Se ha emitido una orden judicial para la detención del contendiente de la oposición venezolana González Urrutia.

Las autoridades legales habían advertido el viernes que emitirían una orden de detención contra González Urrutia si no cumplía con su tercera citación para una reunión de investigación. Desafortunadamente, Urrutia decidió no asistir a la cita programada.

Las autoridades habían emitido esta citación después de la controvertida publicación de lo que consideraron resultados electorales falsos para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El partido de la oposición fue el responsable de esta publicación.

Las elecciones, que enfrentaron críticas internacionales, fueron declaradas ganadas por la Comisión Electoral, en su mayoría apoyada por el gobierno, para el incumbente Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición creía firmemente que su candidato había ganado y publicó resultados para respaldar esta afirmación. Desde las elecciones, Urrutia no ha sido visto en público, optando por mantenerse oculto.

Desde finales de julio, han muerto 27 personas y han resultado heridas 192 en protestas contra la reelección de Maduro. Las autoridades afirman que se han arrestado a 2400 personas en estas protestas. Maduro incluso acusó a Urrutia y a la política de la oposición María Corina Machado de ser responsables de la violencia que se produjo durante estas protestas.

En su programa de televisión semanal del lunes, Maduro habló sobre la orden de detención de Urrutia, diciendo: "Nadie en este país está exento de la ley o las instituciones".

Hasta ahora, EE. UU., la UE y varios países sudamericanos no han reconocido la victoria oficial de Maduro en las elecciones y exigen resultados electorales transparentes. Sin embargo, la autoridad electoral venezolana afirma que estos resultados no pueden ser revelados debido a un ataque cibernético. Los observadores han señalado que no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación.

Maduro ha estado en el poder en Venezuela desde 2013. EE. UU. y numerosos otros países habían rechazado la victoria oficialmente anunciada de Maduro en las elecciones de 2018. EE. UU. ha impuesto sanciones al país desde 2005.

En relación con estas sanciones, EE. UU. incautó el lunes el avión presidencial de Maduro. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el avión fue comprado ilegalmente por una empresa pantalla por $13 millones y luego enviado fuera de EE. UU. para ser utilizado por Maduro y sus aliados, eludiendo las sanciones de EE. UU. contra Maduro. La incautación se describió como "un paso esencial para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mala gestión en Venezuela". Maduro lo describió como "piratería".

La República Dominicana aclaró que no tuvo nada que ver con la investigación de EE. UU. Las autoridades dominicanas simplemente respondieron a una "solicitud de asistencia legal internacional" de EE. UU. El avión había estado en Venezuela para mantenimiento.

Las autoridades expresaron su intención de emitir órdenes de detención para otras personas si también incumplían sus citaciones, citando las consecuencias legales del incumplimiento. La situación de Urrutia sirvió como un aviso para estas personas, destacando la gravedad de los procedimientos legales.

