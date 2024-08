¿Se está evitando todavía el incendio forestal en Oriente Medio?

Después del asesinato del jefe extranjero de Hamas en Teherán, Irán amenaza con un ataque de represalia contra Israel. Ahora hay nuevas esperanzas para la descongelación en el conflicto del Oriente Medio. Se programarán conversaciones sobre un alto el fuego de armas en Qatar. Antes de las conversaciones, los mediadores apelarán a todas las partes involucradas.

Antes de la potencialmente decisiva ronda de conversaciones para lograr un alto el fuego en la guerra de Gaza entre Israel e Hamas, los mediadores emitieron una apelación final a todas las partes en el Oriente Medio. "Ninguna parte en la región debería tomar pasos que socaven los esfuerzos para llegar a un acuerdo", dijo el Departamento de Estado de EE. UU. después de una llamada telefónica entre el Secretario Antony Blinken y su homólogo catarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Un avance en las conversaciones de hoy en la capital de Qatar, Doha, podría evitar un ataque de represalia por parte de Irán y sus aliados contra Israel, y así evitar que la guerra se extienda más allá de la Franja de Gaza.

"Este será un día importante. Queremos alcanzar un alto el fuego", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al día siguiente de las conversaciones. "Queremos que esta guerra termine. Queremos que los rehenes regresen a sus hogares, incluidos los rehenes estadounidenses. Queremos que la ayuda humanitaria fluya hacia la Franja de Gaza. Y creemos que este acuerdo es la forma de descongelar las tensiones en el Oriente Medio". Israel y Hamas no se hablan directamente entre sí, por lo que EE. UU., Catar y Egipto actúan como mediadores.

Las conversaciones en Doha se consideran cruciales para lograr un alto el fuego y un canje de rehenes retenidos por Hamas por presos palestinos en cárceles israelíes después de más de diez meses de guerra. El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, supuestamente habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al día anterior sobre el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, informó Axios citando a dos fuentes informadas de EE. UU. El contenido de la llamada no se divulgó.

Sirenas de ataque aéreo suenan de nuevo en la frontera norte de Israel

Los medios de comunicación israelíes informaron de que los funcionarios de la administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, también hablaron con varios representantes israelíes, incluidos el ministro de Defensa Joav Galant, la noche anterior. Enfatizaron la importancia de llegar a un acuerdo, que también podría evitar una escalada del conflicto con Irán y sus aliados. Desde el asesinato de un importante representante del movimiento miliciano Hezbolá en Líbano y el jefe extranjero de Hamas en la capital iraní Teherán hace unas dos semanas, se teme un ataque por parte de Irán y sus aliados contra Israel.

Mientras tanto, la взаимная обстрелы entre Israel y Hezbolá continúa a lo largo de la frontera entre los dos países. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que tres personas murieron en ataques israelíes en áreas cercanas a la frontera. El ejército israelí dijo que había atacado estructuras militares de la milicia en el sur de Líbano después de los ataques de Hezbolá. "Se eliminaron" a dos terroristas de Hezbolá. Ni una cosa ni la otra pudieron ser verificadas de forma independiente.

Incluso horas antes del inicio de las conversaciones de Gaza, las sirenas volvieron a aullar en el norte de Israel en la frontera con Líbano, informó el ejército israelí durante la noche. Hezbolá dijo que actuó en solidaridad con Hamas en Gaza. Ambos son aliados de Irán. El presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados por su equipo de seguridad nacional sobre los desarrollos en el Oriente Medio.

Mientras que el ejército de Israel ha estado en alerta máxima durante días, los Estados Unidos, su aliado, ha reforzado significativamente su presencia militar en la región. EE. UU., al igual que Israel, es considerado un archienemigo por Irán. Mientras tanto, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, supuestamente habló con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry, agradeciéndole por sus "decisivos esfuerzos" en la mediación de un acuerdo de Gaza.

Hamas se niega a participar en las conversaciones

Hamas se negó a participar en la nueva ronda de conversaciones y planea ser informado de los puntos discutidos después. Un funcionario árabe le dijo a "The Times of Israel" que los representantes de Hamas no habrían estado en la misma habitación que la delegación israelí de todos modos. El formato es "basic

