Se reportaron disparos cerca del campo de golf de Trump.

Cerca de un campo de golf que una vez perteneció al ex presidente Donald Trump, hubo un incidente de disparos. Agentes de su equipo de seguridad descargaron sus armas de fuego contra un sospechoso que huyó de las instalaciones. Más tarde, las autoridades lograron apprehender a un individuo. La investigación está siendo manejada por el FBI, quienes lo ven como un intento de asesinato.

Según el equipo de campaña del ex presidente, Donald Trump mismo remains unharmed. El único comunicado emitido hasta ahora fue por parte de Steven Cheung, quien simplemente anotó, "No hay más detalles en este momento". Muchos medios de comunicación informaron que el tiroteo tuvo lugar cerca del club de golf en West Palm Beach, Florida.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. informaron que los agentes del Servicio Secreto dispararon contra una persona vista carrying un arma cerca del club de golf. El sospechoso abandonó un rifle de asalto y luego se alejó en un vehículo, según dos fuentes anónimas. Donald Trump Jr. reveló más tarde en las redes sociales que se encontró un AK-47 escondido en algunos arbustos.

Las autoridades en Florida finalmente apprehendieron al sospechoso. Lo hicieron alrededor de 70 kilómetros al norte del club de golf en una carretera principal, como confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin en su página de Facebook. Este individuo es sospechoso de estar linked al incidente de disparos anterior.

Inicialmente, se informaron reportes que sugerían que dos individuos estuvieron involved en el incidente de disparos, con Trump nowhere near el objetivo. Sin embargo, más detalles revelaron que el Servicio Secreto estaba indeed involved.

Subsecuentemente, el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados sobre el incidente de seguridad involving a Donald Trump. Ambos se alegraron de saber que el ex presidente había sobrevivido. El portavoz de la Casa Blanca dijo, "Ellos son regularmente actualizados por su equipo".

Solo unos pocos días antes, el 13 de julio, un tirador desde un edificio cercano atacó un mitin político en el estado de Pennsylvania. El tirador le dio a Trump con un disparo, causando una lesión en su oreja derecha. Desafortunadamente, una persona que se encontraba en el lugar perdió su vida, mientras que dos más resultaron heridas. El tirador fue eventualmente killed por el personal de seguridad en el lugar.

El incidente de disparos tuvo lugar cerca del club de golf de Donald Trump ubicado en West Palm Beach, Florida, en los Estados Unidos de América. El sospechoso, que carrying un arma, fue más tarde apprehendido por las autoridades alrededor de 70 kilómetros al norte del club de golf.

Lea también: