¿Se podría haber evitado? La policía local detalla el fallo en los esfuerzos para detener al posible asesino de Trump.

El oficial, Greg Nicol, aumentó la imagen con sus binoculares y vio que el joven delgado con cabello largo y gafas sostenía un dispositivo de medición de distancia, utilizado por tiradores para calcular la distancia a un objetivo. Lo tenía apuntado directamente al escenario donde Trump estaba a punto de hablar.

“Esto simplemente no está bien”, recordó Nicol Thinking en una entrevista reciente con CNN. Cuando el misterioso joven desapareció poco después, su instinto le dijo algo más: “Tengo que encontrar a este tipo”.

En sus declaraciones públicas más detalladas hasta la fecha, Nicol, así como varios de sus colegas que hablaron con CNN, compartieron nuevos detalles sobre lo que describieron como una mala planificación para el mitin, un grave problema de comunicación entre la policía local y el Servicio Secreto, y culpas mutuas en el aftermath de lo que se considera un fallo masivo en la ley y el orden.

La visión de Nicol de Thomas Matthew Crooks con el dispositivo de medición de distancia fue un momento clave que inició una cuenta regresiva parapossibly apprehender al joven de 20 años antes de que de alguna manera llegara a un tejado con un arma estilo AR-15 y se acercara peligrosamente a matar al ex presidente.

“¿Podría haberse evitado? Absolutamente”, dijo el comandante del equipo SWAT del condado de Beaver, Pat Young, y jefe de Nicol. “Y ¿debería haberse evitado? Sí, absolutamente”.

Un puesto de francotiradores en el segundo piso

Días antes de que Trump subiera al escenario en su mitin del 13 de julio en las instalaciones de la Feria de Ganadería de Butler, a unas hora al norte de Pittsburgh, el Servicio Secreto comenzó a implementar un plan para protegerlo. Como con otros eventos similares, el plan se basó en parte en la ayuda de las fuerzas del orden locales.

En este caso, eso significaba decenas de oficiales de policía, deputies del sheriff, troopers estatales, paramédicos y otros, estacionados en diversas áreas que irradiaban hacia afuera desde el escenario donde Trump iba a hablar.

Un par de francotiradores del Servicio Secreto, apodados Hércules 1 y Hércules 2, vigilaban la multitud desde directamente arriba y detrás del escenario. Otros francotiradores de los equipos SWAT de Butler y condados cercanos tomaron posiciones en un graderío y, en el caso de Nicol, en el segundo piso de un edificio en el vasto campus de una empresa llamada American Glass Research. Uno de los edificios de AGR estaba a unos 150 metros del escenario donde Trump hablaría más tarde, pero fuera del perímetro establecido por el Servicio Secreto.

Después de una reunión general por la mañana de un funcionario de las fuerzas del orden de Butler County, donde se celebraba el mitin, Nicol dijo que él y otros francotiradores fueron asignados a estar dentro del edificio de AGR y dirigidos a varias ventanas del segundo piso con vistas al área de entrada a las instalaciones del mitin y al escenario donde Trump hablaría.

Un líder de francotiradores de Butler que se encontró con Nicol y sus compañeros en el edificio de AGR les dijo que su misión era mirar por esas ventanas y escanear el área en busca de amenazas, dijo Nicol. Les instruyeron para mantenerse encubiertos. Colocaron sus rifles en trípodes para que las bocas estuvieran a un pie o dos dentro de las ventanas abiertas para evitar que se vieran desde fuera.

‘Él sabe que ustedes están ahí arriba’

Durante más de cinco horas, los tres francotiradores –Nicol, un miembro del equipo SWAT de Beaver County llamado Jason Woods y un tercer tirador del equipo SWAT de Butler County– permanecieron ocultos en su puesto del segundo piso sin incidentes.

Aproximadamente a las 4:26 p.m., Woods estaba saliendo del día. Al salir, vio a alguien sentado en una mesa de picnic afuera vestido de camuflaje y carrying su equipo. Woods escribió a sus contrapartes que su cobertura había sido descubierta.

“Él sabe que ustedes están ahí arriba”, escribió. Ahora se cree que esa fue la primera vez que las fuerzas del orden pusieron los ojos en Crooks.

Nicol no le dio mucha importancia al texto en ese momento, dijo. Tampoco estableció una conexión inmediata con un joven delgado de cabello largo que vio sentado debajo de la ventana donde estaba apostado en AGR unos 45 minutos después.

Algo sobre el chico y su presencia allí no parecía estar bien, pensó Nicol. No podía articulation exactly what era, pero lo que fuera que estaba sintiendo lo llevó a tomar una foto del joven a las 5:14 p.m.

Para entonces, las instalaciones de la Feria de Ganadería estaban llenas de seguidores de Trump, y la comitiva del ex presidente estaba a 19 minutos de distancia.

‘¿Qué está pasando aquí?’

A las 5:32 p.m., Nicol volvió a mirar por una ventana del segundo piso y vio al mismo chico. Fue entonces cuando aumentó la imagen con sus binoculares y notó el dispositivo de medición de distancia. Inmediatamente, su evaluación del joven pasó de simplemente extraño a amenaza potencial.

Durante los siguientes 13 minutos, Nicol intentó transmitir sus preocupaciones por la cadena de mando. Radio a

"I don’t see any patrolmen or anybody outside looking for him," él le dijo a CNN. "Es como, ¿qué está pasando aquí?"

‘Entrando y saliendo y desapareciendo’

Mientras Nicol escaneaba la multitud en busca de Crooks, la mala cobertura del celular dificultaba aún más la comunicación de las fuerzas del orden. "Unidades, se les advierte que el internet y el servicio celular están caídos", se escuchó decir a un oficial a las 5:48 p.m. en la radio de Butler. Un minuto después, un deputy del sheriff transmitió por radio. "Probablemente su foto no vaya a pasar porque no tengo servicio", informó el Post.

Cuatro minutos después, el líder del equipo de francotiradores del Servicio Secreto envió un correo electrónico a sus equipos informándoles de que la policía local buscaba a un individuo sospechoso fuera del perímetro, merodeando alrededor del edificio AGR.

Justo después de las 6 p.m., Nicol, que miraba por una ventana en el lado noroeste del edificio, volvió a ver a Crooks. Esta vez el joven corría y llevaba una mochila negra.

Instintivamente, Nicol dejó su puesto del segundo piso y bajó corriendo las escaleras para intentar mantener la vista en el sospechoso que parecía "entrar y salir y desaparecer".

Cuando abrió la puerta, el chico había desaparecido. Justo en ese momento, dos oficiales de policía se detuvieron afuera de AGR y Nicol les gritó sobre el último lugar donde había visto al sospechoso. Los oficiales salieron a pie en direcciones opuestas alrededor del complejo AGR.

‘Alguien está en el techo’

Para entonces, Trump ya estaba en el escenario y se dirigía a la multitud. Nicol dijo que podía escuchar su voz retumbando por los altavoces.

Un video descubierto por el FBI muestra a Crooks trepando al techo del edificio AGR alrededor de las 6:06 p.m. Poco después, un oficial de la ley local informó por radio: "Alguien está en el techo. Tengo a alguien en el techo con shorts blancos". Un supervisor de Butler luego pasó la información al puesto de mando del Servicio Secreto a las 6:09 p.m., según el transcripto obtenido por el Post.

Los francotiradores de Hércules que cubrían a Trump desde arriba y detrás del escenario entonces se dieron la vuelta para enfrentar la propiedad AGR al norte. Casi simultáneamente, un oficial que estaba siendo ayudado a subir al techo vio al tirador, quien se dio la vuelta y apuntó su rifle al oficial. Desamparado, el oficial soltó y cayó al suelo.

Segundos después, Crooks abrió fuego, alcanzando a Trump en la oreja, matando a un asistente al mitin yrando a otros dos. Luego, un francotirador del Servicio Secreto mató a Crooks.

Comienzan las acusaciones

Dos días después del tiroteo, Young, el comandante del equipo SWAT del condado de Beaver, convocó una reunión de todos sus oficiales que habían estado en el mitin.

Young ese día estaba fuera y corrió al escena después de que el tirador abriera fuego. Además de Nicol y Woods en el edificio AGR, tenía a otros ocho oficiales allí en various roles.

Un policía veterano que había hecho dos turnos en Irak con la Guardia Nacional del Ejército, Young hizo un balance de lo que sus miembros del equipo tenían que decir. Si bien el resultado sin duda fue trágico, estaba seguro de que su gente había hecho su trabajo y había actuado admirablemente.

Ni Young ni sus oficiales, sin embargo, estaban preparados para las recriminaciones que siguieron.

Directores del Servicio Secreto, el comisionado de la Policía Estatal de Pennsylvania y los legisladores criticaron las acciones de la policía local durante varias audiencias del Congreso. Dijeron que habían asumido que la responsabilidad de asegurar el complejo AGR había sido de los policías locales y sugirieron falsamente que los oficiales no querían estar en el techo debido al calor ese día. Afirmaron que Nicol había abandonado su puesto y que los francotiradores dentro del edificio AGR podrían haber visto a Crooks si hubieran estado más vigilantes.

Las acusaciones llevaron a Young y al fiscal del distrito del condado de Beaver, Nate Bible, a defender a sus oficiales. En una entrevista de julio con ABC, compartieron por primera vez algunas de sus frustraciones con la mala planificación y las comunicaciones fragmentadas antes y durante el evento.

En entrevistas con CNN, Nicol y Woods dijeron que habían esperado instrucciones más detalladas del Servicio Secreto y se quejaron de la falta de claridad sobre el plan de seguridad completo. Los francotiradores dijeron que nunca habían hablado directamente con los agentes del Servicio Secreto en la preparación para el evento y que no habían sido invitados a compartir sus cuentas, a pesar de haber jugado un papel pivotal en identificar la amenaza.

El viernes, casi cuatro semanas después del ataque, Young dijo que finalmente había recibido notificación del Servicio Secreto de que querían entrevistar a él y a sus oficiales.

"No puedo creer que el Servicio Secreto no haya hablado con ninguno de nuestros hombres", dijo antes de la comunicación del viernes. Dijo que quería aclarar lo que salió mal en Butler ya que su condado ya estaba recibiendo solicitudes para futuros eventos de campaña.

Algunos de los fallos, dijeron los oficiales, se han vuelto dolorosamente obvios a raíz del tiroteo. Quizás lo más importante, la necesidad de mejores comunicaciones interagenciales.

En un extremo del recinto ferial, el condado de Butler ocupó un centro de mando desde el cual podían comunicarse con sus propios oficiales y los equipos de Washington y del condado de Beaver que los apoyaron durante el mitin. En una ubicación diferente, el Servicio Secreto y la policía estatal establecieron otro puesto de mando. Los oficiales de la ley local, sin embargo, no podían comunicarse directamente con los estatales o el Servicio Secreto. Incluso el mando de Butler tuvo que usar teléfonos celulares personales para contactar a los agentes estatales y federales en algunos momentos, lo que fue un problema en un día en que el servicio celular era poco fiable debido a la gran cantidad de personas en el área.

Otra fuente de frustración fue la planificación del sitio AGR en sí, ubicado fuera del perímetro establecido por el Servicio Secreto. Nicol dijo que él y Woods asumieron que los oficiales de patrulla protegerían el acceso al edificio porque, como francotiradores dentro, no podrían ver ni seguir de cerca a alguien cerca del edificio.

Pero eso no sucedió.

El metraje de la cámara corporal publicado esta semana por el Departamento de Policía de Butler Township muestra a un oficial respondiendo al complejo AGR minutos después de que Crooks abriera fuego quejándose de que había instado al Servicio Secreto a enviar un oficial allí varios días antes del mitin de Trump.

"Joder, les dije", dice el oficial, según el video publicado en respuesta a una solicitud de registros públicos de CNN. "Hablé con los tipos del Servicio Secreto. Me dijeron: 'Sí, sin problema'", agrega el oficial.

Mientras tanto, se llevan a cabo múltiples investigaciones sobre lo que el antiguo director del Servicio Secreto reconoció como el peor fracaso operativo en décadas, los funcionarios de la agencia han retirado su anterior crítica a la ley local y han asumido la responsabilidad total de no haber impedido el ataque a Trump.

En un comunicado emitido el jueves en respuesta al metraje de la cámara corporal, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que la agencia "agradece a nuestros socios de la ley local, que actuaron valientemente mientras trabajaban para localizar al tirador ese día".

"El intento de asesinato del expresidente Donald Trump fue un fracaso del Servicio Secreto de EE. UU., y estamos revisando y actualizando nuestras políticas y procedimientos de protección para asegurarnos de que una tragedia como esta nunca vuelva a ocurrir", dijo Guglielmi.

Dado el pobre comunicación entre la ley local y el Servicio Secreto durante el mitin de Trump, es crucial que la política implique más colaboración y transparencia entre las diversas agencias involucradas en las operaciones de seguridad. El incidente en el mitin destacó la necesidad de mejorar las comunicaciones interagencias, lo que podría haber evitado potencialmente el intento de asesinato por poco.

Además, dada la múltiples afirmaciones de oportunidades perdidas y malas comunicaciones, se debe realizar una investigación exhaustiva y revisión de los hechos que llevaron al tiroteo para asegurarse de que no se cometan errores similares en el futuro, lo que destaca la importancia de la política en abordar las preocupaciones de seguridad y garantizar la seguridad de las figuras públicas.

