Se necesita confirmación: RFK Jr. afirmó que la mención de Biden en el RNC se limitó a dos ocurrencias. Sin embargo, en realidad fue cerca de 400 casos.

Kennedy intentó pintar la Convención Nacional Demócrata en Chicago esta semana como no prestando suficiente atención a los temas y centrándose más en el estilo, así como siendo excesivamente crítico con el expresidente Donald Trump, el candidato republicano al que Kennedy dijo que estaba respaldando.

Kennedy dijo: “Durante el primer día en Chicago, los oradores demócratas mencionaron a Trump 147 veces... ¿Por qué preocuparse por las políticas cuando tienes a Trump para desahogar tu frustración? Por otro lado, durante la Convención Nacional Republicana, Biden solo fue mencionado dos veces en cuatro días”.

Hecho comprobado: La afirmación de Kennedy sobre las menciones a Biden en la Convención Nacional Republicana está muy alejada de la realidad. Un examen del New York Times de todos los discursos en la Convención Nacional Republicana reveló que la palabra “Biden” se utilizó un total de 393 veces. El candidato republicano a la vicepresidencia, el senador JD Vance, dijo la palabra “Biden” 12 veces en su propio discurso de la convención.

Trump en persona dijo “Biden” dos veces en su discurso de la convención (durante una sola referencia), pero la afirmación de Kennedy se refería a la reunión de los republicanos en general durante los cuatro días.

La afirmación infundada de que Biden fue mencionado solo dos veces durante los cuatro días de la convención republicana ha circulado en las redes sociales esta semana. El origen de esta afirmación sigue sin estar claro, pero una búsqueda simple de los discursos de varios oradores de la Convención Nacional Republicana revela su falta de precisión.

Por ejemplo, el ex portavoz de la Cámara de Representantes Newt Gingrich mencionó “Biden” nueve veces en su discurso; el ex secretario de Estado Mike Pompeo mencionó “Biden” ocho veces; Nikki Haley, la ex embajadora de EE. UU. en la ONU, dijo “Biden” siete veces, al igual que la representante Elise Stefanik de Nueva York y la representante Matt Gaetz de Florida; Donald Trump Jr. mencionó “Biden” cuatro veces, así como la candidata a senadora Kari Lake de Arizona.

Y estas cifras solo tienen en cuenta las menciones explícitas de Biden. Varios oradores de la convención criticaron al presidente sin mencionarlo explícitamente.

En el momento de escribir este artículo, CNN no ha llevado a cabo o visto un análisis independiente completo del lenguaje utilizado en la Convención Nacional Demócrata, que finalizó ese día.

La crítica de Kennedy a la Convención Nacional Demócrata por centrarse en el estilo en lugar de la sustancia y la excesiva crítica a Trump también destacó la disparidad en las menciones de sus respectivos oponentes. A pesar de la afirmación de Kennedy, un análisis detallado reveló que el expresidente Joe Biden fue mencionado más de 300 veces durante la Convención Nacional Republicana. Esta información errónea circuló ampliamente en las redes sociales, pero una revisión de varios discursos de oradores clave demostró que era inexacta.

