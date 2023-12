Se ofrece una enorme recompensa por el inodoro de oro robado en el palacio de Blenheim

El retrete, que funciona a pleno rendimiento, es una obra de arte realizada íntegramente en oro de 18 quilates que se instaló en el palacio de Blenheim, en Oxfordshire (Inglaterra), como parte de una exposición del artista italiano Maurizio Cattelan titulada "La victoria no es una opción", que se abrió al público el 12 de septiembre.

El ex primer ministro británico Winston Churchill nació en el palacio de Blenheim, hoy convertido en atracción turística.

Philip Austin, de Fine Art Specie Adjusters (FASA), la compañía aseguradora del palacio, declaró a la CNN que se pagaría una recompensa de hasta 100.000 libras si se cumplen determinadas condiciones.

En primer lugar, el objeto debe devolverse sano y salvo y, en segundo lugar, debe haberse producido una detención como parte de la investigación.

"Tenemos que tener mucho cuidado de no pagar a los villanos", dijo.

La Policía de Thames Valley dice que el Volkswagen Golf R azul marino no ha sido encontrado, según un comunicado emitido el miércoles. Creen que tenía matrículas clonadas en el momento del robo, que fue denunciado a las 4:57 de la madrugada del 14 de septiembre.

La policía dijo que un hombre de 66 años fue detenido como sospechoso de robo antes de ser puesto en libertad bajo fianza, y un hombre de 35 años fue detenido como sospechoso de conspiración para robar y ha sido puesto en libertad bajo investigación.

Anteriormente se había hablado de un "grupo de delincuentes" como autores del robo del inodoro, que aún no ha sido recuperado.

La policía cree que los ladrones utilizaron al menos dos vehículos durante el robo. No se registraron heridos como consecuencia del delito.

"Me gustaría hacer un llamamiento a cualquier persona que estuviera en Woodstock en el momento del robo y que pueda reconocer este vehículo para que se ponga en contacto con la policía", dijo el oficial investigador Detective Inspector Steven Jones.

"La obra de arte robada no ha sido recuperada, pero los agentes están trabajando para recuperarla. Se ruega a cualquiera que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con la policía".

La obra de arte, que lleva por nombre "América", está valorada en unos 6 millones de dólares, según Dominic Hare, director general del Palacio de Blenheim.

La policía ha revelado que las aseguradoras ofrecen una "recompensa sustancial" por la devolución de la obra de arte.

En una entrevista concedida en agosto al Times, Edward Spencer-Churchill, hermanastro del actual duque de Marlborough y fundador de la Blenheim Art Foundation, descartó la posibilidad de que el retrete fuera robado.

"No va a ser lo más fácil de robar", dijo Spencer-Churchill. "En primer lugar, está conectado por tuberías y, en segundo lugar, un ladrón potencial no tendrá ni idea de quién fue la última vez que utilizó el retrete ni de lo que comió. Así que no, no pienso vigilarlo".

"América" se expuso por primera vez en el Guggenheim de Nueva York en 2016. Volvió a ser noticia en 2017, después de que la Casa Blanca del presidente estadounidense Donald Trump enviara un correo electrónico al Guggenheim pidiendo prestado el cuadro de Vincent Van Gogh de 1888 "Paisaje con nieve"; en su lugar, el conservador de la institución ofreció el inodoro de oro.

Cattelan ha descrito previamente a los ladrones como "grandes artistas".

Dijo entonces: "Cuando esta mañana me informaron del robo pensé que se trataba de una broma y tardé un rato, después de algunas comprobaciones, en llegar a la conclusión de que era cierto y no se trataba de una película surrealista en la que en lugar de las joyas de la corona, los ladrones se iban con un retrete b*****", dijo en un comunicado. "Siempre me han gustado las películas de atracos y por fin estoy en una de ellas".

En una súplica directa a los ladrones, añadió: "Queridos ladrones, por favor, si estáis leyendo esto, hacedme saber cuánto os gusta la pieza y qué se siente al orinar sobre oro".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com