Se está poniendo apretado para el verano.

La situación meteorológica más reciente está calmándose. Sin embargo, el fin de semana volverá a centrar su atención en el sur y el sureste, con tormentas y lluvias intensas previstas, como sabe el meteorólogo de ntv, Björn Alexander. Luego, el tiempo será en general mucho más variable.

ntv: Ha habido muchas tormentas últimamente. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a mal tiempo?

Björn Alexander: Gracias a una breve influencia de alta presión, la situación está actualmente un poco más relajada en muchos lugares. Sin embargo, la calma solo será temporal en algunas regiones. Desafortunadamente, la vaca aún no ha salido del hielo en cuanto a mal tiempo.

¿Cuál es la razón de esto?

En general, el aire parcialmente muy húmedo y por lo tanto propenso a tormentas aún no ha sido aclarado. Por lo tanto, no hay valores pico más allá de 35 grados - y las noches ya no son tan opresivas y cálidas como antes. Pero aún así, en algunas regiones se superarán los 30 grados, y no será hasta el domingo que una frente fría finalmente aclare el aire de alto verano. Esto creará nuevamente una situación explosiva, al menos en algunas regiones.

¿Dónde será peor?

Según los pronósticos actuales, el sur y el sureste serán particularmente afectados durante el fin de semana. Aquí hay un riesgo de tormentas pesadas con el peligro de lluvias intensas. También no se descarta la posibilidad de granizo y ráfagas de viento. Se espera que la situación se calme de nuevo la próxima semana.

¿Esto significará el fin del tiempo veraniego?

Será ajustado para el alto verano. Pero eso también significa que no será tan caluroso. Todavía debería haber suficiente calor veraniego - aunque a menudo estará nublado entre medias. Porque probablemente tendremos que esperar mucho tiempo para una alta estable de verdad. Además, el pronóstico a largo plazo experimental también sugiere un septiembre ligeramente más húmedo de lo normal en el sur y el oeste de nuestro país, con temperaturas que seguirán siendo ligeramente demasiado altas.

De vuelta de la bola de cristal al fin de semana: ¿Cuáles son los detalles?

El sábado, las tormentas principalmente se adentrarán en el sur desde los Alpes. Algunas de estas podrían tener un potencial de mal tiempo severo. También se acercará una primera frente fría desde el noroeste, trayendo una banda de nubes con lluvias y tormentas. Antes de eso, volverá a ser bochornoso con picos hasta 30 grados en la región de Lausitz, mientras que solo se llegará a 20 grados en el mar del Norte.

¿Y el domingo?

Habrá principalmente nubes o tiempo variable con lluvias, algunas de las cuales podrían ir acompañadas de tormentas. También son posibles mayores cantidades de lluvia antes de que las lluvias y tormentas se muevan hacia el este y se vuelva más amigable por la tarde y la noche desde el oeste y el noroeste. Las temperaturas alcanzarán su mínimo semanal con un máximo de 18 a 27 grados, por lo que algún alivio y ventilación serán bienvenidos después.

¿Cuáles son los valores para la próxima semana?

El lunes habrá un mayor riesgo de lluvias en el sureste a 20 a 26 grados. De lo contrario, hará buen tiempo. El martes, el panorama meteorológico se invertirá, por lo que el sur y el este estarán en el lado más estable a 21 a 27 grados. El miércoles se espera un tiempo variable en todas partes con temperaturas ligeramente más frescas de 19 a 27 grados.

