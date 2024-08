- Se han presentado más de 280 peticiones para establecer cooperativas de cultivo de cannabis.

Siguiendo la descriminalización parcial de la cannabis para adultos, se están poniendo en marcha planes para colectivos de cultivo a mayor escala en todo el país. Una encuesta realizada por la Agencia Alemana de Prensa encontró que se han presentado más de 280 solicitudes de permisos a diversas autoridades estatales en todo el país. A la cabeza está Renania del Norte-Westfalia con 69 solicitudes, mientras que Baja Sajonia ha presentado 27 solicitudes y ha otorgado 11 permisos, siendo el único otro estado con múltiples aprobaciones. En otros lugares, solo se han concedido tres permisos en total.

Desde el 1 de julio, los "colectivos de cultivo" sin fines de lucro con un máximo de 500 miembros ahora están permitidos como la segunda fase de la legalización de la cannabis en Alemania. Dentro de estos colectivos, los adultos pueden unirse para cultivar cannabis y compartirlo entre sí con fines personales. Sin embargo, hay directrices estrictas que deben cumplirse. Desde el 1 de abril, el uso de cannabis para adultos ha sido legal, con algunas limitaciones. Ahora se permite cultivar hasta tres plantas de forma privada y poseer hasta 50 gramos de cannabis.

También se han presentado numerous solicitudes para colectivos de cultivo en otros estados, como Baden-Württemberg, que ahora tiene 47 solicitudes, según la presidencia del gobierno responsable en Friburgo. Hasta el 28 de agosto, Baviera tiene 24 solicitudes en revisión, pero aún no se han emitido permisos. Además de Baja Sajonia, esto también es cierto para Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Berlín y Renania-Palatinado - cada uno de estos estados ha aprobado un primer colectivo de cultivo inicial.

El proceso de solicitud e inspecciones puede ser complejo, como se indica por las autoridades estatales. Los solicitantes deben proporcionar información como el número de miembros, la ubicación y el tamaño de las áreas de cultivo, los rendimientos anuales esperados de cannabis, las medidas de seguridad y un plan de salud y protección de la juventud. Se espera un período de revisión de tres meses.

Se han solicitado mejoras en los conceptos y estatutos, según informó la oficina estatal responsable en Renania-Palatinado. Un equipo compuesto por un abogado, dos empleados administrativos y un jardinero se encarga de procesar las solicitudes en Renania-Palatinado. Many rejections are due to inadequate youth protection, as explained by the responsible agricultural chamber in Lower Saxony - for instance, inadequate distances from kindergartens and schools. If deficiencies are addressed, associations can resubmit their applications. Berlin has yet to issue any clarifying guidelines. Temporarily, the twelve districts are responsible for handling applications in the capital.

La permisos para los colectivos duran siete años, como se establece por ley. Después de cinco años, se puede prorrogar. También hay directrices para el impuesto de cannabis - se permiten hasta 25 gramos por miembro por día y 50 gramos por mes. Para aquellos de 18 a 21 años, se permiten hasta 30 gramos por mes con un máximo del 10% de Tetrahydrocannabinol (THC).

El número de clubes de cultivo y su ritmo de aparición remains uncertain. El Ministerio Federal de Salud estimó en el proyecto de ley que alrededor de 1000 clubes podrían aparecer en el primer año y 500 cada uno de los cuatro años siguientes.

Varios estados aún están finalizando catálogos de penas para violaciones de las reglas de cultivo y consumo de cannabis. Baviera estableció rápidamente un catálogo de penas, mientras que otros estados lo siguieron. Hesse implementó su catálogo el 1 de julio. Encender un porro cerca de niños puede acarrear una multa de 1000 euros, mientras que fumar en escuelas o en las cercanías puede acarrear una multa de 500 euros. El catálogo de penas ha estado en vigor en Schleswig-Holstein desde el 5 de julio. Las personas con más de 50 gramos de cannabis en casa pueden esperar una multa de 500 a 1000 euros. Otros estados aún están en el proceso de finalizar sus catálogos, como Brandeburgo y Bremen. Baden-Württemberg no tiene planes de implementar un catálogo, ya que la legislación existente se considera suficiente.

La asociación de productores en Renania del Norte-Westfalia, siendo el estado con el mayor número de solicitudes, está activamente comprometida en navegar el proceso de solicitud y asegurar el cumplimiento de las directrices. La asociación de productores en Renania-Palatinado, con un equipo de personal especializado, está revisando meticulosamente las solicitudes, con el objetivo de abordar cualquier preocupación sobre la protección de la juventud antes de las aprobaciones.

