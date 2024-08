Se están llevando a cabo evacuaciones adicionales en la región de Donetsk a las 21:20

19:58 Se informan combates intensos cerca de PokrovskSegún el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se están librando combates intensos cerca de la ciudad de Pokrovsk. Las fuerzas rusas habrían intentado asaltar las posiciones ucranianas 38 veces en un día cerca del centro logístico estratégico. Se identificaron una docena de zonas de conflicto, informó. La situación sigue siendo tensa.

19:35 Se inician procedimientos penales contra un hombre alemán por contrabando de oro en RusiaLas autoridades rusas iniciaron cargos penales contra un ciudadano alemán por presunto contrabando de oro. El ciudadano alemán de 58 años intentó transportar ilegalmente 13 kilos de barras de oro de alta calidad en su autocaravana, explicó el servicio aduanero ruso. Se abrió un caso penal. La policía no reveló la identidad del individuo. Los inspectores detuvieron al hombre en la región de Pskov, que comparte fronteras con Bielorrusia, Letonia y Estonia. Las barras de oro tienen un valor estimado de más de 90 millones de rublos (alrededor de 900,000 euros). Los oficiales aduaneros y los empleados del FSB de Rusia frustraron la importación ilegal del oro. Las autoridades no han revelado el paradero actual del sospechoso. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta un millón de rublos.

19:05 Ucrania informa sobre la interceptación de 102 misiles en el "mayor ataque aéreo"El último ataque aéreo ruso sobre Ucrania ha sido el más significativo de todo el conflicto, que comenzó en febrero de 2022, según los informes ucranianos. Las fuerzas rusas lanzaron más de cien misiles y drones, informó el comandante de la fuerza aérea ucraniana, Mykola Oleschuk, en Telegram. Más de la mitad de los misiles (102) y 99 de los 109 drones fueron interceptados y destruidos. Este ataque coordinado fue "el mayor ataque aéreo".

18:40 Zelensky envía refuerzos a PokrovskEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado el envío de más fuerzas hacia Pokrovsk. Ha recibido información sobre la situación en la región de la dirección militar, informó en Telegram. El área de Pokrovsk en el este de Ucrania ha sido el escenario de intensos combates desde que las fuerzas rusas avanzaron.

18:10 Macron: Arresto del CEO de Telegram "no es una decisión política"Dos días después del arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, Francia reconoce oficialmente la situación. "El arresto se llevó a cabo en el contexto de una investigación judicial en curso", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en X. "No hubo motivación política detrás de esta decisión", confirmó. Los tribunales tienen la jurisdicción ultimate en este asunto.

17:42 Condena a un menor de 15 años en Rusia por "terrorismo"Un estudiante de 15 años en Rusia ha sido condenado a prisión por expresar su apoyo a Ucrania, según se informó. Un tribunal ruso en Khabarovsk sentenció al chico a cuatro años y medio en un centro de detención juvenil por presunta participación en una "organización terrorista" y conspiración para cometer un acto terrorista, según Mediazona, un medio de oposición ruso. La sentencia se dictó el 16 de agosto y Recently se hizo pública. La abuela del chico le dijo a Mediazona que cree que lo animaron los servicios de seguridad rusos. El chico expresó repetidamente su apoyo a Ucrania a sus compañeros de clase y en las redes sociales. El caso implica un video en el que se ve al chico lanzando cócteles molotov a un edificio abandonado con otros dos adolescentes.

17:13 Evaluación del ataque a la presa: No hay daños significativosEl ataque ruso a una presa cerca de Kyiv no causó daños significativos, según el gobernador de la región. Siempre y cuando no se emitan más ataques o alertas de raids aéreos, la carretera sobre la presa debería abrirse más tarde en la tarde, informó Ruslan Kravchenko a la servicio ucraniano de Radio Liberty.

16:12 El Grupo Wagner Afirma: No Hay Mercenarios en el Conflicto UcranianoEl Grupo Wagner afirma que sus mercenarios actualmente no están luchando junto al ejército ruso en Ucrania. Según una declaración en Telegram, informada por "Kyiv Independent", solo están involucrados en operaciones en Bielorrusia y África. Los mercenarios de Wagner no forman parte de la Guardia Nacional Rusa ni de los rangos del Ministerio de Defensa ruso, afirma el grupo. En la actualidad, Wagner no está involucrado en la invasión rusa de Ucrania, afirma el grupo, y cualquier cambio se anunciará debido.

15:40 Kyiv Experimenta el Aviso de Alarma Aérea Más Largo desde el Inicio de la Guerra Debido a los intensos ataques rusos en Ucrania, se activó un aviso de alarma aérea de 7 horas y 46 minutos en Kyiv. Según el periodista Denis Trubetskoy, es el segundo aviso más largo en la capital desde el inicio de la invasión rusa. El más largo duró unos 9 minutos más, señaló Trubetskoy en X. Los avisos de alarma aérea en otras regiones ucranianas duraron hasta 10 horas, según Anton Gerashchenko, exasesor del Ministro del Interior ucraniano.

15:15 Las Fuerzas Rusas Informan de una Contraofensiva en Kursk Las tropas rusas supuestamente atacaron a soldados ucranianos en más de una docena de lugares a lo largo de la línea del frente en Kursk, según anunció el Ministerio de Defensa de Moscú. También se repelieron contraataques ucranianos en siete otros lugares de Kursk. Además, las fuerzas ucranianas fueron objeto de bombardeos en 16 lugares de la región de Sumy, que limita con Kursk en el lado ucraniano.

14:55 El Jefe de la IAEA Prioriza la Inspección de la Central Nuclear de Kursk El director general de la IAEA, Rafael Grossi, liderará una inspección in situ de la Central Nuclear de Kursk en la óblast rusa del mismo nombre, donde las tropas ucranianas han invadido. Subrayó que la seguridad de las instalaciones nucleares no debe comprometerse y señaló que la visita tendrá lugar el martes. Miles de soldados ucranianos infiltraron Kursk en una invasión sin anunciar el 6 de agosto.

14:47 Incendio Engulle la Mayor Refinería de Petróleo de Rusia Se desató un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en Omsk, según el operador Gazprom. Gazprom informó que el incendio ha sido contenido y las operaciones continúan como de costumbre. Siete empleados resultaron heridos en el incendio, según la agencia de noticias rusa TASS. Más tarde, una de las víctimas falleció, según Interfax. Los primeros informes indicaban solo dos heridos.

14:32 El Ministerio de Defensa Ruso Afirma que Ataca Armas y Municiones Occidentales El Ministerio de Defensa ruso declaró que las tropas rusas habían atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de potencia en Ucrania utilizando drones y misiles. Estas instalaciones suministraban electricidad al complejo militar-industrial ucraniano. Además, se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos bases aéreas ucranianas.

14:09 Periódico Reporta que más de 240 Soldados Rusos son Capturados en Kursk Las tropas ucranianas habrían capturado a más de 240 soldados rusos en la región rusa de Kursk desde el ataque sorpresa del 6 de agosto, según un informe del Washington Post. El periódico analizó más de 130 fotografías y videos, muchos de los cuales fueron grabados por soldados ucranianos y distribuidos en las redes sociales. El informe también incorporó fotografías tomadas por un fotógrafo del Post en una prisión donde se presume que están detenidos los soldados rusos capturados. Las imágenes verificadas muestran al menos 247 prisioneros rusos, lo que respalda las afirmaciones ucranianas de haber capturado a cientos de soldados rusos durante la invasión. La mayoría de los que fueron capturados parecían haber rendido sin oponer resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Ingresa en el Espacio Aéreo Polaco y Aterriza Durante el ataque ruso en Ucrania, un objeto supuestamente ingresó en el espacio aéreo polaco y presuntamente aterrizó en territorio polaco. La agencia de noticias del estado PAP informes esto, citando el comando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que se cree que es un drone, continúa. "Durante el ataque masivo en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente entró en el territorio polaco", informó el general Maciej Klisz, comandante operativo de las fuerzas armadas, a Polsat News. The Guardian reporta, citando a un portavoz del ejército, que el objeto parecía ser un drone.

13:21 Misil Rusos Afirmadamente Ataca Presa al Norte de Kyiv Durante el extenso ataque aéreo en Ucrania, una presa ubicada al norte de Kyiv fue supuestamente alcanzada por un misil ruso el lunes por la mañana, según informes de medios ucranianos. Un video compartido, entre otros, por el periodista del Wall Street Journal Yaroslav Trofimov, muestra una sección de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa falla, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribió Trofimov. No hay actualizaciones oficiales sobre los daños a la estructura aún.

12:57 Zelenskyy lo Describe como "uno de los ataques más severos" por Rusia Rusia supuestamente utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones en su último ataque masivo, según informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más severos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso,Meanwhile, asserts on Telegram to have hit "all designated targets" in the massive attacks on Ukrainian infrastructure. Zelenskyy explained that it was a "combined" attack involving more than 100 missiles of different types and around 100 Shahed drones of Iranian origin. The Russian Ministry of Defense cites a "massive strike with high-precision long-range weapons" on "important energy infrastructure facilities."

12:09 Perspectiva Rusa: el Diálogo con Ucrania sobre un Cese al Fuego es Casi Imposible Rusia ve las discusiones con Ucrania sobre un cese al fuego como casi inexistentes. La incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk es inaceptable, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Se requiere una respuesta. No se han llevado a cabo conversaciones sobre un cese al fuego y el tema ya no es relevante.

11:41 Perspectiva de Munz: las Capacidades del Ejército Belaruso no son Amplias El líder autoritario Lukashenko está congregando a decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania, lo que causa alarma. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es principalmente una muestra de fuerza en lugar de una amenaza real.

11:25 Sugerencia de los Círculos: Rumores de Sabotaje Ruso Antes de la Alerta en GeilenkirchenLa inteligencia sugiere una posible amenaza de sabotaje ruso utilizando un dron, lo que ha llevado a un aumento del nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de inteligencia alemana.

11:20 Pruebas Satélite: Rusos Luchan para Controlar Incendio en Depósito de Combustible en ProletarskEl incendio en el depósito de combustible de Proletarsk en el sur de Rusia sigue sin control, según muestran imágenes satelitales recientes del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El incendio, que involucró más de 70 tanques, fue encendido por un ataque con drone ucraniano el 17 de agosto. Los rumores de otro ataque surgieron el viernes por la mañana. Las autoridades del distrito de Proletarsk han declarado un estado de emergencia. Para el miércoles, TASS informó que 47 bomberos habían resultado heridos en el incendio.

10:50 Respuesta de Polonia: Aviones de Caza Desplegados por Proximidad de Ataques RusosLos intensos ataques aéreos de la mañana tuvieron consecuencias para Ucrania vecina: la proximidad de los ataques rusos al borde polaco llevó a Polonia a enviar interceptores, según informó PAP. Se informó que aviones aliados se unieron a esta operación. La fuerza aérea ucraniana afirmó que en un momento dado se desplegaron 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, capaces de llevar misiles de crucero. Además, se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania y el país recibió ataques desde el Mar Negro.

10:22 Video Capturado: Soldado Ucraniano Lucha Contra Misil de Crucero Ruso con AmetralladoraUn video compartido en las redes sociales por el gobernador Viktor Mykyta muestra a soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea disparando contra un misil de crucero ruso con una ametralladora montada en la región occidental de Transcarpacia. Mykyta afirma que el misil había sido lanzado desde la región de Lviv y fue derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. El equipo de verificación RTL/ntv confirmó la autenticidad del video. Sin embargo, remains unverified what type of missile was thwarted. According to the "Kyiv Independent," it was not the machine gun that downed the missile, but rather an anti-aircraft missile from the Ukrainian armed forces, as reported by the former spokesman of the air force, Yuriy Ignat.

10:03 Impacto en 15 Regiones de Ucrania: Rusia Lanza Ataques Coordenados - Infraestructura Energética Objetivo

Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia, según el primer ministro Denys Shmyhal. "Esta mañana, un ataque masivo de Rusia golpeó 15 regiones. El agresor utilizó diversos tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Hay bajas", compartió Shmyhal en Telegram. Según fuentes ucranianas, la infraestructura energética en cuatro regiones fue atacada. Las autoridades en Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que la infraestructura energética en sus regiones estaba bajo ataque. Se interrumpieron los suministros de energía y agua en algunas áreas de la capital Kyiv, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 Observación de ISW: Rusia Reubica Tropas de Regiones Fronterizas Secundarias a KurskEl ejército ruso puede estar continuando la reubicación de fuerzas de áreas menos críticas en el frente ucraniano a Kursk, según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Según fuentes rusas, los líderes del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina, 11º Batallón de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de combate en los territorios rusos que limitan con Ucrania. Esto probablemente se refiere a la región de Kursk, según informó ISW en su último informe. ISW ha detectado elementos del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina y 11º Batallón de VDV participando en operaciones en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso recently redeployed elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. El mando militar ruso parece resistirse a la presión operativa para retirar fuerzas de esfuerzos ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, afirmaron los expertos.

Al menos tres personas han perdido la vida en ataques aéreos rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Se han mencionado muertes en Luzk, Dnipro y Zaporizhzhia, respectivamente en el oeste, este y sur de Ucrania. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, confirmó un ataque a una casa multifamiliar que resultó en una víctima mortal. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus dominios y aconsejaron a la gente que buscara refugio. Previamente, el gobernador de la región de Poltava, Filipp Pronin, informó cinco heridos debido a un ataque a una instalación industrial local.

08:50 Ucrania Observa Acontecimientos de Tropas Belarúsas: "Participación de Belarús Podría Desbordar el Frente"

Ucrania mantiene un ojo vigilante sobre la concentración de tropas belarúsas cerca de su frontera compartida. Esta última actividad es mayor que los casos anteriores y la incorporación de Belarús en el conflicto podría tener consecuencias desastrosas, como explicó la corresponsal de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Varios ataques en ciudades ucranianas - Corte de energía en KyivSe informan explosiones en varias ciudades ucranianas debido a la extensa operación de ataque aéreo ruso (consulte la entrada de las 07:24). Según "Kyiv Independent", se oyeron sirenas de alerta aérea en todo el país alrededor de las 6:00 AM hora local. Aproximadamente a las 8:30 AM, se oyeron explosiones en Kyiv, seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informa sobre cortes de energía en varios distritos de la capital y preocupaciones sobre el suministro de agua en la parte derecha de la ciudad. También se informan explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú afirma haber derribado 20 drones ucranianosEl Ministerio de Defensa de Rusia afirma que su sistema de defensa aérea ha derribado 20 drones dirigidos hacia territorio ruso desde Ucrania durante la noche, según el Ministerio de Defensa ruso. Nueve fueron derribados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk, mientras que dos cada uno fueron interceptados sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Uno fue detectado sobre Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia lanza un ataque aéreo extenso sobre UcraniaUkraine está siendo sometida a un ataque extenso, según diversas fuentes. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania enfrenta una masa ataque con misiles y drones desde tierra, mar y aire", informa "Kyiv Post" en X. El experto militar Nico Lange escribe que Rusia está disparando misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es extenso". Se escuchan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno reporta bajas ucranianas en KurskLas fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª brigada de fuerzas especiales informan la destrucción de dos vehículos blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en la región de Kursk en el último día, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al comandante, el general mayor Apti Alaudinov. También afirman haber destruido una unidad de lanzagranadas automáticas, un mortero y un cañón de artillería. "Nuestras fuerzas han infligido graves pérdidas a las tropas ucranianas", dice. Alaudinov también afirma que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos starting eliminando al enemigo en varias áreas y liberando algunos asentamientos. Creo que esto continuará cada día".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un pide la producción de más drones kamikazeEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado al desarrollo y producción de más drones kamikaze "como un aspecto vital de los preparativos para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Hizo esta declaración durante la prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos, dirigidos hacia objetivos enemigos. Rusia suele emplear drones iraníes de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos militares. La prueba de drones se reportó el sábado ante la escalada de tensiones con el vecino del Sur, Corea del Sur. Las fotos muestran objetos voladores blancos de ala en X dirigiéndose hacia objetivos de tanques y explotando. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, los objetivos de prueba eran modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:12 Kyiv emite una grave advertencia a MinskUkraine insiste en que Belarus retire sus fuerzas militares y su aparato militar de su frontera compartida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania emite un comunicado advirtiendo a las autoridades belarusas que abstengan de acciones hostiles y retiren sus soldados de la zona fronteriza. Ukraine advierte a Belarus contra cometer "errores fatales" bajo la influencia de Moscú. Belarus aún no ha respondido. Los informes de Ucrania sugieren que las tropas en la frontera incluyen unidades de operaciones especiales belarusas y ex mercenarios de Wagner, armados con tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. El comunicado también señala que Ucrania nunca ha llevado a cabo actividades hostiles contra la población belarus y no tiene intención de hacerlo en el futuro.

05:46 Daños en la región de Saratov por escombros de drones ucranianosVarios edificios en la región rusa de Saratov han resultado dañados debido a los escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Las ciudades de Saratov y Engels, que alojan una base de bombarderos estratégicos, han resultado afectadas. Se han desplegado todos los servicios de emergencia para gestionar la situación.

03:52 Defensa aérea repele ataque de drones sobre KyivLos sistemas de defensa aérea ucranianos están operativos en el distrito de Kyiv para repeler incursiones de drones rusos, según informó la administración militar regional. "Se ha detectado actividad de drones enemigos. Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", anunció el canal de Telegram. En este momento, no hay información sobre posibles daños o víctimas.

00:19 Zelensky Condena Ataque con Misiles contra Equipo de ReutersEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque con misiles mortal contra periodistas de Reuters en su discurso vespertino. Un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk fue destruido por un misil ruso Iskander, matando a un empleado y dejando a otros dos heridos, según informó Reuters. El fallecido fue identificado como el británico Ryan Evans, de 38 años, quien se unió a Reuters en 2022 y brindaba asesoramiento en cuestiones de seguridad en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky calificó el ataque como "absolutamente objetivo y deliberado"; "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Procurador General de Ucrania inició una investigación preliminar sobre el incidente en Telegram. El incidente tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no ha confirmado si el misil fue lanzado por Rusia o si el hotel fue objetivo intencional. No se ha emitido ninguna declaración por parte de Rusia.

