- Se le otorga un doctorado honorario

Jamie Lee Curtis (65) ahora es Doctora Jamie Lee Curtis: El Instituto Americano del Cine ha otorgado a la actriz estadounidense un doctorado honorífico. En el evento del 10 de agosto en el Teatro Chino TCL en Hollywood, Curtis también fue la oradora principal.

"Soy una subrealizadora"

"Si miras mi currículum, no debería estar aquí", dijo la actriz de 65 años según "Variety" en su discurso. "Soy una subrealizadora que ha recibido este increíble honor". Una autoevaluación humilde, ya que Curtis, quien ganó su primer Oscar en 2023 por "Everything Everywhere All at Once" y ha recibido numerosos premios, es una de las actrices más famosas de Hollywood. Su filmografía incluye la serie "Halloween", "Freaky Friday" (2003), "Knives Out" (2019) o "A Fish Called Wanda" (1988).

Curtis continuó: "Soy la encarnación de la subrealizadora que lo logró para ustedes, graduados. Soy una artista, puedo decirlo hoy. No podía decirlo cuando tenía 19 años y no sabía lo que quería hacer". Se convirtió en actriz por casualidad, y sus padres también lo hicieron por casualidad. Les aconsejó a los graduados que "se mantengan abiertos, libres, comprometidos y absolutamente entusiastas. No se complazcan. No piensen que merecen más de lo que reciben. Luchen por ello, trabajen por ello. Salven el universo, por favor. Que Dios los bendiga a todos, gracias".

"Este Doctorado Honorario en estudios cinematográficos está más allá de lo que nunca esperé, considerando mi auto-proclamado status de 'subrealizadora' en mi carrera". "Recibir un Doctorado Honorario hoy es un testimonio de que a veces, el éxito en el arte y el cine llega a aquellos que se mantienen abiertos, humildes y apasionados, como yo".

Lea también: