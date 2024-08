- Se ha identificado un número sin precedentes de cuerpos celestes.

"La querida serie de misterios 'Only Murders in the Building' regresa a Disney+ el 27 de agosto. Actualmente en su cuarta temporada, el programa mantiene su agarre en los espectadores y los críticos por igual, fusionando a la perfección misterios de asesinato palpitantes con personalidades entrañables y humor desternillante. Por tercera vez, la serie es liderada por las estrellas Steve Martin (79), Martin Short (74) y Selena Gomez (32).

Sucesos previstos en la Temporada Cuatro

Los espectadores ya están familiarizados con el nuevo caso de asesinato que marca el inicio de la Temporada Cuatro de "Only Murders in the Building", ya que se había insinuado anteriormente en el final de la última temporada: el doble de stunt de Charles (Martin) y su amigo Sazz Pataki (Jane Lynch, 64) es asesinado a tiros en su apartamento. Con la ropa de Charles encontrada en la escena del crimen, las sospechas iniciales apuntan hacia él como el principal sospechoso.

Mientras tanto, un importante estudio de Hollywood busca convertir el podcast "Only Murders" en una producción cinematográfica. Mabel (Gomez), Oliver (Short) y Charles viajan a Hollywood, donde se encuentran con las tres estrellas principales del proyecto cinematográfico propuesto: Eva Longoria (49), Eugene Levy (77) y Zach Galifianakis (54). Ansiosos por capturar sus excentricidades, estas estrellas del cine siguen a Mabel, Charles y Oliver de regreso a Nueva York. Sin embargo, a medida que se adentran en la investigación del asesinato, se ven envueltos en una serie de tropiezos cómicos.

Una abundancia de estrellas de gran renombre

Las temporadas anteriores de "Only Murders in the Building" contaron con actores famosos como Meryl Streep (75) y Paul Rudd (55). Sin embargo, la Temporada Cuatro introduce un elenco aún más impresionante de estrellas invitadas y figuras recurrentes.

Además de la estrella invitada que regresa, Streep, que vuelve a interpretar el papel de Loretta Durkin, esta temporada presenta a Longoria ("Mujeres Desesperadas"), Levy ("Schitt's Creek") y Galifianakis ("El Loco Días de Navidad") en el elenco. Melissa McCarthy ("Tres Metros Sobre el Cielo," 53) se une al elenco como la hermana de Charles, un papel que anunció en el tráiler de la temporada. Molly Shannon ("Saturday Night Live," 59) y Kumail Nanjiani ("The Big Sick," 46) también se unen al elenco en roles no revelados. Por último, Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers," 38) reaparece para reprisar su papel como la Detective Donna Williams.

Las razones por las que debes ver 'Only Murders in the Building' en la Temporada Cuatro

Los críticos han aclamado "Only Murders in the Building" como una serie destacada, obteniendo 21 nominaciones al Emmy este año, incluyendo honores para el trío principal en las categorías de comedia masculina y femenina, así como una oportunidad para " Mejor Serie de Comedia ". En la Temporada Cuatro, el programa ofrece un nuevo escenario, con gran parte de la nueva temporada desarrollándose en Hollywood. Esto permite al co-creador y veterano de la industria del espectáculo Steve Martin burlarse de la industria cinematográfica y sus a veces pretenciosos habitantes.

A pesar de los nuevos escenarios, la serie se mantiene fiel a sus raíces. Una vez más, satíricamente parodia el género de crímenes reales, al mismo tiempo que entrega un misterio de asesinato emocionante lleno de giros y vueltas inesperados que promete una excelente drama criminal.

Por último, los personajes principales también enfrentan diversas pruebas emocionales y discuten entre sí, brindando a los espectadores su dosis habitual de humor y entretenimiento.

La expectativa por el regreso de "Only Murders in the Building" el 27 de agosto en Disney+ es palpable, ya que regresa para su cuarta temporada.

