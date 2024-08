Se puede controlar el celos

La envidia es una señal de advertencia de que algo no está bien en la relación. Reconocer esto puede ayudarte a trabajar en ella y fortalecerla. Todo depende de cómo manejes la sensación incómoda.

No se siente bien y a menudo se ve negativamente en la sociedad: la envidia. Sin embargo, esta sensación no es tan mala como su reputación sugiere. La envidia puede servir como una señal de advertencia para problemas en la relación. Aprender a interpretarla correctamente puede incluso fortalecer tu pareja. "En ese sentido, la forma más leve de envidia tiene un lado positivo", dice el psicoterapeuta de Berlín y autor Wolfgang Krüger.

Pero ¿qué es la envidia? Por ejemplo, una mujer va a una fiesta con su pareja y mantiene una conversación animada con otro hombre. Coquetea con él. El compañero se da cuenta - y surge la envidia. "En un caso así, la envidia puede ser una señal de advertencia de que algo no está bien en la relación", dice Krüger. Idealmente, el hombre habla con su pareja sobre la situación, expresa sus sentimientos y trabaja con ella para mejorar la relación.

"Hay envidia en el nivel del miedo normal a perder a un ser querido", dice Fiona Waltraud Berle, coach de desarrollo personal en Múnich y Stuttgart. Otro ejemplo, admito que tiene potencial de cliché, pero encaja con el tema: un hombre llega a casa y su esposa nota manchas de labial en su cuello. "Si ahora reacciona con envidia, eso es completamente normal", dice Berle.

Sin embargo, la envidia delirante es verdaderamente destructiva. Esto ocurre cuando alguien controla constantemente a la otra persona, teme por la relación y ya no puede trabajar de manera autónoma para mejorarla. "Al final, la envidia delirante es un trastorno de la personalidad que puede poner muy nerviosa a la otra persona", dice Berle.

Experiencias de unión antiguas

Pero ¿de dónde viene esta sensación? Por un lado, viene de la infancia, como muchas otras. "Alguien se sintió negligido y tuvo que experimentar inestabilidad en las relaciones", dice Krüger.

Por otro lado, la envidia también está relacionada con el presente. La envidia massive también puede ser debido a una autoestima más baja, dependencia de la pareja y una menor capacidad para realizar proyectos de vida propios. "Uno está esencialmente demasiado enfocado en la pareja en todas las áreas y pierde su propio centro en la vida", dice Krüger.

Pero no tiene por qué ser así. Con estos cinco consejos, puedes controlar tu envidia y fortalecer tu pareja.

Volverse hacia uno mismo "Uno debería primero embarcarse en un proceso de reconocimiento propio", aconseja Berle. Simplemente analiza la situación que causó la envidia. Ambos partenaires pueden preguntarse: ¿Qué es lo que realmente falta en mi relación? El partenaire celoso explora qué es específicamente lo que lo hace sentir celoso. ¿Es que el hombre con el que habla tu pareja es tan inteligente como te gustaría ser? Al igual que en otras situaciones de la vida, siempre es útil aceptar conscientemente quién eres.

Hablar abiertamente y con honestidad Por supuesto, las palabras claras son importantes. "thus no ignores the lipstick on your partner's collar, but ask them openly: Why are you cheating, what's missing?" says Berle. If the positions are clear, you can work together on the relationship.

"However, little can be done on the relationship level with delusional jealousy", says Berle. In this case, the reality of the partner is so distorted that the problem can only be addressed with psychological treatment.

Ser más seguro de uno mismo Los sentimientos de envidia situacionales pueden superarse siendo más seguro de uno mismo. Krüger aconseja: "Esto se puede lograr escribiendo cada noche lo que has hecho bien". De esta manera, prestas más atención a tus cualidades positivas y fortaleces tu autoestima.

Mantener amistades independientes Es importante no volverse demasiado dependiente de tu pareja y no centrar tu vida completamente en ella. "Es beneficioso tener más amistades independientes para fortalecer tu valía", dice Krüger.

Perseguir proyectos personales También es crucial para la valía tener tus propias amistades y perseguir proyectos personales, independientes de tu pareja. ¿Por qué no aprender a tocar el piano como adulto si te interesa?

En general, pequeñas cosas en una relación también ayudan, como caminar de la mano, tratarte mutuamente con respeto y siempre darle a tu ser querido un pequeño empujón de confianza de que significa bien.

La pareja entre los dos individuos podría beneficiarse al abordar los problemas subyacentes que desencadenan la envidia, como se discute por el psicoterapeuta de Berlín Wolfgang Krüger. Al participar en una comunicación abierta y honesta sobre sus sentimientos y trabajar juntos para mejorar la relación, los partenaires pueden transformar incluso las formas más leves de envidia en una fuerza fortalecedora.

Por otro lado, la envidia delirante, que se caracteriza por el control constante, el miedo y la incapacidad para mejorar la relación de manera independiente, puede ser un síntoma de un trastorno de la personalidad más profundo. En tales casos, puede ser necesario un tratamiento psicológico profesional para abordar la causa raíz de la envidia destructiva.

Lea también: