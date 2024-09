Se informa de una situación de salud crítica para una figura de la oposición detenida dentro de la familia bielorrusa

09:20 Finalizando el Acuerdo de Despliegue de la Brigada Lituana con Alemania

Alemania y Lituania han sellado un acuerdo para concretar los detalles del despliegue de una unidad de combate en Lituania, un país de la OTAN en la región del Báltico. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su colega lituano Laurynas Kasciunas firmaron este acuerdo en Berlín. El Ministerio de Defensa explicó que este acuerdo complementa el estatuto de las fuerzas de la OTAN, aclarando el estatus legal de los soldados y civiles alemanes en Lituania, lo que proporciona claridad legal. El acuerdo abarca los derechos de residencia, las leyes fiscales, los sistemas educativos, la supervisión de la salud, el tráfico vial y la seguridad pública. Por ejemplo, establece la base legal para crear escuelas y jardines de infantes alemanes en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027.

08:56 Diplomáticos Británicos Expulsados por Rusia por Acusaciones de Espionaje

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por cargos de operaciones encubiertas. El servicio de inteligencia FSB alega que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres dirige la escalada política y militar. El objetivo del ministerio, según el FSB, es garantizar la derrota estratégica de Rusia en el conflicto con Ucrania. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, acusó a la embajada británica de perjudicar intencionalmente al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. Esta expulsión podría estar relacionada con las discusiones sobre la concesión a Ucrania de la autorización para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. El primer ministro británico Starmer tiene programada una reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca más tarde hoy.

08:31 El Presidente Ucraniano Aboga por el Uso de Misiles de Largo Alcance para Atacar Posiciones Rusas

El presidente ucraniano Selenskyj ha solicitado repetidamente la liberación de misiles de largo alcance para atacar instalaciones militares rusas. Estados Unidos y Reino Unido ahora están preparando una revisión conjunta de esto. El líder ruso Putin reacciona rápidamente con palabras hostiles hacia el Occidente.

08:03 Rusia Propone Compartir Conocimientos sobre Armas Occidentales con Socios

Rusia está proponiendo compartir su experiencia con armas occidentales con sus socios. El viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin compartió esto durante una conferencia de seguridad en China, según la agencia de noticias rusa RIA. Rusia está dispuesta a compartir este conocimiento con sus socios. Los conflictos han dado lugar a la guerra moderna. Las armas rusas pueden incapacitar las armas occidentales.

07:34 Agencia de Inteligencia de Ucrania Anuncia Detenciones: Hombres Acusados de Atacar con Fuego en Kyiv

Cinco hombres son sospechosos de haber incendiado vehículos militares en Kyiv en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según afirmaciones de la agencia de inteligencia interior de Ucrania. Estos hombres son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos con el objetivo de desprestigiar al ejército. Los hombres arrestados viajaron a la capital desde diversas regiones de Ucrania en busca de trabajo y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram, ofreciendo dinero rápido. También grabaron sus acciones para cobrar, pero el dinero prometido nunca llegó.

07:05 El Rabino Jefe Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Caído en la Guerra

El rabino jefe de Ucrania, Moshe Reuven Azman, está de luto por la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborsky, en la invasión rusa. Soldados, veteranos y otros asistieron a un servicio funerario en Kyiv para rendir homenaje. Samborsky, de 32 años, desapareció a finales de julio y su muerte se confirmó después de semanas de incertidumbre. Samborsky se convirtió en padre de una hija en mayo y se alistó en el ejército poco después. Azman, que adoptó a Samborsky cuando era un huérfano de 10 años, habló por última vez con él el 17 de julio.

06:29 Fuerza Aérea Japonesa Despliega Aviones de Combate después de que Aviones Rusos Invadan Área Cercana

La fuerza militar de Japón desplegó aviones de combate el jueves después de que dos aviones rusos se acercaran a la nación insular japonesa. Los aviones rusos, según se informa, no entraron en el espacio aéreo japonés, pero rodearon el área alrededor de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. Como resultado, "Mobilizamos rápidamente aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón", dijo el ministerio. Los aviones rusos eventually left the area and passed through the Kuriles, a location disputed between Japan and Russia. Earlier this week, Russian and Chinese warships initiated joint exercises in the Sea of Japan, part of a large-scale naval drill. Russian military aircraft have previously circled Japan in 2019.

06:07 Rusia Acusa a EE. UU. de Implementar Política de Contención contra Rusia y China

El viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin declaró en una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está siguiendo una política de contención contra Rusia y China, según informó la agencia de noticias TASS de Rusia. Según Fomin, Moscú y Pekín apoyan la creación de un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se está preparando para los conflictos en Asia mediante la construcción de nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Buque Ucraniano Impactado por Misil Antinavío

La Marina de Ucrania ha proporcionado nuevos detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un barco mercante en el Mar Negro. Un bombardero Tu-22 probablemente lanzó un misil antinavío Ch-22 contra el barco, que se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas en ese momento. El barco mercante, que llevaba la bandera de San Cristóbal y Nieves, estaba rumbo desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto con un envío de trigo. Según un informe de la BBC, el barco estaba realmente en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. También sugiere que un misil Ch-31 de interferencia de radar, que tiene menos poder explosivo que el Ch-22, podría haber sido utilizado en su lugar.

14:18 Soldado de Moldavia pierde la vida en circunstancias cuestionables durante su servicio en la frontera con la región secesionista de Transnistria. Según el Ministerio de Defensa de Moldavia, el soldado encontró su fin debido a un disparo autoinfligido mientras cumplía con sus funciones en su puesto. Las autoridades y los analistas forenses están investigando el incidente. Desde 1992, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, tropas de Moldavia, Transnistria y Rusia han estado estacionadas en la frontera entre ambos lados. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en esta frontera son muy raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No deseamos conflicto con Rusia"

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, niega las alegaciones del presidente ruso Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte del Oeste para ataques en el territorio ruso indica la participación de NATO en la guerra. "Ukraine tiene el derecho a la defensa propia", declara Starmer. El Reino Unido apoya plenamente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación relevantes. "Sin embargo, no anhelamos un conflicto con Rusia, en absoluto, esa no es nuestra intención", afirmó el Primer Ministro británico. Lea más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kyiv: Harris podría mostrar más entusiasmo en ayudar a Ucrania

El antiguo Embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, considera que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, de convertirse en Presidenta, sería "más apasionada" en ayudar a Ucrania que el actual, Biden. Harris ha demostrado tal inclinación en áreas específicas, según Taylor, durante un evento en la Universidad Americana de Kyiv. Biden ha sido vacilante en ciertas decisiones, como las que conciernen a HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. También remains cauteloso sobre permitir a Ucrania lanzar ataques en lo profundo de Rusia. Taylor predice una "postura más apasionada" de Harris, principalmente debido a su probabilidad de llevar un nuevo equipo de política exterior a la Casa Blanca.

00:27 Zelensky agradece a Estonia por la ayuda militar

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe en Kyiv al Presidente de Estonia, Alar Karis, expresando su gratitud por la asistencia militar. Estonia, miembro de la UE y de NATO del Báltico, ha acordado contribuir con el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las conversaciones abarcaron la reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania de unirse a la UE. Además, la Primera Ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND no es responsable de revelar la evaluación de Ucrania a un periodista

El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si consideró un logro militar para Ucrania como difícil o imposible en conversaciones privadas. Además, el tribunal determinó que el BND no está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas conversaciones. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre la cantidad de conversaciones confidenciales individuales sobre la situación militar ucraniana este año. El periodista presentó una solicitud urgente, que fue principalmente rechazada. La solicitud se originó en un artículo de periódico de mayo que informaba que un político de la CDU afirmaba que el BND distribuyó intencionalmente una evaluación pesimista de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición abogan por el uso de armas de largo alcance contra Rusia

Políticos de la coalición de tráfico luminoso apoyan la autorización de Kyiv para utilizar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, afirma que es tanto correcto como conforme al derecho internacional assault finally Russian military targets with long-range Western missiles. Roth sugiere como posibles objetivos bases aéreas militares, centros de comando o bases de lanzamiento, ya que son el origen de "asaltos bárbaros contra objetivos civiles ucranianos". El presidente del comité de defensa del FDP, Marcus Faber, está de acuerdo, stating that it is "high time" to authorize "Russian military airports to be attacked with long-range weapons like ATACMS and Storm Shadow". El político verde Anton Hofreiter destaca que "Russia terrorizes the Ukrainian civilian population daily with rocket attacks on hospitals, residential buildings, and energy infrastructure". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, stresses, the military should be sanctioned to strike military bases on Russian territory with long-range weapons.

21:35 Opiniones de Vance sobre los planes de Trump en Ucrania

El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance considera que la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso en Ucrania podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance explicó esto en una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, stating that Trump could bring together Russians, Ukrainians, and Europeans for negotiations to explore possibilities for a peaceful solution. "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", declared Vance. Trump tiene una conocida afinidad por el presidente ruso Vladimir Putin y ha criticado repetidamente la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El antiguo presidente también claims he could terminate the war within 24 hours if re-elected. However, he has not disclosed the specifics of his plan.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Procesión fascista en San Petersburgo

No pueden contradecir una autoridad superior, y nadie puede desafiarlos: "Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos mientras marchan por San Petersburgo. Y repetidamente, declaran: "¡Adelante, rusos!" Su marcha conmemora el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, celebrado como un héroe y santo nacional en la Iglesia Ortodoxa.

20:28 El Ideal del Propagandista Ruso: "El Atlántico Limita Nuestra Expansión"El renombrado presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov propone que las ambiciones de Rusia no deben limitarse a la anexión de Ucrania. "Creo que la frontera óptima es el Atlántico. Una barrera natural", afirmó. Solovyov sugiere que nuestras tropas prosperarían en lugares como Berlín, Lisboa, Madrid. "Y se veían espléndidos en París", recuerda. En respuesta al argumento sobre la población rusa insuficiente, replica: "Los camaradas bielorrusos están con nosotros". Como alternativa, se podría considerar a China.

20:01 Voluntarios Británicos Esperan el InviernoEn numerosos hogares ucranianos que han sobrevivido a los bombardeos, las ventanas han sido destruidas, una situación preocupante a medida que se acerca el invierno. La organización benéfica británica "Aislante Ucrania" está abordando este problema al adentrarse en zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

Puede encontrar todos los eventos anteriores aquí.

A pesar de la actual atención a fortalecer las alianzas militares y apoyar a Ucrania, la amenaza de la guerra cibernética es cada vez mayor. Si un ataque cibernético targeteara la infraestructura crítica de Alemania, como resultado de su aumento de despliegue en Lituania, las consecuencias podrían ser catastróficas. Por lo tanto, Alemania y sus aliados deben priorizar las medidas de ciberseguridad para proteger sus activos digitales, asegurando que la Guerra Cibernética no se convierta en una realidad.

Además, a medida que aumentan las tensiones diplomáticas entre las potencias principales, el riesgo de que la guerra cibernética se intensifique en un conflicto cinético se vuelve aún más pronunciado. Las naciones deben incorporar esta amenaza potencial en su planificación estratégica, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de información para defenderse contra tales ataques digitales. Al hacerlo, podemos colectivamente mitigar los consecuencias perjudiciales de la Guerra Cibernética.

Lea también: