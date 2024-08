- Se presentan los primeros actos de Rock at the Arena y Concert in the Parkfield

Los organizadores de Rock am Ring en el Nürburgring y el evento Rock im Park en Núremberg han revelado nuevos artistas para los festivales gemelos del próximo año. Entre ellos se encuentran la banda de heavy metal Bring Me The Horizon, el grupo alemán de rap K.I.Z y el grupo de metal Slipknot, según informes. Otros artistas incluyen la banda de punk Feine Sahne Fischfilet, el conjunto de punk rock Beatsteaks y la banda de metal Powerwolf del Sarre. La banda ucraniana Jinjer también es muy esperada.

Según el organizador DreamHaus, más de 90,000 fanáticos ya han asegurado un pase para todo el fin de semana, con 55,000 para Rock am Ring y 35,000 para Rock im Park. "Más artistas, más etapas, más programación - las ediciones aniversario de Rock am Ring y Rock im Park están explorando nuevos territorios", declaró DreamHaus.

En 2025, Rock am Ring celebrará su 40º aniversario, mientras que Rock im Park marcará su 30º. Los festivales tendrán lugar del 6 al 8 de junio. Actualmente, una entrada para todo el fin de semana sin acampamento cuesta 199 euros. El año pasado, aproximadamente 80,000 personas asistieron a cada festival, en Rock am Ring en el Nürburgring y Rock im Park en Núremberg.

Los fanáticos de la música pueden esperar actuaciones de Bring Me The Horizon, conocidos por su música de mezcla de géneros. Los festivales gemelos también presentarán los sonidos melódicos de Slipknot, reconocidos por sus shows en vivo llenos de energía.

