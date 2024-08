- Se ha iniciado una demanda.

La finca Crichton ha presentado una demanda contra Warner Bros. Television, calificando sus reclamaciones como infundadas. Sin embargo, la productora mantiene que la próxima serie médica "The Pitt" es distinta de "Urgencias" (1994-2009).

"La demanda de la finca Crichton es infundada, ya que 'The Pitt' es una serie fresca e innovadora", afirmó el estudio. Se mantienen firmes contra estas acusaciones infundadas y planean contrarrestarlas enérgicamente.

La rápida defensa de Warner Bros. siguió a las acusaciones de la finca Crichton de que el productor ejecutivo John Wells (68) estaba involucrado en "traición personal" y que él y el actor principal Noah Wyle (53) concibieron "The Pitt" después de que los planes de un revival de "Urgencias" se detuvieran debido a las objeciones de la finca.

Según la demanda, "The Pitt" no es más que "Urgencias". No es como "Urgencias". No es alguna variación de "Urgencias". Es básicamente "Urgencias" con los mismos productores ejecutivos, escritores, estrellas, empresas productoras, estudios y redes.

La comparación real

En la actualidad, ambas partes están en desacuerdo sobre la validez de la comparación. Según "Variety", los expertos de la industria afirman que mientras "The Pitt" comparte el escenario de un hospital dirigido por Wells y cuenta con el actor principal Noah Wyle, sus temas y tono difieren significativamente de "Urgencias".

La estructura de la historia cambiará de episodio en episodio, y la apariencia, atmósfera y tono de la serie se apartarán netamente de "Urgencias". Ahora el escenario es Pittsburgh, no el hospital de Chicago de "Urgencias". No hay personajes recurrentes, y ninguno de los iconos de "Urgencias" está incluido.

La ventaja del streaming

"The Pitt" debutará en el streamer Max con 15 episodios, a diferencia de los 22 episodios o más de "Urgencias" en NBC.

John Wells, productor ejecutivo de la serie, compartió en una entrevista en una revista en mayo que el cambio al streaming permite una presentación más madura. "Una de las ventajas de hacer series para streaming es que no estás limitado por las mismas reglas que la televisión tradicional", afirmó. "Puedes mostrar una versión más madura", explicó además, destacando su capacidad para retratar scenarios hospitalarios e interacciones del sistema de salud de manera realista.

Explorando la medicina post-COVID

John Wells se acercó inicialmente a Warner Bros. Television para investigar el campo médico en la era post-COVID y comprender el impacto del pandemic en los hospitales y las salas de emergencia.

Dado que no se llegó a un acuerdo con los herederos de Crichton, se decidió desarrollar una serie médica sin la franquicia "Urgencias" ni sus herederos.

Noah Wyle en el papel principal

Noah Wyle, quien interpretó a Dr. John T. Carter en 254 episodios de "Urgencias" de 1994 a 2005 y 2009, encabeza el elenco de "The Pitt". La serie se centra en "los héroes en la línea de frente de un hospital moderno de Pittsburgh", según el guión.

Entre los demás miembros del elenco se encuentran Tracy Ifeachor, Patrick Ball ("Ley y orden"), Supriya Ganesh, Fiona Dourif ("The Blacklist"), Taylor Dearden, Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Gerran Howell, Shabana Azeez y Katherine LaNasa.

R. Scott Gemmill escribirá el primer episodio y co-producirá la serie con Noah Wyle, John Wells y JWP. Warner Bros. Television, con la que JWP tiene un acuerdo global, es el estudio detrás de la producción.

A pesar de la afirmación de la finca Crichton de que "The Pitt" es simplemente un revival de "Urgencias", los creadores insisten en la originalidad de la serie, situándola en Pittsburgh y presentando una trama y elenco distintos.

La próxima serie médica "The Pitt", producida por Warner Bros. Television y ambientada en Pittsburgh, no será una repetición de "Urgencias", a pesar de la afirmación de la finca Crichton.

Lea también: