, el presupuesto de defensa de Alemania es insuficiente ante el potencial peligro que representa Rusia. El instituto señala que "a pesar del discurso de la 'Wende', la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue aumentando". Los investigadores abogan por un presupuesto de defensa sostenido de al menos 100.000 millones de euros. El autor del estudio, Guntram Wolff, comenta que "Rusia se está convirtiendo en un riesgo significativo para la seguridad de la OTAN. Al mismo tiempo, nuestro progreso hacia medidas de disuasión necesarias es dolorosamente lento". Según Wolff, Alemania actualmente solo puede reemplazar las armas enviadas a Ucrania. Las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería están disminuyendo significativamente.

12:25 "Diferencia Significativa" Entre Putin y Lavrov al Descubrirse Ucrania ha estado instando a la UE y a EE. UU. a permitir el despliegue de armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos han dado su aprobación, incluyendo los aviones de combate prometidos.

12:59 Ejército Ruso Afirma la Captura de Cuatro Poblaciones Más en Donetsk Según los registros del ejército ruso, se han tomado cuatro poblaciones adicionales en la región oriental ucraniana de Donetsk. El Grupo de Fuerzas del Sur reportedly tomó Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo Oriental reclamó Wodjane, y el Grupo Central captured Halyzyniwka, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Los observadores militares ucranianos han marcado tres de las poblaciones mencionadas -excepto Hryhoriwka- como bajo su control. Ucrania está experimentando una presión intensa en su frente este.

12:20 Moscú Reconoce Solo un Socio Negociador En junio, se llevó a cabo una conferencia de paz sin la participación de Rusia en Suiza. Ahora, el canciller Olaf Scholz ha expresado su disposición a negociar con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, aún se debe ver la respuesta del Kremlin, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rusia Usa Armas Químicas Cada Vez Más Las autoridades ucranianas afirman que las fuerzas rusas en Ucrania están utilizando cada vez más armas químicas. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania escribe en Facebook que las fuerzas rusas han utilizado municiones que contienen sustancias peligrosas y agentes químicos de guerra 447 veces en agosto solo, y 4.035 veces desde el 15 de febrero de 2023 hasta el 24 de agosto de 2024. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania también alega que los soldados del Kremlin están entregando municiones que contienen agentes químicos de guerra ilegales y utilizando mezclas químicas no identificadas. Además, afirma que "Rusia está flagrantemente violando las reglas de la guerra y descuidando los normes y compromisos de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y su Destrucción".

11:19 Oficina Presidencial en Kyiv: Autorización de Ataques a Depósitos de Armas Rusas El jefe de la oficina presidencial ucraniana destaca la demanda de su país a sus aliados occidentales para autorizar el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak explica que deben poder atacar depósitos de misiles en Rusia. "La defensa no es una intensificación". Se trata de prevenir el terror con armas occidentales, escribe Yermak en Telegram. Los países occidentales son reacios a permitir que Ucrania use las armas que les ha proporcionado en territorio ruso, citando preocupaciones sobre su implicación en el conflicto.

10:53 Incendios y Lesiones - Rusia Ataca con Decenas de Drones y Dos Misiles Según las autoridades locales, al menos tres personas resultaron heridas y se dañaron propiedades e incendiaron fuegos en Ucrania durante los ataques con drones y misiles de Rusia. La defensa aérea derribó 38 de 46 drones rusos sobre 13 regiones, informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también desplegó dos misiles en su ataque. Las instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas también fueron objetivo, anunció el ministerio de energía en Kyiv, causando averías en líneas de alta tensión y centrales eléctricas.

10:27 Cambio en la Imagen de Referencia: La Ombudswoman de Derechos de los Niños de Putin Se Casó con un Billonario Durante mucho tiempo considerada la encarnación de la mujer rusa, Maria Lwowa-Belova, la ombudswoman de derechos de los niños, estaba casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Juntos, hablaron sobre valores conservadores, fe cristiana y sus experiencias criando a numerosos hijos en los medios de propaganda. También fue acusada por la Corte Penal Internacional en 2023 junto con el líder Kremlin Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Sin embargo, el portal independiente Verstka informes que su compromiso con la tradición y especialmente con su esposo sacerdote parece haber disminuido. Este fin de semana, se casó con el billonario Konstantin Malofeew, con quien había estado en una relación por algún tiempo. Sin embargo, su relación sigue siendo algo tradicional, ya que Malofeew es el fundador de la televisión cristiana afín al Kremlin Tsargrad TV y un ferviente defensor de la monarquía y la guerra rusa.

09:32 Rusia Inicia los Ejercicios Navales 'Ocean-2024' a Nivel Mundial Rusia inicia sus ejercicios navales estratégicos intitolados 'Ocean-2024' en various waters territoriales del país más grande del mundo por área. Más de 400 buques de guerra, incluidos submarinos, y alrededor de 90.000 personal de diversas formaciones de flota participarán en estos ejercicios hasta el 16 de septiembre, según el ministerio de defensa ruso en Moscú. Estos ejercicios tendrán lugar en el mar Báltico, el océano Ártico, el mar Caspio y el mar Mediterráneo, donde Rusia posee una base naval en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Trágica Pérdida de Vidas en Incendio de Oleoducto en Orenburg Dos personas pierden la vida en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg, según informó la agencia de noticias TASS. Se está investigando la causa del incidente. El momento exacto del inicio del incendio sigue sin definirse. Ya habían circulado algunos informes no confirmados sobre el incidente en varios canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 Shoigu Rechaza Discusiones por el Momento Rusia se niega a negociar con Ucrania hasta que su ejército se retire de los territorios rusos, según informó la agencia de noticias TASS citando al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Peskov, también había expresado su falta de interés en las negociaciones.

08:14 Reanudación de Vuelos en los Aeropuertos de Moscú Los vuelos han reanudado en los aeropuertos de Moscú Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo, según la autoridad de aviación de Rusia, Rosaviatsiya, a través de Telegram. Los vuelos habían sido suspendidos temporalmente debido a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú.

07:43 Scholz Condiciona la Participación de Rusia en la Conferencia de Paz El canciller Olaf Scholz vincula la participación de Rusia en una posible conferencia de paz sobre Ucrania a ciertas condiciones. Durante un evento del SPD el lunes por la noche, enfatizó que, junto con la ayuda militar necesaria para Ucrania contra el agresor Rusia, es crucial strategizar una salida de la situación de guerra. Desea otra conferencia de paz con la participación de Rusia, similar a la de la dirección ucraniana, siempre y cuando el participante no esté perpetrando ataques simultáneamente. Putin aspira a obtener más territorio ucraniano para una perspectiva de acuerdo de paz. "Son necesarios varios elementos para la política: claridad, consistencia y carácter. Estas cualidades son necesarias para asegurar la paz y la seguridad en Europa", afirmó Scholz.

07:18 Fico Acusa de Fascismo al Ejército Ucraniano - Kyiv Protesta Ucrania está perpleja ante las acusaciones del primer ministro eslovaco pro-ruso Robert Fico. Según Reuters, había instado a Kyiv a librarse del "fascismo" en su ejército. En una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, afirmó que los soldados ucranianos están protegiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los invasores rusos marcados con la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de Rusia moderna". El ministerio agregó que los ucranianos habían sufrido "millones de bajas" luchando contra el nazismo a lo largo del siglo XX. La afirmación de Fico sobre el "fascismo" refleja la propaganda rusa que a menudo etiqueta a la dirección ucraniana como nazis. De hecho, los partidos de extrema derecha solo lograron el 2,4% en las elecciones ucranianas de 2019. Sin embargo, el historiador Timothy Snyder reconoce claros aspectos fascistas en el régimen de Putin.

06:56 Gobernador Regional Ruso Revisa el Recuento de Muertos Un ataque con drone de Ucrania en la capital rusa Moscú resulta en la muerte de una mujer y la lesión de tres civiles, según el gobernador de la región, Andrei Vorobyov. Lo informó a través de Telegram. Inicialmente, no pudo confirmar la muerte de un niño. En este momento, 43 personas han sido alojadas en refugios de emergencia.

06:25 Greenpeace Investigará Crímenes Ambientales de Rusia Greenpeace reabre una oficina en Kyiv para acelerar proyectos de reconstrucción de infraestructura en Ucrania y investigar y documentar crímenes ambientales como consecuencia de la guerra de agresión rusa, anunció la organización ambiental. Colabora con organizaciones ambientales locales para este propósito. "Nuestra tarea es ayudar a Ucrania con la reconstrucción ecológica de la infraestructura social utilizando las fuentes de energía renovable del sol y el viento", dijo la directora de la nueva oficina, Natalia Hosak. Greenpeace sigue destacando los daños ambientales en Ucrania causados por la guerra de agresión rusa, incluyendo la situación en la planta nuclear ocupada por Rusia en Zaporizhzhia.

06:02 Informe de la Muerte de un Niño en la Región de Moscú después del Ataque con Drone de Ucrania Según informes rusos, un niño ha fallecido después de un ataque con drone de Ucrania en la región de Moscú. Aquí, el gobernador regional Andrei Vorobyov informó en Telegram que al menos 14 drones ucranianos habían sido interceptados en la región de la capital durante la noche, con uno causando un incendio que actualmente está siendo apagado por bomberos. "Lamentablemente, un niño de nueve años ha fallecido", agregó Vorobyov. La interceptación de otro drone en la región de la capital causó al menos una lesión cuando los escombros cayeron en un edificio residencial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó inicialmente que 11 drones habían sido interceptados cerca de la capital rusa.

04:36 Rusia: Restos de Drone Impactan el Complejo de Energía y Combustible Los restos de un drone derribado por las fuerzas de defensa rusas en la región de Tula aterrizaron en una instalación de energía y combustible, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Afortunadamente, no hubo informes de heridos. Las operaciones de la instalación y la distribución de recursos a los consumidores remained

00:12 Zelensky Elogia a Suecia por Nuevo Paquete de AyudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud a Suecia por un paquete de ayuda a la defensa valorado en $445 millones. "Esta ayuda crucial, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitank y apoyo financiero para las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa", dijo Zelensky en X. Según informes suecos, el paquete también incluye piezas de recambio para aviones de combate Gripen, preparándose para una posible entrega futura de aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán: Rusia "amenaza mayor a la paz" directamente en la frontera oriental de la OTANEn respuesta a las incursiones de drones rusos en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán describió a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como "una amenaza mayor a la paz y la seguridad". "Lamentablemente, la Rusia de Putin es actualmente la amenaza mayor a la paz y la seguridad directamente en la frontera oriental de la OTAN", declaró el ministerio en X. "Esto ha sido evidente, notamment, en los recientes incidentes de drones en Rumanía y Letonia". El ministerio añadió que colabora con sus socios de la alianza y se mantiene a su lado en la gestión de la situación de los drones. tanto la OTAN como los miembros de la UE Letonia y Rumanía informaron sobre la intrusión de un drone ruso en su territorio durante el fin de semana.

21:42 EE. UU. No Puede Confirmar Informes sobre Entrega de Cohetes Iraníes a RusiaEl gobierno de EE. UU. no puede confirmar informes de que Irán ha entregado misiles balísticos a Rusia, según John Kirby, portavoz del gobierno de EE. UU. para la seguridad nacional.

21:28 Zelensky Aboga por la Rápida Ejecución de los Acuerdos de AyudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a la rápida implementación de los acuerdos de ayuda con el Oeste. "El resultado de la guerra depende directamente de la eficiencia de la logística en las entregas y del cumplimiento de todos los compromisos por parte de nuestros socios", declaró Zelensky en su discurso en video vespertino. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe entregarse a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la Oposición Rusa Advierte Contra Conceder una "Salida de Honor" a PutinEl político de la oposición rusa Vladimir Kara-Mursa advierte al Oeste contra permitirle al presidente ruso Vladimir Putin una "salida airosa" del conflicto de Ucrania. "Es fundamental que Vladimir Putin no emerja victorioso en la guerra contra Ucrania", dice Kara-Mursa. "Es esencial que Vladimir Putin no consiga una salida de este conflicto en Ucrania que le ahorre la cara". Aproximadamente un mes después de su liberación en un canje de prisioneros, Kara-Mursa sugiere que las sociedades occidentales podrían estar experimentando "fatiga" hacia el conflicto, pero Putin debe ser derrotado. Él añade, "Si, desafortunadamente, el régimen de Putin puede presentar la conclusión de esta guerra como una victoria para sí mismo y mantener el poder, estaremos

