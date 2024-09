Se intensifica la búsqueda de un individuo acusado de arrojar café caliente a un bebé

Estando muy cerca del caso, el Inspector Detective Paul Dalton de la Policía de Queensland afirmó el lunes que se estaba llevando a cabo una operación colaborativa con socios internacionales para aprehender al sospechoso, un nacional extranjero de 33 años, que había logrado salir rápidamente del país cuatro días después del supuesto ataque.

El lamentable incidente involucró a un bebé de nueve meses, simplemente conocido como Luka, quien sufrió quemaduras graves en su rostro y extremidades después de que el sospechoso supuestamente lanzara una bebida escaldante sobre él mientras estaba pacíficamente sentado con su madre en Hanlon Park en Brisbane el 27 de agosto.

El footage captado por cámaras de circuito cerrado reveló al sospechoso huyendo de la escena, vestido con una camisa a cuadros azules, gorra negra y gafas.

Las investigaciones se retrasaron inicialmente debido a información errónea sobre la identidad del sospechoso y la propia astucia del sospechoso en operaciones de ley y orden, como Dalton explicó a la prensa.

"Pronto se hizo aparente para nosotros que este individuo estaba muy versado en tácticas policiales, participando activamente en actividades de contrarréplica, lo que a su vez hizo que la investigación fuera bastante complicada", dijo Dalton.

Después de perpetrar el ataque, el sospechoso supuestamente tomó un taxi y se dirigió al centro de la ciudad de Brisbane, luego cruzó la frontera del estado hacia Nueva Gales del Sur antes de abordar un vuelo desde el Aeropuerto de Sydney el 31 de agosto.

"No fue hasta el 1 de septiembre que pudimos adjuntar un nombre a la cara en el footage de CCTV", explicó Dalton, optando por no revelar la identidad del sospechoso y su destino debido a posibles complicaciones en la investigación.

Dalton reveló que el sospechoso había sido identificado poco después de su escape, lo que causó una oleada de emoción en el centro de investigación, solo para ser rápidamente apagada por la realización de que el sospechoso había vuelto a desaparecer.

Describiendo al sospechoso como un trabajador itinerante, Dalton explicó que este individuo había entrado y salido de Australia en múltiples visados desde 2019 antes de hacer una entrada reciente en enero de 2022.

La policía aún no ha determinado un móvil para el ataque.

"Me encuentro rascándome la cabeza incrédulo. Seguimos perplejos ante el hecho de que una persona racional y normal haya llevado a cabo tal acto", admitió Dalton.

La madre del niño, whose identification is restricted by legal stipulations, contó el incidente a medios locales, stating, "Todo sucedió muy rápido y caóticamente. No tuve una comprensión clara de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero comencé a gritar pidiendo ayuda y gritando que estaba caliente y que mi hijo había sido escaldado".

Pasantes actuaron rápidamente, administrando agua para aliviar al niño antes de que fuera llevado rápidamente al hospital para recibir tratamiento. Informes posteriores indican que Luka ha tenido que someterse a numerosas cirugías para tratar las graves quemaduras en su barbilla, cuello, pecho y espalda.

Después del incidente, la policía publicó footage del sospechoso con una llamada a la población para que proporcionara cualquier información que pudiera llevar a su identificación.

"El footage es bastante claro. Estoy seguro de que si estás acquainted con este individuo, lo reconocerás sin dudarlo", enfatizó Dalton a la prensa el 28 de agosto.

La investigación llevó a la policía a Nueva Gales del Sur y Victoria, donde el sospechoso había residido en diversas direcciones durante su tiempo con visados de trabajo y vacaciones. Las autoridades también han hablado con colegas para obtener información sobre sus movimientos.

La operación colaborativa para aprehender al sospechoso involucra a socios internacionales, como mencionó el Inspector Detective Dalton, lo que indica un alcance de investigación global. Esto podría involucrar el intercambio de información con agencias de aplicación de la ley en otras partes del mundo, como los aliados de Australia.

A pesar de los esfuerzos globales, es crucial que el mundo permanezca vigilante contra tales actos sin sentido, destacando la importancia de la cooperación internacional en el mantenimiento de la seguridad y la justicia.

