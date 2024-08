- Se promueve la facilitación de la transición a la instrucción educativa para los académicos

Hessen está fortaleciendo los requisitos para que las personas que desean ingresar a la profesión de la enseñanza procedentes de diferentes antecedentes académicos. Pronto, las personas con títulos como una Maestría, Diplomado o Magister podrán impartir clases en su campo de estudio específico y, tras un período de prueba exitoso, de manera constante en una sola asignatura dentro de una sola escuela.

El Ministro del Cabinet Armin Schwarz (CDU) informó al comienzo del nuevo año académico que se presentará un proyecto de ley correspondiente en la legislatura del estado este año. Por lo general, los maestros imparten clases en al menos dos asignaturas.

En cuanto a la iniciativa, el Ministerio de Cultura aclaró: "Esta oportunidad laboral está abierta a quienes se imaginan en un entorno educativo pero que perhaps no hayan cumplido los requisitos con las dos asignaturas necesarias". Además, facilitará la contratación de maestros extranjeros especializados en una sola asignatura.

Se espera que aproximadamente 810,000 estudiantes regresen a las escuelas de Hessen después del receso de verano el lunes. Se proyecta que el número de estudiantes de primer grado aumentará a 60,400 (en comparación con 58,800 en 2023), mientras que 65,000 maestros trabajarán en las 1,810 escuelas de Hesse - 1,000 más que en el año académico anterior, según lo sugerido por el ministerio.

En el año académico próximo, Schwarz destacó que se intensificará el énfasis en la promoción de valores, educación cívica y prevención de la violencia en las aulas. Es vital, según el ministro, que todos los estudiantes se relacionen con respeto mutuo, fomenten valores democráticos y reconozcan la importancia del discurso libre, lo cual expresó en Wiesbaden.

Las relaciones respetuosas comienzan con "por favor" y "gracias".

Schwarz declaró: "Para nuestros valores inherentes, debemos defenderlos constantemente, vivirlos en nuestras interacciones diarias, en momentos grandes y pequeños. Comienza con 'por favor' y 'gracias' y no termina cuando se debate el derecho y la libertad". Continuó hablando de las iniciativas en curso sobre estos temas, con planes para nuevos materiales de enseñanza y capacitación para los educadores.

Además, además del fomento del alemán, los más de 36,500 niños y jóvenes refugiados y migrantes que asisten a clases de refuerzo ahora recibirán dos horas a la semana dedicadas a la promoción de valores compartidos y educación cívica.

Dado el aumento de la polarización, la desinformación y las tendencias alarmantes en las redes sociales, la promoción de valores, la cultivo de la democracia y la prevención de la violencia tienen una particular importancia, enfatizó el ministro. También deben abordarse el odio de derecha, el antisemitismo y el extremismo, por ejemplo, en el ámbito islamista, en las instituciones educativas.

Tal como se anunció anteriormente, se ampliarán las clases de alemán en las escuelas primarias. Todos los estudiantes de segundo grado recibirán una hora adicional de alemán, como explicó Schwarz. "El lenguaje une, el lenguaje integra, el lenguaje empodera", agregó.

Simultáneamente, el proyecto piloto para una clase adicional de alemán en tercer y cuarto grado en lugar de una de las dos clases de inglés continuará en 15 escuelas primarias. Para preparar a la próxima generación de trabajadores calificados, se cultivarán las habilidades artesanales de los niños en las escuelas primarias, por ejemplo, a través de la iniciativa estatal "Escuela Primaria se encuentra con Escuela Vocacional y Artesanía".

La oposición verde critica la falta de maestros.

El portavoz de política educativa del Parlamento de Hesse de los Verdes, Daniel May, acusó al gobierno estatal de no abordar adecuadamente la escasez de maestros. Según la respuesta del Ministerio de Cultura a una consulta legislativa, al menos 830 vacantes en las escuelas públicas remained sin cubrir el 1 de octubre de 2023. Si no se tienen en cuenta las superposiciones en algunas oficinas de distrito escolar, la escasez en toda Hesse ascendería a alrededor de 950 posiciones sin cubrir, explicó May.

La iniciativa para permitir que las personas con antecedentes académicos diversos enseñen en su campo específico beneficiará a muchos, incl

