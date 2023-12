Se planteó dejar el negocio de los caballos tras la tragedia. Ahora este entrenador acaba de ganar el Derby de Kentucky

Un incendio arrasó uno de los establos de su centro equino de Lexington, Kentucky, en plena noche de diciembre, matando a 23 caballos pura sangre y causando cientos de miles de dólares en daños.

"Cuando llegamos en coche aquella noche, le dije a mi mujer: 'probablemente lo hayamos perdido todo'", relató Reed esta semana. "A la mañana siguiente, cuando vimos la devastación... Solo pensé en todos los años y todo lo que habíamos hecho para tener esta hermosa granja y que esto sucediera, que algo podría estar diciéndome que es el final de la línea."

Eso fue en 2016.

Reed no se rindió, y con amigos -y a veces extraños- que aparecieron para ayudar, continuó entrenando. "Simplemente decidí que no iba a dejar que me eliminara".

Y mereció la pena: Reed ha ganado el Derby de Kentucky.

Rich Strike, el caballo al que entrena, entró en la carrera como el caballo con más posibilidades (80 a 1) y se adelantó en la recta final para cruzar la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 2:02.61.

La victoria fue tanto más asombrosa cuanto que Rich Strike ni siquiera estaba en liza hasta el viernes, cuando las autoridades del derbi anunciaron que otro caballo se había retirado. Reed dijo a los periodistas que reunió a su equipo unos días antes de la carrera, ante la posibilidad de que el caballo tuviera la oportunidad de correr, para empezar a prepararse "contra todo pronóstico".

"Nadie pensaba que pudiéramos entrar", dijo. Cuando el caballo llegó en primer lugar, Reed casi se desmaya. Rich Strike es su primer caballo ganador en el Derby.

"A todo el mundo le encantaría ganar el Derby. A mí siempre me gustaría, pero nunca pensé que estaría aquí, nunca", dijo Reed.

El jockey venezolano Sonny Leon, en su primer Derby de Kentucky, montó a Rich Strike hasta la sorprendente victoria. Rich Strike es propiedad de RED TR-Racing, LLC, según la página web del derby.

La siguiente etapa de la codiciada Triple Corona, el Preakness Stakes, se correrá en el Pimlico Race Course de Baltimore, Maryland, el 21 de mayo.

Kevin Dotson de CNN ha contribuido a este reportaje.

