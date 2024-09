Se pide a la Autoridad que presente una propuesta de orientación reglamentaria sobre la protección de los trabajadores contra los peligros derivados de la exposición a la radiación debida a los rayos ionizantes.

18:13 Proyección para Sajonia: CDU supera por poco a AfD, BSW en 12%, Verdes rozando el corteSegún las primeras proyecciones para las elecciones estatales de Sajonia, la CDU lidera con el 31.5% de los votos emitidos, superando por poco al AfD con un 30%. El BSW le sigue de cerca con un 12%, asegurando una posición notable. La SPD está destinada a mantener su presencia en el parlamento estatal con un 8.5%, mientras que los Verdes luchan por entrar, actualmente con un 5.5%. El partido de la Izquierda y el FDP lamentablemente no logran entrar en el nuevo parlamento.

18:10 Proyección para Turingia: AfD supera a CDU, BSW alcanza 16%Las primeras proyecciones para las elecciones estatales de Turingia sugieren que el AfD lidera con el 30.5% de los votos, seguido de cerca por la CDU con el 24.5%. El partido de la Izquierda tiene el 12.5% de los votos, asegurando su representación en el parlamento estatal. El BSW también está destinado a entrar en el parlamento estatal, obteniendo el 16% de los votos. Los Verdes y el FDP no logran obtener más del 5% de los votos.

18:01 AfD domina Turingia, BSW alcanza double digits en Sajonia"Como se esperaba", el AfD emerge como la fuerza más fuerte en Turingia, según las primeras proyecciones. La SPD logra cruzar el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no lo logran. En Sajonia, el BSW alcanza un resultado significativo de dos dígitos. La CDU mantiene una ventaja estrecha sobre el AfD. Según las proyecciones, la Izquierda y el FDP son poco probables de asegurar la representación en el parlamento estatal, mientras que los Verdes se predicen que permanecerán.

17:18 Riesgo potencial para Höcke en el parlamento estatal de TuringiaEn las elecciones estatales de Turingia, el líder de la fracción del AfD, Björn Höcke, enfrenta un futuro incierto en el parlamento estatal. Sus compañeros de partido en las circunscripciones tienen mejores posibilidades de asegurar un mandato directo, lo que podría poner en peligro la posición de Höcke. De hecho, su principal competidor, Christian Tischner de la CDU, amenaza con superar a Höcke en su circunscripción compartida de Greiz II. Si Tischner logra una victoria y el AfD supera sus votos directos asignados, ni Höcke ni ningún otro candidato podrían entrar a través de la lista estatal, incluso si se clasifican primeros. En una situación así, el AfD podría intentar persuadir a un candidato directo exitoso para que renuncie a su escaño, permitiendo que Höcke retuviera su mandato.

16:48 Fiesta electoral del AfD de Turingia evita la cobertura de los mediosEs poco probable que la fiesta electoral del AfD de Turingia reciba cobertura de los medios. Clasificada como extrema derecha por la oficina de protección constitucional, el partido intentó excluir a varios medios de la evento. Sin embargo, un tribunal intervino, obligando al partido a excluir a la prensa en su totalidad debido a supuestos problemas organizativos, ya que no podían alojar a todos los representantes de los medios que solicitaron acreditación debido a las limitaciones de espacio.

16:29 Aumenta la participación de votos por correo en SajoniaPara las muy esperadas elecciones de Sajonia, lideradas por el ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, casi un cuarto (24.6%) de los votantes elegibles ya han emitido sus votos por correo. El supervisor de las elecciones estatales proyecta una participación más alta que en 2019, alrededor del 35.4% a media tarde. Sin embargo, esperan un número significativamente mayor de votos por correo que en 2019.

15:52 Höcke y Ramelow votan con estiloEl 1 de septiembre, el líder estatal del AfD de Turingia y candidato principal, Björn Höcke, emitió su voto al mediodía en su estación de votación en un vehículo todoterreno ruso Lada Niva. Höcke votó en Bornhagen, Eichsfeld. Mientras tanto, el ministro presidente Bodo Ramelow emitió su voto en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, un head of government de 68 años, ha ocupado el cargo desde 2014, liderando una coalición minoritaria.

15:40 Mayor participación que en la elección anterior en TuringiaA las 2:00 PM, el 44.4% de los votantes ya habían emitido sus votos en Turingia. Esto representa un aumento de más de dos puntos porcentuales en comparación con las últimas elecciones hace cinco años, lo que sugiere una alta participación esperada que continuará. Es importante tener en cuenta que los votos por correo aún no se han contabilizado, según el supervisor de las elecciones estatales. En Sajonia, la participación también vio un ligero aumento en comparación con 2019, con un 35.4%, y se espera que haya muchos más votos por correo que antes. Las estaciones de votación en ambos estados permanecerán abiertas hasta las 6:00 PM.

15:13 Kretschmer expresa la esperanza de que "partidos de semáforo" aún aseguren la representación en el parlamento estatal

14:40 Principales temas para los votantes de Sajonia y TuringiaUna encuesta significativa revela que aproximadamente un tercio de los residentes de Sajonia y Turingia planean votar por el AfD en las elecciones del próximo 1 de septiembre. La encuesta proporciona información sobre las razones principales de esta prevalencia, destacando numerosos problemas y preocupaciones apremiantes. La migración es solo uno de ellos.

14:18 Höcke abandona rápidamente el centro de votaciónEl candidato principal de AfD para las elecciones estatales de Turingia, Björn Höcke, votó al mediodía. No se demoró en la estación de votación de Bornhagen y rechazó hablar con los periodistas presentes. Dado su historial de derrotas ante la CDU en su distrito natal de Eichsfeld, Höcke cambió su circunscripción a Greiz. Sin embargo, aún podría enfrentar la derrota contra la CDU en esta nueva área.

13:45 La participación en Turingia similar a las cifras de mediodía de 2019La participación de votantes en Turingia ha sido constante, pareciéndose a las cifras de las elecciones parlamentarias anteriores. A mediodía, aproximadamente el 32% de los votantes elegibles había emitido su voto, según el supervisor electoral. Es importante tener en cuenta que los votos por correo no se incluyen en estos datos. Durante las elecciones de 2019, la participación fue del 31,2% a esta hora. Intrigantemente, parece haber más interés en las elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales celebradas anteriormente este año, con una participación del 24,3% a la misma hora.

13:00 Se espera una alta participación en SajoniaSe prevé una alta participación en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles había emitido su voto, según la Oficina Estadística de Kamenz. Durante las elecciones estatales de 2019, la participación fue del 26,2% a la misma hora. En la actualidad, las cifras preliminares excluyen los votos por correo. Se proyecta que el 24,6% de los votantes elegibles votará por correo, un aumento significativo del 16,9% en 2019. El proceso de las elecciones estatales se ha desarrollado sin interrupciones.

12:36 Von Lucke: La ausencia del SPD en el parlamento podría causar un terremotoLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún están pendientes. El político Albrecht von Lucke afirma que si el SPD no logra entrar en el parlamento regional, sería "casi un terremoto agresivo". Durante una entrevista con ntv, analizó la situación y sus posibles consecuencias.

12:02 La policía investiga amenazas en una estación de votación de TuringiaLas autoridades de Turingia están investigando una amenaza en una estación de votación en Gera. Un hombre con una camiseta de AfD intentó votar por la mañana, pero fue pedido por el encargado de la estación de votación que se quitara la camiseta debido a las restricciones publicitarias del partido dentro de la estación de votación. Aunque accedió, se enojó al salir del lugar y amenazó con volver. La policía tomó una declaración y advirtió al hombre. Además, la policía en Erfurt está investigando graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación, clasificando los incidentes como daños criminales.

11:30 Correctiv advierte sobre la desinformaciónRegarding vote tamperingLa red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una historia falsa recurrente que sugiere que firmar el sobre de votación previene la manipulación de votos. Sin embargo, según la oficina del presidente federal de elecciones, firmar el sobre pone en peligro el secreto del voto, invalidando todo el sobre.

11:00 Voigt espera relaciones mayoritarias estables en TuringiaEl candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, votó y expresó su esperanza de que "muchos ciudadanos de Turingia emitan sus votos y decidan el futuro de su nación". Además, deseó "relaciones mayoritarias estables" para ayudar a guiar al país hacia adelante una vez más.

10:25 Incidentes de extrema derecha en Sonneberg han aumentado significativamenteSonneberg se convirtió en el primer distrito en Alemania con un político de AfD como su administrador del distrito. Desde entonces, los activistas informan haber recibido numerosas amenazas y haber tenido que dejar de trabajar. El número de incidentes de extrema derecha en el distrito también ha aumentado significativamente en un año. Los expertos atribuyen el aumento al administrador del distrito de AfD.

10:00 Kretschmer ve las elecciones estatales de Sajonia como "probablemente las más significativas en 34 años"El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales en su región "probablemente las más críticas en 34 años". Al votar en Dresden, expresó gratitud a quienes votaron de manera diferente en el pasado pero ahora han elegido apoyar la Unión Sajona. Kretschmer cree que la comprensión permitirá una formación de gobierno que beneficie a la tierra. Arguablemente, su CDU actualmente está en feroz competencia con la AfD en las encuestas.

09:59 "Elección históricamente inepta" - Historiador critica la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que coincide con el 85º aniversario de la invasión de Polonia en 1939, etiquetándola como "históricamente inepta". Como director del Instituto Alemán para Asuntos Polacos, Loew habló con la red editorial Alemania (RND), stating, "Anyone thinking this was a good idea to schedule elections on September 1st clearly lacks a sense of history." Looking to the extremist-classified Alternative for Germany (AfD) party in both states, Loew warned, "This could lead to rather uncomfortable associations if a party with an unclear relationship to the Nazi era possibly wins in Dresden and Erfurt."

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición Semáforo de "Maniobras de Última Hora Justo Antes de las Elecciones"Hoy es día de elecciones en Sajonia, lo que plantea la pregunta: ¿Michael Kretschmer continuará la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, la Coalición Semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Todos los Datos para las Elecciones de TuringiaLlega el día de las elecciones: En el corazón de Alemania, el control político de los aproximadamente 2.1 millones de habitantes del estado se determinará para los próximos cinco años. ¿La AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la fuerza dominante en Turingia?

08:24 Cómo la AfD Podría Minar la DemocraciaLas encuestas sugieren: la AfD probablemente fortalecerá significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Según los investigadores, esto es preocupante para las instituciones democráticas, ya que la regla de ley podría ser menos robusta de lo que se cree.

08:00 Las Cabinas de Voto Abren en Turingia y Sajonia Hoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Las encuestas indican que la AfD probablemente saldrá victoriosa en Turingia. En Sajonia, el CDU del ministro presidente Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan primeras estimaciones alrededor de las 6 pm cuando cierren las cabinas de voto. Estas elecciones en los dos estados federales del este de Alemania sirven como barómetro para la Coalición Semáforo en Berlín.

Para la actual coalición gobernante de Turingia liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Existe una opción de coalición postelectoral que incluye al CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, sigue incierto si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantendrá su mayoría. Kretschmer se niega a descartar una alianza con la BSW. El partido de la Izquierda enfrenta la posibilidad de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Un destino similar podría afectar a los Verdes y el FDP en Turingia.

A pesar de las proyecciones actuales, el CDU podría tener dificultades para mantener su liderazgo sobre la AfD en futuras elecciones en Turingia, según muestran las últimas encuestas. Las últimas proyecciones sugieren que la AfD tendrá un desafío para superar al CDU en Sajonia, a diferencia de su fuerte desempeño en Turingia.

Lea también: