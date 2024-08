Se prevé que alrededor de setenta y cinco personas pierdan la vida en 2023 debido a errores en la atención médica.

Errores en los tratamientos médicos a menudo tienen graves consecuencias, lo que resultó en 75 muertes el año pasado. Los especialistas están preocupados de que el número real podría ser significativamente más alto y están abogando por la denuncia obligatoria.

Un error llevó a que una mujer de 39 años se sometiera a una esterilización en lugar de una cirugía planificada para eliminar un quiste. Mezclas, administración de medicamentos incorrectos o dejar instrumentos quirúrgicos dentro del cuerpo después de la operación son ejemplos de incidentes que nunca deberían ocurrir, según los evaluadores médicos.

Aproximadamente 150 incidentes graves fueron documentados el año pasado. El Servicio Médico reveló estos números mientras presentaba sus estadísticas anuales de 2023 en Berlín. Funcionan como asesores para las aseguradoras de salud y atención a largo plazo estatutarias. Las muertes por errores médicos fueron 75 el año pasado, mientras que los expertos informaron 84 tales fallecimientos el año anterior.

"La denuncia obligatoria es necesaria para prevenir tales incidentes", enfatiza Stefan Gronemeyer, director del Servicio Médico de la Asociación Federal Alemana. Lamentablemente, los hospitales no requieren actualmente tal denuncia, lo que significa que las estadísticas solo incluyen los casos iniciados por los pacientes mismos.

Cada quinto caso reveló daños

El protocolo actual es el siguiente: si un paciente sospecha un error durante su tratamiento, puede acercarse a su compañía de seguros de salud estatutaria. La compañía puede entonces emplear el Servicio Médico para investigar el caso. Estos casos solo se cuentan en las estadísticas después de la investigación. Este procedimiento se utilizó 11,500 veces en 2023, una disminución de alrededor de 600 casos en comparación con el año anterior.

En la mayoría de los casos (71.1%), los expertos no encontraron evidencia de negligencia médica. Sin embargo, en aproximadamente el 20% de los casos (2,679 tratamientos), los pacientes experimentaron daños debido a errores médicos. Esto significa que el número de casos sigue siendo relativamente constante - solo 17 casos adicionales se informaron en el año anterior. En todos los demás casos, ya sea no se detectó daño o no se pudo establecer un vínculo claro entre el daño y la negligencia.

La proporción de errores probados es mínima, lo que representa menos del 1% de todos los tratamientos en Alemania. Considerando el alto número de casos de tratamiento anuales en las prácticas, alrededor de 500 millones, estos errores pueden tener graves consecuencias para los pacientes.

¿Cuán graves son los daños?

En la mayoría de los casos (65.5%), el daño a los pacientes fue temporal, pero es permanente para casi un tercio (29.7%) de los afectados. El año pasado, 180 de estos daños permanentes se clasificaron como graves, dejando a los pacientes necesitados de atención constante, ciegos o paralizados.

Los expertos creen que el número real de errores de tratamiento es probablemente mucho más alto. Ellos sospechan que el 1% de todos los tratamientos hospitalarios resultan en daño evitable. "Los expertos estiman que hay alrededor de 17,000 muertes relacionadas con errores evitables en nuestros hospitales cada año", explicó el director Gronemeyer, citando un estudio encargado por la Alianza de Acción para la Seguridad del Paciente.

Para aprender de estos errores y prevenir futuras ocurrencias, el Servicio Médico propone un sistema de denuncia obligatoria, sin penalizaciones y pseudonimizado para tales casos. También abogan por un fondo de ayuda.

"Si tales errores ocurren, los problemas en el proceso de suministro deben abordarse sistemáticamente", demandó Gronemeyer. Él criticó que la reforma hospitalaria planeada por el gobierno federal no incluye procedimientos para evitar errores, que ya son prácticas estándar en el extranjero.

La Fundación Alemana para la Protección del Paciente también criticó severamente la forma en que se manejan los errores en el campo médico. "Los pacientes aquí a menudo son negligidos. Porque no hay una cultura de errores en las prácticas y hogares de ancianos", dijo el consejo de la fundación, Eugen Brysch.

A solicitud, el Ministerio Federal de Salud (BMG) dijo que las clínicas y prácticas ya están legalmente obligadas a implementar sistemas de denuncia de errores. " Tanto en el sector médico contractual como en los hospitales, las evaluaciones indican una alta tasa de implementación para la gestión de errores y los sistemas de denuncia de errores", dijo el ministerio.

Para compensar a los afectados, es necesario un fondo de ayuda como se prometió en el acuerdo de coalición. "No puede ser aceptable que los heridos tengan que esperar años para recibir sus derechos", criticó Brysch y demandó una ley del ministro de salud. El BMG dijo que están examinando si deben encargar un concepto para el diseño de un fondo de ayuda.

