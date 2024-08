- Se permite que el Volocopter despegue durante las Olimpiadas

Justo antes del final de los Juegos Olímpicos, el fabricante de taxis aéreos Volocopter finalmente ha recibido el ansiado permiso de vuelo para París. Los vuelos con el avión eléctrico, que despegue y aterriza verticalmente, están previstos para este jueves, entre otros días, según anunció la empresa con sede en Bruchsal, Alemania.

Al comienzo del gran evento deportivo, era incierto si Volocopter y el operador francés de aeropuertos Groupe ADP podrían implementar sus planes. La decisión recayó en la autoridad de aviación civil francesa DGAC y la agencia de seguridad de la aviación de la Unión Europea EASA.

Inicialmente, Volocopter y Groupe ADP habían planeado lanzar el primer servicio comercial de taxis aéreos del mundo durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aún falta la certificación de tipo de EASA para este propósito. EASA no respondió a una solicitud de comentarios.

El año pasado, los socios anunciaron que las operaciones de taxis aéreos comenzarían en París en tres rutas de conexión y dos turísticas. Se planearon cinco sitios de aterrizaje, o 'vertiports', incluyendo uno en un pontón en el Sena. El modelo Volocity, con un gran anillo y rotores en la parte superior, puede alojar a un piloto y una persona más. Los taxis aéreos estaban destinados a volar a menos de 500 metros de altura, lo que los hace inaudibles en entornos urbanos.

Recientemente, el Consejo de Estado francés rechazó dos apelaciones contra un sitio temporal de despegue y aterrizaje para taxis aéreos en el centro de París. La ciudad de París y varias organizaciones habían cuestionado la legalidad de la operación.

Volocopter, como otras empresas, busca revolucionar el tráfico aéreo con el objetivo de aliviar los atascos urbanos y conectar otros medios de transporte público. Junto a París, ciudades como Roma y Osaka están en la lista de aquellas donde Volocopter planea comenzar las operaciones primero - pero no en Alemania, ya que las ciudades alemanas no están tan densamente pobladas y tienen redes de transporte público autónomas.

En Alemania, Volocopter está trabajando con ADAC aire rescate para probar el uso del avión con fines médicos y de rescate.

Se ha criticado el alto costo esperado de los vuelos. El costo de construcción del biplaza, que pesa más de 500 kilograms, es desconocido.

Ha habido debates sobre la ayuda estatal en millones. Después de un rechazo de Baden-Württemberg, incluso se consideró un movimiento de la sede a Baviera, ya que el Estado Libre mostró inicialmente más apertura. Sin embargo, Baviera decidió ultimately against it, and Volocopter received the necessary funds from investors. The company previously stated that it employs around 650 people in Bruchsal alone.

