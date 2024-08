- Se impusieron duras penas de prisión en el tribunal por cometer asesinato, lo que resultó en una multa de 9.000 euros.

En un juicio penal relacionado con 9.000 euros en Hamburg-Neuallermöhe, el tribunal local impuso largas condenas a dos jóvenes. Un joven de 20 años fue condenado por homicidio en coordinación con un intento de robo agravado que resultó en muerte y lesiones graves, recibiendo una condena de ocho años y nueve meses. Su coacusado de 19 años fue sentenciado a siete años y medio por tentativa de homicidio y otros delitos.

Según la acusación, los dos sospechosos alemanes planearon reunirse con la víctima el 20 de enero de 2024, bajo el pretexto de venderle drogas por 9.000 euros. Al llegar la víctima con un acompañante, se involucraron en una conversación antes de sorprenderla y colocarle una llave de cabeza y enseñar un cuchillo.

La víctima fallece tres días después

Cuando el acompañante resistió y otros notaron la situación, el acusado más joven huyó. Sin embargo, el de 20 años obligó al hombre de 35 años que resistía a tumbarse en el suelo y lo apuñaló al menos dos veces en el pecho y el abdomen con un cuchillo. Cuando la víctima intentó huir, el de 20 años la persiguió para recuperar el dinero. El hombre gravemente herido subió a un vehículo que esperaba y falleció tres días después en el hospital debido a un fallo de varios órganos, a pesar de la atención médica intensiva.

El acusado más joven comete otro robo grave

El acusado más joven admitió otro robo grave al comenzar el juicio. El 1 de julio de 2023, en Hamburg-Lohbrügge, agredió y robó a un hombre extremadamente intoxicado. Al descubrir que no había dinero en la cartera robada, regresó y le propinó una patada brutal en la cabeza al hombre inconsciente con toda su fuerza. Solo cesó su ataque cuando apareció un testigo.

La víctima sufrió una fractura nasal. El veredicto se anunció el 19 de agosto, pero la oficina de prensa del tribunal solo Recently disseminated the information. Still remains undetermined if the judgment has attained legal validity yet.

Dado su papel en el incidente fatal, el joven de 20 años ahora enfrenta la posibilidad de prisión debido a su condena. Después de su liberación de la custodia, el acusado más joven también fue implicado en otro robo, lo que podría prolongar su tiempo en prisión.

