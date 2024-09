Se prevé un aumento del nivel del agua del Elba en Baja Sajonia durante el fin de semana

Tras las intensas lluvias y inundaciones en la República Checa y Polonia, los expertos pronostican niveles de agua más altos en Baja Sajonia en los próximos días. La actual ola de inundaciones en Sajonia provocará un significativo aumento de los niveles de agua en el medio Elba en Baja Sajonia hacia el final de esta semana, según el Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) en Lüneburg. Aunque no se espera una gran inundación como las de 2002, 2006 o 2013, las condiciones para los niveles de agua previstos son actualmente favorables. Los niveles de agua en la sección baja sajona del Elba son actualmente relativamente bajos, y los expertos esperan que las lluvias disminuyan y no haya importantes aportes de los afluentes del Elba.

19:19 "La ola de inundaciones aún se está gestando": Brandenburg se prepara para las inundacionesEn Brandeburgo, se espera que algunas regiones a lo largo del Oder estén en alerta máxima para inundaciones esta semana. Es posible que se emita el nivel de alarma 1 en Ratzdorf, Eisenhüttenstadt y Frankfurt (Oder) desde el miércoles o el jueves. "La ola de inundaciones aún se está gestando", dice un portavoz del Landesamt für Umwelt (LfU). Los niveles de agua están aumentando rápidamente, con el nivel de alarma más alto, el 4, esperado en la estación de Ratzdorf el domingo. Las elecciones estatales también están programadas para el domingo. Los condados se están preparando para una situación crítica de inundaciones, con diques esperados para prevenir inundaciones y daños. Un equipo de crisis se reunirá en Frankfurt (Oder) el martes.

18:52 Tusk condena el saqueo - Se comprometen fondos de ayudaEl primer ministro polaco Donald Tusk ha prometido fondos de ayuda por un valor de un billón de zlotys (alrededor de 240 millones de euros) para las víctimas de inundaciones en el suroeste del país. Lo anunció en una reunión de crisis en Wrocław (Breslau). Las personas afectadas pueden presentar solicitudes a las autoridades locales de inmediato, dijo Tusk. También hablará con sus homólogos en Austria, República Checa y Eslovaquia más tarde hoy para buscar fondos de la UE de manera conjunta para abordar los daños por inundaciones. Tusk también mencionó informes de saqueo en áreas afectadas por inundaciones y prometió una respuesta dura contra aquellos que explotan la situación.

18:21 Escenas dramáticas en Baja Austria: Mujer se salva, hombre noLa situación de inundaciones sigue siendo crítica en varios países, con el número de muertos en aumento. Al menos 16 personas han muerto a causa de las intensas lluvias de Polonia a Austria. Escenas dramáticas se desarrollaron en Untergrafendorf, Baja Austria, donde un arroyo se convirtió en un río furioso. Una mujer logró subir al primer piso de su casa, pero su esposo no. Ella llamó pidiendo ayuda durante horas, pero no fue escuchada, dijo un portavoz de la policía. El cuerpo de su esposo de 70 años fue encontrado más tarde, lo que lo convierte en la tercera víctima mortal en Austria.

18:02 Asociación de Bomberos: Alemania bien preparada para inundacionesLa Asociación Alemana de Bomberos (DFV) ve a Alemania bien equipada para enfrentar las inundaciones inminentes. "En general, estamos bien preparados en Alemania para situaciones de inundaciones - también debido a los recientes eventos", dice el presidente de la asociación, Karl-Heinz Banse, al "Rheinische Post". "No solo se han extraído lecciones de los eventos de lluvias intensas en el valle del Ahr y Renania del Norte-Westfalia, sino que también las situaciones de inundaciones en varias partes de Alemania este año han contribuido a esto". La planificación en las regiones afectadas está en pleno apogeo - "aquí, las unidades están en espera, se preparan sacos de arena, se observan datos meteorológicos". La población también está bien informada y puede prepararse en consecuencia.

17:30 "Descorazonador": Scholz promete apoyoEl canciller federal Olaf Scholz promete apoyo a los países vecinos afectados por inundaciones. "Las inundaciones que estamos viendo son desalentadoras", dice el político del SPD durante su visita a Kazajistán. Ya ha prometido apoyo a los ciudadanos en los países vecinos afectados. "Ayudaremos en la medida de lo posible".

17:06 Ricarda Lang: "Es hora de actuar ahora"La líder del Partido Verde, Ricarda Lang, exige consecuencias políticas ante la situación crítica en áreas afectadas por inundaciones en Europa central y oriental. La crisis climática está haciendo que las inundaciones y las lluvias intensas sean más frecuentes, devastadoras y probables, dice después de consultas de la dirección del partido en Berlín. La política no solo debe reaccionar, también debe prepararse. "Por lo tanto, es hora de actuar ahora". La cuestión de la protección del clima debe tener un lugar más alto en la lista de prioridades políticas. "Si Friedrich Merz dijo el año pasado que el mundo no terminará, muestra hoy que así ha sido para muchas personas", dice Lang, refiriéndose al líder de la CDU. "Eso significa que debemos prestar más atención a la protección del clima".

16:08 Problema en la presa de Paczkow: Residentes deben abandonar sus hogares de inmediatoEn la ciudad de Paczkow, Polonia, ubicada en el suroeste, el alcalde aconseja una evacuación inmediata de los barrios de menor altitud después de que se haya producido una grieta en una presa de un embalse. Artur Rolka, el alcalde, alerta a los residentes a través de las redes sociales, stating, "No podemos garantizar que la situación no empeore". Pide a los residentes afectados que se pongan en contacto con él para recibir ayuda, mientras urge a aquellos que aún no han sido afectados por el agua a evacuar a partes seguras de la ciudad. Se ha impuesto una evacuación obligatoria debido a la ignorancia de una llamada voluntaria anterior, según informó la televisión polaca. El embalse afectado se encuentra en el Glatzer Neiße, un afluente del Oder, por encima de Paczkow.

15:54 Habeck destaca la necesidad de усилия en la protección del climaRobert Habeck, el Vicecanciller, destaca la necesidad de un mayor esfuerzo en la protección del clima, señalando los recientes desastres por inundaciones en varios países europeos. Le dice a Funke Mediengruppe que acelerar la expansión de las energías renovables, la transición energética y la producción ecológica es crucial. "Inundaciones regulares, incidentes como en el valle del Ahr y este año en Baviera son consecuencias de la crisis climática", dice. "Por lo tanto, nuestros esfuerzos para combatir la crisis climática son esenciales". Sin embargo, con eventos meteorológicos extremos frecuentes, también son vitales las medidas preventivas, como presas más fuertes, sistemas de almacenamiento y más espacio para los ríos, para proteger mejor a las personas.

15:36 El recuento de víctimas por inundaciones en Europa aumenta a al menos 15Las víctimas mortales por inundaciones en varios países europeos han ascendido a al menos 15. Se han registrado tres muertes en Austria, una en la República Checa, cinco en Polonia y seis en Rumanía.

15:21 Polonia declara estado de desastre para las regiones inundadasEl gobierno polaco anunció un estado de desastre para las áreas inundadas. Una regulación relevante fue aprobada durante una reunión de emergencia en Varsovia, con el estado de desastre válido durante 30 días en partes de las provincias de Baja Silesia, Silesia y Opole. Esto da a las autoridades la autoridad para emitir órdenes, ya que las libertades civiles y los derechos están parcialmente restringidos, lo que permite órdenes de evacuación más fáciles, prohibiciones de ciertas áreas y la prevención de que las personas entren en ciertos lugares.

14:59 Explicadas las razones de las lluvias intensas y frecuentesLos eventos extremos de lluvia y los riesgos de inundaciones se han vuelto más comunes, dejando paisajes y carreteras devastados en Austria, Polonia, la República Checa y Rumanía. Pero ¿por qué suceden estos eventos con más frecuencia? ntv consulta al experto en crecidas Georg Johann.

14:34 Advertencia de viaje en tren de Austria extendida hasta el juevesDado el mal tiempo que continúa en toda Austria, Austrian Federal Railways (ÖBB) ha extendido la advertencia de viaje existente hasta el 19 de septiembre de 2024. Se aconseja a los pasajeros que pospongan los viajes no esenciales durante este período. Los billetes existentes son válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19 El recuento de víctimas por inundaciones en Europa aumenta a 11El recuento de víctimas mortales por inundaciones en partes de Austria, Polonia, Rumanía y la República Checa ha ascendido a 11. Se informaron dos muertes más en Austria, mientras que una persona ahogada en el río Krasovka en Moravia-Silesia, República Checa, según la televisión pública checa, lo que eleva el total a ocho. Las autoridades checas informan de al menos siete personas desaparecidas.

14:04 El gobierno alemán apoya a Europa afectada por inundacionesEl gobierno alemán ha expresado su simpatía y solidaridad con las personas afectadas por las inundaciones en varios países europeos. "Las personas en los países vecinos, nuestros socios en Europa y incluso en nuestro país pueden enfrentar dificultades", explica la portavoz del gobierno Christiane Hoffmann. "Seguimos de cerca la situación y estamos preparados para prestar asistencia". Esta aflicción en varios países europeos, incl

12:25 Rumania: Las inundaciones dejan seis muertos en la región de los CárpatosLa región de los Cárpatos en Rumania ha registrado seis fallecidos debido a las intensas lluvias y las inundaciones, afectando principalmente a áreas como Galati, Vaslui y Iasi, al este del país. Aproximadamente 300 personas han sido evacuadas, y alrededor de 6.000 propiedades rurales han sufrido daños por las inundaciones. La mayoría de las víctimas eran personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. Actualmente, el nivel de alerta máximo por inundaciones sigue en vigor hasta el mediodía. Poblados aislados son los más afectados, con personas buscando refugio en los techos para evitar ser arrastradas por las aguas. Más de 600 bomberos están abordando la situación.

11:59 Sajonia: Superado el pico del río ElbaLos niveles del río Elba en Sajonia continúan aumentando. A mediodía, el nivel en Dresde alcanza los 5,62 metros, según informó el centro de inundaciones del estado. Después de que se emitiera el segundo nivel de alerta el domingo por la noche, se espera que el umbral para el tercer nivel de alerta (6 metros) se supere temprano el martes por la mañana. Se espera que el nivel pico en Dresde se alcance el miércoles por la noche. En Schöna, ubicada en la frontera con Chequia, el tercer nivel de alerta está actualmente activo con un nivel del Elba de 6,13 metros. Sin embargo, el centro de inundaciones espera que los niveles de agua comiencen a disminuir en Görlitz, situada en la Neiße, el lunes. El punto más alto de una inundación se llama pico.

11:33 Austria: Dos víctimas más de las inundacionesDos personas más han perdido la vida a causa de las inundaciones en Austria, según las autoridades. Un hombre de 70 años y otro de 80 años murieron en sus hogares en comunidades de Baja Austria. Ambos fallecieron dentro de sus residencias debido a las inundaciones. El domingo, un bombero perdió la vida mientras drenaba sótanos. Debido a las lluvias persistentes durante varios días, se han tomado medidas excepcionales en el este de Austria. Más de 1.800 viviendas han sido evacuadas y numerous roads han sido cerradas debido a las inundaciones.

11:01 Wroclaw emite alerta de inundaciónDespués de mal tiempo y inundaciones en el suroeste de Polonia, Wroclaw (Breslau), ubicada en Baja Silesia, se prepara para una ola de inundación que se acerca. El alcalde Jacek Sutryk ha emitido una alerta de inundación para la ciudad en el río Oder. Las medidas incluyen la monitorización las 24 horas de los diques, la gestión de los canales y el cierre de los cruces de los diques, según lo explicado en un video de Facebook. Se espera que la ola de inundación alcance Wroclaw el miércoles. Anteriormente, los pronósticos sugerían que la ciudad no sería significativamente afectada. Sin embargo, esas predicciones han sido revisadas por Sutryk. Aunque no se espera que la inundación sea tan alta como la de 1997 en el Oder, que sumergió un tercio de la ciudad, Sutryk destaca que la infraestructura ha mejorado mucho, con nuevos diques, depósitos de retención y polders. Espera que las aguas no superen la ciudad.

10:35 Gobernador sobre la situación de inundaciones: "La crisis está lejos de terminar"A pesar de un breve descanso en las lluvias, la crisis de inundaciones en el este de Austria sigue siendo muy volátil. "No hemos terminado, la crisis sigue siendo seria, sigue siendo grave", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. El lunes se esperan hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en la región. Ahora, una preocupación importante son los diques. "Hay un alto riesgo de rotura de diques", informan las autoridades. Los servicios esenciales se han detenido. Más de 200 roads en Baja Austria están cerradas, y 1.800 propiedades han sido evacuadas. Muchos estudiantes y niños de guardería se quedan en casa, informa Mikl-Leitner. Aproximadamente 3.500 hogares actualmente están sin electricidad. El alcance de los daños sigue siendo incierto. "Los afectados por las inundaciones recibirán sin duda ayuda", promete la gobernadora. En Baja Austria, se han registrado hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado en los últimos días - varias veces la cantidad mensual habitual.

09:49 Incidente fatal en inundaciones checas, siete desaparecidosSe ha confirmado la primera víctima mortal en las inundaciones de Chequia. Las autoridades también han informado de al menos siete personas desaparecidas. Un hombre se ahogó en el río Krasovka en el distrito de Bruntál de la región de Moravia-Silesia en el este. También han desaparecido tres personas después de que su coche fuera arrastrado por un río desbocado cerca de Jeseník en los montes Hrubý Jeseník. Todavía no se ha localizado su vehículo. Otras personas han caído a diferentes cuerpos de agua, como el río Otava. Entre los desaparecidos también se encuentra un hombre de un hogar de ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo, Petr Fiala, describe la situación como una "inundación centenario" - una inundación que estadísticamente ocurre una vez en un siglo en el mismo lugar. Previamente se habían informado fallecimientos por inundaciones en otros países de la UE (ver entrada 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

09:17 Mujer cae al río Neiße en GoerlitzUna mujer cayó al río Neiße mientras comprobaba el nivel del agua en Goerlitz. Los informes preliminares de la policía sugieren que la mujer perdió el equilibrio en el borde del río cerca del Parkhotel Merkur y cayó al río. Fue arrastrada aproximadamente 700 metros río abajo antes de poder salir cerca de la presa de Vierradmühle. Actualmente se encuentra siendo tratada en un hospital por hipotermia.

09:00 THW se prepara para operaciones mayores en Elba y OderLa Agencia Técnica de Socorro (THW) está haciendo planes para posibles inundaciones en el este de Alemania. El jefe del departamento del THW, Fritz-Helge Voss, afirma: "Estamos preparados para desplegar fuerzas más grandes en el Elba y el Oder si es necesario". Voss aconseja a los residentes en las zonas afectadas que recopilen suministros esenciales. Voss reconoce que Alemania ha tenido suerte hasta ahora, pero espera que los ríos Elba, Neiße y Oder inunden esta semana. Durante el fin de semana, el THW tuvo alrededor de 140 personal desplegado en Baviera y Sajonia, incluido el puente Carolabrucke derrumbado en Dresde. Voss menciona que esta es la cuarta situación de inundaciones significativa en Alemania este año y que estar preparado e invertir en equipos es "necesario". "Al final, son costos de adaptación al clima", explica Voss.

08:43 Gobierno polaco celebra reunión sobre estado de desastreEn respuesta a las inundaciones graves en el suroeste de Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión del gabinete el lunes por la mañana. Tusk ha preparado un decreto declarando un estado de desastre, pero la decisión debe ser aprobada por el gabinete. Las lluvias intensas en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera checa, han provocado que el Glatzer Neiße, un afluente del Oder, se desborde. Durante la noche, la ciudad de Nysa en la región de Opole fue especialmente afectada. El agua del río inundó la sala de urgencias del hospital local, según la agencia de noticias PAP. Un total de 33 pacientes, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en barco.

08:15 Baviera: nueva lluvia y niveles de agua en aumento esperadosLa situación en Baviera sigue siendo precaria en algunas áreas, con más lluvia prevista. La situación en las zonas afectadas no ha cambiado significativamente durante la noche. Todavía no hay señal de alarma general: el Servicio de Información de Niveles de Agua Altos (HND) espera que los niveles de agua aumenten de nuevo con el inicio de la semana lluviosa. El HND predice que los niveles de agua aumentarán en el Danubio en Passau, el Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se espera que la situación mejorar gradualmente a partir del miércoles. Según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD), se espera lluvia sostenida desde los Alpes hasta la meseta a lo largo del martes. Se esperan lluvias generalizadas de 40 a 70 litros por metro cuadrado, con hasta 90 litros en áreas estancadas.

07:03 Colapso de presa: inundaciones catastróficas en PoloniaDespués del colapso de una presa en Polonia, los habitantes se preparan para lo peor a medida que las devastadoras inundaciones se acercan al área del Glatzer Neiße. Video clips muestran el poder crudo de las aguas que fluyen.

06:40 Catástrofe de inundaciones en Europa: víctimas en Polonia y RumaníaPolonia y la República Checa lidian con las secuelas de una inundación centenario, mientras que la situación en Baja Austria es igual de grave después de las lluvias intensas. Lamentablemente, varias vidas se han perdido debido a las inundaciones en diferentes países de la Unión Europea: un bombero en Austria, una persona en Polonia y seis individuos en Rumanía.

06:12 Evacuaciones necesarias por inundaciones en la República ChecaDurante las peores tormentas en años, cantidades récord de agua inundaron ciudades enteras como Jeseník en los montes Jeseníky y Krnov en la frontera con Polonia. Jeseník requirió servicios de emergencia para salvar a cientos de personas en barco y helicóptero. Después de las inundaciones, había peligro potencial de aludes en numerosos lugares.

05:49 Pasajeros de crucero varados en VienaA causa de los niveles excepcionalmente altos del Danubio debido a las intensas lluvias, numerosos pasajeros de un crucero fluvial suizo están varados en Viena. Se estima que hay 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación en el barco "Thurgau Prestige", que está amarrado a la orilla, según la emisora suiza SRF, citando la agencia de viajes Thurgau Travel. La pasarela al muelle está sumergida, impidiendo que los pasajeros desembarquen. Se informan de que otros barcos de crucero también están varados en Viena. Thurgau Travel espera que las autoridades locales decidan cuándo los pasajeros podrán partir. Según los informes de los pasajeros, se les ha informado de que tendrán que quedarse en el barco al menos hasta el martes. El "Thurgau Prestige" estaba previsto que navegara desde Linz a Budapest y vuelta, pero actualmente está varado en Viena.

