Se prevé que el Parlamento de Turingia esté en pleno funcionamiento.

El jueves, el Parlamento de Turingia iniciará su primera reunión constitutiva. Podría surgir una controversia que el líder estatal de la CDU, Mario Voigt, quiere evitar, como mencionó el martes por la noche en el programa de debate de ZDF "Markus Lanz".

Después de las elecciones del 1 de septiembre, la Alianza para Alemania (AfD) tiene la mayoría de escaños en el Parlamento de Turingia. Esto podría llevar a complejas negociaciones durante la reunión constitutiva del jueves. Voigt, junto con otros partidos democráticos, tiene planes para evitar esta situación. Él comparte su enfoque en el programa de debate de ZDF "Markus Lanz".

En la reunión inaugural del Parlamento estatal, se adoptarán nuevas normas después del discurso de apertura del miembro más antiguo. Estas regulaciones serán aplicables durante el nuevo período legislativo hasta las siguientes elecciones. En general, la fracción más fuerte tiene el derecho de designar al presidente del Parlamento estatal, quien luego será elegido por los miembros. Dado que la AfD es la fracción más grande, es probable que sugieran a su presidente estatal, Björn Höcke, para este cargo importante. Sin embargo, anteriormente, los grupos parlamentarios habían acordado modificar los procedimientos, stating that the state parliament president should originate from within the parliament. This would still leave the position of deputy president for the AfD.

"Una nueva ética política"

Voigt explica la razón detrás de obstaculizar a un político de AfD de convertirse en presidente del Parlamento estatal: "¿Te sentirías cómodo con un partido que tiene conexiones con la agencia de inteligencia interna asumiendo la presidencia en un Parlamento alemán, responsable de interpretar la Constitución, la democracia parlamentaria, mantener el orden en la cámara y decidir quiénes son invitados como huéspedes estatales y a quiénes no? No se debe subestimar las motivaciones de la AfD bajo Björn Höcke en esta situación".

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el presidente del Parlamento estatal no actúa solo, sino en colaboración con toda la junta, cuyo presidente es el presidente del Parlamento estatal. Voigt destaca que el presidente estaría al tanto del trabajo de las comisiones parlamentarias de control. "Para ser franco: la AfD está bajo observación de la agencia de inteligencia interna, y el presidente podría, en esencia, tener una vista previa de lo que la agencia de inteligencia interna está observando sobre la AfD".

A pesar de esto, Voigt está en contra de excluir a la AfD. El político de la CDU habla sobre: "Necesita una nueva ética política también al tratar con los demás en el Parlamento. Para mí, la filosofía es: nos involucramos con todos los ciudadanos, pero no gobernamos con todos". Una nueva ética política en el Parlamento también debería incluir no excluir a la AfD de los cargos de comité. Se debe encontrar un nuevo método de asociación. "Al menos intentemos tratar este asunto con la seriedad debida".

Comienzan las negociaciones de la coalición en Turingia

En las últimas semanas, Voigt ha estado en contacto con el SPD y el BSW. Han descubierto muchas perspectivas comunes. Si bien el BSW aboga por poner fin a la guerra en Ucrania, que no está dentro de la jurisdicción del gobierno estatal, hay opiniones diferentes. Sin embargo, Voigt enfatiza: "Si interactúas con el público, la gente en la calle se te acerca y expresa la necesidad de un Parlamento funcional y un gobierno estable". Establecer un gobierno estable sin una mayoría en el Parlamento estatal, el político de la CDU lo deja como una pregunta abierta.

Sin embargo, hay objetivos compartidos entre el CDU, el SPD y el BSW en política educativa y económica. En política educativa, todas las partes buscan reducir la absentismo en las escuelas de Turingia. De manera similar, en política económica, todas las partes apoyan la creación de nuevas empresas industriales en Turingia. Por lo tanto, Voigt ha anunciado ahora conversaciones exploratorias. Estas suelen iniciarse en situaciones en las que se consideran múltiples combinaciones de coaliciones. Sin embargo, las declaraciones de incompatibilidad de su partido le han quitado esta opción. La única mayoría estable sería con el Partido de la Izquierda, pero Voigt se opone a una alianza así. Por lo tanto, solo puede esperar algunos disidentes dentro de los partidos de la oposición durante la elección del ministro presidente.

Nadie quiere pensar en el próximo posible escándalo en este momento: Voigt podría asegurar el cargo de ministro presidente con los votos de la AfD, incluso de toda la fracción. No sería la primera vez en Turingia.

