Se puede aprender el optimismo

Si trabajas en una redacción, la miseria del mundo te sigue. No puedes escapar de ella: Trump, Putin, Netanyahu, desastres naturales, niños desaparecidos, accidentes de tráfico, correos electrónicos de lectores molestos. Entonces, ¿por qué mi vaso siempre está medio lleno?

Lo que no ayuda: escuchar "Always Look on the Bright Side of Life" (pero ahora tienes una pegadiza melodía de Monty Python en la cabeza), puedo ofrecer una alternativa con "Don't Worry, Be Happy" de Bobby McFerrin (silbido) o "(Because I'm) Happy" de Pharrell Williams. Debo admitir que eso es horroroso, no me hace feliz escuchar esas canciones. Sin embargo, la música hace feliz a la gente de forma natural. ¡Incluso cantar a pleno pulmón sería una medida!

O el bosque, el mar, las montañas, la naturaleza en sí hace feliz a la gente. Algunas personas son felices porque tienen hijos, otras porque no los tienen. Algunas están casadas con su trabajo, otras disfrutan de estar solteras. Algunas encuentran la felicidad en todas partes y viajan a menudo, otras prefieren su propio hogar. Algunas personas necesitan a otras, algunas están contentas solas. La felicidad es muy individual. Pero ¿qué hacer cuando estás en una racha perdedora? ¿Cuando la felicidad no quiere volver? La gente suele culpar a otros o a las "circunstancias". Pero ¡TÚ eres responsable de tu propia felicidad, optimismo y esperanza! ¡Chakka!

La felicidad es como un virus*

Un colega dijo una vez que solo tienes que "apretar el culo" para superarlo. Podrías intentarlo, pero dudo del resultado. Lo que podría ayudar más es una sonrisa. Solo sonríe al cajero del supermercado. Si no te sonríe de vuelta, sigue adelante. Sonríe a desconocidos en el ascensor. Di algo: "bonito vestido" o "pareces bien descansado". Sé que es difícil cuando la otra persona solo te mira con cara inexpresiva. Pero no te rindas. ¡La felicidad es como un virus!

Recientemente, un hombre desconocido puso mi maleta en el tren en la estación. Fue tan rápido que no pude protestar, pero dije: "Eso es muy amable, gracias". Respondió que no era nada. Le pregunté si parecía tan frágil que no podía meter mi maleta sola en el tren, pero ambos reímos y dijo algo así como: "¿No saben las mujeres cuándo algo es solo amable, verdad?". Tenía razón, aunque encontré el comentario un poco machista. De todos modos, esperé a que un hombre ayudara a llevar mi maleta fuera del tren cuando me bajé. Sin suerte. Lástima, fui todo el camino a Spandau en lugar de bajarme en Südkreuz.

¿Por qué me habla?

De todos modos, eso no me desanimó. Sí, a veces es difícil mantenerse optimista, puedes decepcionarte. Y como pesimista, tengo razón mucho más a menudo. "Por supuesto, nadie para ayudarme a llevar la maleta fuera del tren", diría el pesimista, y sacaría la maleta para esperar con cara larga un autobús que está fuera de servicio durante seis semanas. El optimista pide un taxi - el pesimista lo encuentra demasiado caro. El optimista piensa: "Agua bajo el puente, el taxista no debería vivir como un perro" y da una propina, solo porque el taxista estaba allí y el autobús no.

Y mientras el optimista ya está en casa preparando una deliciosa ensalada, el pesimista es robado en el camino hacia la parada de autobús más cercana y no puede permitirse un currywurst con pan. Finalmente en casa, piensa para sí mismo que ese fue un día verdaderamente horrible, aunque estaba de vacaciones. Con el estómago vacío, apenas logra cancelar sus tarjetas en el banco y luego cae en un sueño inquieto e insatisfactorio.

Al día siguiente en el trabajo, una mujer en el ascensor le dice: "Estás genial, tan bronceado". El pesimista se sorprende, ¿por qué le habla, piensa, por qué lo molesta con su maldita buena actitud?

Todo saldrá bien...

Has adivinado -depende de ti cómo va el día. Si estás leyendo estas líneas y te preguntas si deberías convertirte en optimista, pero no te atreves, entonces pruébalo rápidamente: Pregúntate si incluso quieres convertirte en optimista. Si es así -actúa y espera reveses. Aceptarlos. Comienza en pequeños pasos. Así que piensa optimistamente primero, antes de actuar (podría salir mal, ver ascensor). Y si luego estás listo para escribir un diario de optimismo, como recomiendan muchos coaches ("Estoy agradecido por...", "Lo que me molestó hoy fue..."), eso es realmente cosa tuya. Me molestaría. No tienes que convertirte en un optimista perfecto de inmediato.

*Los refranes del calendario no ayudan mucho, pero sí animan a la reflexión. Eso no puede hacer daño.

A pesar del constante bombardeo de miserias en las noticias, la comunidad unida puede traer momentos de alegría. Por ejemplo, un desconocido ayudándote a llevar tu maleta puede hacer que tu día sea mejor.

En tiempos difíciles, buscar apoyo en la comunidad puede ayudarte a cambiar tu perspectiva y fomentar un sentido de optimismo.

Lea también: