- Se ha concluido el procedimiento judicial contra el presidente anterior de la DFB, Niersbach.

El juicio de verano contra el ex presidente de la DFB Wolfgang Niersbach ha sido temporalmente suspendido por un mes, requiriéndose una contribución de 25,000 euros a una fundación benéfica como garantía. Si cumple con esta obligación antes del 9 de septiembre, el juicio se detendrá permanentemente. Esta información fue compartida por la jueza Eva-Marie Distler en el Tribunal Regional de Frankfurt/Main.

Distler aclaró: "Esto no es un sobreseimiento. Aunque las acusaciones de malos actos son mínimas, aún persisten". La jueza citó la singularidad de Niersbach al no estar directamente implicado en los hechos, justificando el aplazamiento de su juicio debido a sospechas de evasión fiscal en un caso importante.

La Fiscalía Pública de Frankfurt, que inicialmente solicitaba una fianza de 58,000 euros, estuvo de acuerdo con el juicio retrasado. El fiscal superior Jesco Kümmel declaró durante los procedimientos que esta decisión era "razonable" y "justificada".

La caída de Niersbach comenzó con el fiasco de la Copa del Mundo

Según Distler, Niersbach fue el más afectado por el escándalo. "Fue un défaite personal para él. Perdió todas sus posiciones. Las consecuencias fueron graves, mucho más que para los otros acusados", dijo la jueza. Antes de las vacaciones de verano del juicio fiscal, ya había separado el caso contra el ex secretario general de la DFB Horst R. Schmidt por motivos de salud.

Además de Niersbach y Schmidt, el ex presidente de la DFB Theo Zwanziger se encuentra entre los acusados. Se cree que los principales responsables de la asociación de fútbol en Alemania declararon ilegalmente un pago de 6.7 millones de euros de la FIFA en abril de 2005 como gasto empresarial en su declaración de impuestos de 2006, reduciendo la carga fiscal del año del Mundial en aproximadamente 13.7 millones de euros. Todos los tres acusados niegan los cargos.

"El señor Niersbach ha soportado durante nueve años cómo su trabajo profesional se ve empañado", dijo el abogado de Niersbach, Renate Verjans, al comenzar el juicio en marzo. Expresó que su cliente ahora estaba utilizando esta oportunidad para "aliviar la carga sobre él y su familia". También señaló que la suspensión de la fianza "no es una admisión de culpa" por parte de Niersbach. El hombre de 73 años fue presidente de la DFB de 2012 a 2015, renunciando debido al escándalo del Mundial.

Continuación del juicio

La FIFA transfirió los 6.7 millones de euros a Robert Louis-Dreyfus solo un día después de recibirlos. Louis-Dreyfus luego transfirió un préstamo de 10 millones de francos suizos a la cuenta de Franz Beckenbauer en 2002. Esta cantidad luego llegó a la cuenta de Mohamed bin Hammam, entonces vicepresidente de la FIFA en Catar. El propósito de los fondos sigue sin determinarse.

Se esperan testimonios en el tribunal del ex miembro del comité organizador del Mundial de 2006 Fedor Radmann y del fallecido amigo cercano de Beckenbauer, así como del ex presidente de la FIFA Joseph S. Blatter y del ex presidente de la DFB Fritz Keller.

El juicio contra el ex presidente de la DFB Wolfgang Niersbach por los cargos de verano ha sido temporalmente pospuesto, y se requirió una contribución de 25,000 euros de él como garantía. Esta decisión fue tomada por la jueza Eva-Marie Distler en el Tribunal Regional de Frankfurt/Main, quien también mencionó que la Comisión, el comité ético de la Asociación Alemana de Fútbol, aún no había emitido un veredicto en el caso de Niersbach debido a las preocupaciones sobre su posible participación en las sospechas de evasión fiscal.

Lea también: