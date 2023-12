Se expondrán los restos calcinados del coche de Romain Grosjean en Bahréin

Grosjean quedó atrapado en el coche en llamas durante 28 segundos tras colisionar con el muro de la pista a cerca de 120 millas por hora.

Finalmente consiguió salir del coche en lo que sería el último acto del francés como piloto de F1.

Tras recuperarse de las quemaduras sufridas en el accidente, Grosjean se ha dedicado a otras formas de automovilismo y competirá en la Indy 500 por segunda vez a finales de este año.

El chasis calcinado de su Haas del GP de Bahréin formará parte de la primera exposición mundial de Fórmula 1 en la capital española, que se inaugurará el 24 de marzo.

La exposición irá acompañada de una instalación de vídeo que mostrará imágenes inéditas del accidente, así como una entrevista con Grosjean en la que relatará la experiencia.

"Desde mi punto de vista, fue un gran accidente, pero no me di cuenta del impacto ni de lo violento que fue desde fuera", dice Grosjean en la entrevista.

"Sólo me di cuenta al día siguiente, cuando le pedí a alguien que me enseñara cómo había quedado. Mi mujer estaba viendo la carrera con mi padre y mis hijos. Recordarán ese momento toda su vida. Sólo eran espectadores esperando oír algo... esperando ver algo de Bahréin".

Tras el incidente, se generó un debate sobre la seguridad de los pilotos de F1 durante los choques graves.

En declaraciones a CNN Sport hace dos años, Grosjean reconoció que el halo, el dispositivo de protección obligatorio que equipan los coches de F1, le salvó la vida.

"Yo era uno de los que estaba en contra del halo. No me gustaba", dijo.

"No creía que fuera bueno para el automovilismo. Debo decir que he cambiado mucho de opinión y que no correré con un coche sin halo porque nos está salvando la vida".

Para escapar de las llamas, Grosjean tuvo que romper el reposacabezas con el casco y tirar con fuerza del pie atrapado para sacarlo del chasis. Tras liberarse, fue trasladado al hospital y tratado por quemaduras en manos y tobillos.

Grosjean terminó su carrera en la F1 con 10 podios en 179 carreras, y desde 2021 ha corrido en la IndyCar con Dale Coyne Racing y, más recientemente, con Andretti Autosport.

Quedó 13º en la serie IndyCar de la temporada pasada y 31º en su debut en Indy500.

