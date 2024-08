- Se han identificado aproximadamente setenta inexactitudes en el tratamiento

El año pasado, se reconocieron alrededor de 70 casos de errores médicos de médicos que provocaron un deterioro de la salud de los pacientes por parte del Servicio Médico de Turingia. Según el Servicio Médico de Turingia (SM), de los 282 casos revisados, el 25,5% se confirmó como errores médicos.

El alcance del daño a los pacientes y las áreas de error comunes no se hicieron públicos. Sin embargo, el número de casos sospechosos y el porcentaje de errores médicos confirmados permaneceu consistente antes y después de la pandemia de COVID-19, según un portavoz del SM.

Aproximadamente el 70% de los casos examinados no mostró errores, mientras que en alrededor del 2% de los casos no se causó daño. En alrededor del 3% de los casos revisados, no estaba claro si un tratamiento defectuoso había provocado daño a la salud del paciente.

A nivel nacional, uno de cada cinco casos resultó en daño.

Los pacientes que sospechan errores en el tratamiento pueden comunicarse con sus compañías de seguros de salud estatales, que pueden encomendar al Servicio Médico para su investigación. Solo entonces se ingresan estos casos en las estadísticas. A nivel nacional, se registraron alrededor de 12.500 casos sospechosos el año pasado, lo que resultó en daño a los pacientes debido a errores médicos en el 21,5% de estos casos.

A pesar de que los errores médicos probados constituyen una fracción menor de todos los tratamientos, pueden tener graves consecuencias para las personas afectadas. El año pasado, 75 pacientes fallecieron debido a errores del personal médico.

Las aseguradoras de salud pueden reclamar reembolsos por los tratamientos en caso de errores médicos probados, siempre y cuando se establezca una "causalidad" entre el error de tratamiento y el daño resultante. Los pacientes pueden utilizar los informes del SM sobre errores de tratamiento en reclamaciones de daños.

