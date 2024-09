Se han identificado seis casos verificados de virus del Nilo Occidental en Alemania.

Este año, al menos seis personas en Alemania han contraído el virus del Nilo Occidental a través de las picaduras de mosquitos locales, según ha informado el Instituto Robert Koch (RKI) hasta el 19 de septiembre. Los lugares de estas infecciones incluyen Sajonia (con dos casos), Berlín, Brandeburgo, Sajonia-Anhalt y Baja Sajonia. Además, se han identificado cinco casos adicionales relacionados con viajes a otros países.

El virólogo Jonas Schmidt-Chanasit del Instituto Bernhard Nocht para la Medicina Tropical (BNITM) en Hamburgo predice que habrá más casos, aunque el verano ha pasado. Él nota que mientras el examen de muestras sospechosas es laborioso debido a las bajas cargas virales, más están siendo identificadas. Los mosquitos remainan activos durante unas pocas semanas más, incluso durante la estación otoño, según Schmidt-Chanasit. Sin embargo, él enfatiza que la temporada del Nilo Occidental está llegando a su fin. El año pasado, el RKI documentó 7 casos de infección por el Nilo Occidental transmitidos por mosquitos locales, mientras que el año anterior hubo 17.

Existe un número considerable de casos no informados de virus del Nilo Occidental, ya que aproximadamente el 80% de las personas no presentan síntomas durante una infección. Además, alrededor del 20% presenta síntomas leves no específicos, como fiebre o erupción cutánea, que a menudo pasan desapercibidos.

Vacunación de caballos altamente recomendada

Los casos graves o fatales de fiebre del Nilo Occidental afectan principalmente a personas mayores con condiciones preexistentes. Alrededor del 1% de las infecciones resulta en enfermedades neuroinvasivas graves. El virus se transmite principalmente a través de picaduras de mosquitos entre aves silvestres, pero los mosquitos infectados también pueden transmitir el virus a humanos y a varios mamíferos, como los caballos.

Hasta el 19 de septiembre, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) ha informado 51 casos de virus del Nilo Occidental en aves y 85 en caballos. Las regiones más afectadas son Berlín, Brandeburgo, Sajonia-Anhalt y Sajonia. El clima cálido y húmedo, además de un aumento en los mosquitos picadores, ha llevado a más casos reportados en otros estados también.

Actualmente, hay un aumento en los casos graves en caballos en el este y sureste de Baja Sajonia. Como resultado, el FLI recomienda fuertemente la vacunación para los caballos en estas áreas o incluso aquellos que son transportados brevemente allí.

A pesar de que la temporada del Nilo Occidental está disminuyendo, las enfermedades infecciosas como el virus del Nilo Occidental siguen siendo una amenaza persistente, especialmente para las personas mayores con condiciones preexistentes. Las enfermedades infecciosas, como el virus del Nilo Occidental, también pueden afectar a los caballos, como se ha demostrado por los 85 casos reportados en caballos en varias regiones de Alemania.

