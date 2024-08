- Se ha notificado el primer caso de Mpox en Europa

Por primera vez, hay un caso de Mpox fuera del continente africano, donde la enfermedad ha estado aumentando Recently. Las autoridades suecas han confirmado un caso de la nueva variante Klade I en la región de Estocolmo. "Ahora hemos recibido la confirmación de que tenemos una variante grave de Mpox en Suecia", dijo el ministro de Salud Jakob Forssmed.

La persona infectada contrajo el virus durante una estancia en una región africana donde ha habido un gran brote de la enfermedad, dijo Olivia Wigzell, directora general de la Autoridad de Salud de Suecia, en una conferencia de prensa el jueves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en contacto con las autoridades suecas para apoyar al país en su primer caso de la variante Klade Ib de Mpox.

El Mpox anteriormente se llamaba viruela del mono porque se identificó por primera vez en monos. El virus está relacionado con el clásico virus de la viruela y causa erupción cutánea, fiebre y dolores musculares. Hay dos vacunas, pero nowhere near enough doses en África. Las infecciones por Klade I solo se habían observado anteriormente en África central, incluyendo especialmente en la República Democrática del Congo (RDC), según el Instituto Koch (RKI).

El caso de Mpox en Suecia se considera seguro por las autoridades

Sin embargo, la Autoridad de Salud de Suecia no está preocupada por el caso. Wigzell dijo que no hay riesgo de que el caso afecte a la población en general. "El caso en sí no requiere actualmente medidas adicionales de control de infecciones, pero por supuesto estamos monitoreando de cerca la situación", dijo Wigzell en la conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Sociales.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también continúa evaluando el riesgo de infección como muy bajo.

Justo el miércoles, la OMS había emitido la máxima alerta por segunda vez en dos años debido al aumento de la enfermedad viral en África. Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se trata de una emergencia de salud de preocupación internacional. Los expertos creen que Klade I puede ser más infeccioso que las variantes anteriores y causar infecciones más graves.

La razón es ahora un brote de la infección viral en la República Democrática del Congo, que también se ha extendido a países vecinos. El brote en el Congo comenzó con la propagación de una cepa endémica conocida como Klade I. La nueva variante Klade Ib parece propagarse con más facilidad a través del contacto cercano rutinario, incluyendo el contacto sexual.

