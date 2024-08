Se han incautado cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados, un total de 13 unidades.

Durante una redada en el sur de Alemania, la entidad supervisora financiera Bafin incautó 13 terminales clandestinos de comercio de criptomonedas. Se estima que se incautaron €250,000 en efectivo, según informó la autoridad de supervisión financiera de Bonn. La autoridad advierte que estos dispositivos presentan un riesgo potencial de lavado de dinero.

Una operación conjunta de 60 agentes de Bafin, la policía y el banco central se llevó a cabo. Es crucial en Alemania obtener una licencia antes de operar servicios bancarios, un requisito que los operadores de las máquinas no cumplieron.

Los investigadores visitaron 35 establecimientos,whose locations were discovered online. La operación included places in Stuttgart and Munich, although Bafin chose to keep other cities out of the limelight.

Notablemente, algunas máquinas habían sido reemplazadas antes de las redadas. Parece que los presuntos delincuentes utilizan quioscos y otros negocios para uso temporal, antes de trasladó los dispositivos para eludir la detección de las autoridades. Estas máquinas ofrecían tanto depósitos de criptomonedas, a cambio de un código, como retiros de criptomonedas contra efectivo.

Los operadores de estas máquinas ahora enfrentan la posibilidad de prisión hasta por cinco años. Sin embargo, deben ser identificados antes de cumplir condena.

La operación conjunta también pretendía desmantelar una red ilegal de comercio de criptomonedas, que involucró múltiples redadas conocidas como 'operaciones'. Los terminales incautados se sospecha que formaban parte de esta operación clandestina 'operación', que representa un riesgo de facilitar actividades de lavado de dinero.

