¿Se está convirtiendo Silicon Valley en un bastión de la derecha?

Desde que Donald Trump seleccionó a J. D. Vance, antiguo inversor de startups y actual entusiasta de criptomonedas, como su "compañero de fórmula," Silicon Valley ha estado celebrando. ¿Está la industria tecnológica cambiando hacia la derecha? ¿Y qué papel juega Peter Thiel? La historiadora Margaret O'Mara proporciona contexto.

Capital: Donald Trump recently chose J. D. Vance, a former startup investor, as his vice-presidential candidate. How significant was this move for Silicon Valley?

Margaret O'Mara: For the part of Silicon Valley connected to Vance and supporting him, this was great news. Vance's professional and political career is largely due to Peter Thiel's support...

... the libertarian investor and PayPal co-founder.

Exactamente. El cargo de vicepresidente tiene diferentes grados de influencia. Por ejemplo, Al Gore tuvo mucho que ver con Bill Clinton y mantuvo estrechos lazos con Silicon Valley. Pero eso no siempre es así.

Lately, it seemed like Silicon Valley was politically shifting to the right. Is that true?

Thiel y sus aliados como Elon Musk ya no viven en el Valle. Mientras tanto, siguen siendo los demócratas los que son elegidos y reciben donaciones allí.

Thiel, Musk, y otros fueron vistos en su momento como representantes de una mentalidad libertaria. ¿Han cambiado hacia la derecha?

No. Thiel y sus aliados como el antiguo director de PayPal David Sacks han mantenido consistentemente su línea política. Ahora tienen más visibilidad, dinero y disposición a discutirla públicamente. Siempre han estado en contra del liberalismo burocrático que representa el Partido Demócrata y en contra de lo que antes se llamaba corrección política y ahora "wokeness".

Mientras tanto, inversores influyentes como Marc Andreessen y Ben Horowitz han cambiado realmente su postura - antes apoyaban a los demócratas.

Es cierto. Representan una tendencia más amplia. En los últimos años, la relación entre Washington y la industria tecnológica ha cambiado. Durante la administración de Obama hubo un apoyo incondicional a Silicon Valley, independientemente de lo que se hacía allí. Ahora, tanto los demócratas como los republicanos critican más a los gigantes tecnológicos y hay esfuerzos más fuertes de regulación y antitrust. Esto no es bien recibido en el Valle. Para Andreessen y Horowitz, que hacen dinero con inversiones en startups, este ambiente es peligroso - va en contra de sus intereses empresariales y su mundoview techno-libertario.

Andreessen y Horowitz dicen que no están abogando por la gran tecnología, sino por la "pequeña tecnología" - startups emergentes jóvenes.

Bien, Marc Andreessen sigue en la junta directiva de Meta.

Un tema que muchos representantes de la tecnología mencionan es la regulación de criptomonedas. ¿Por qué es tan importante?

Para mí, es parte de un nuevo populismo tecnológico. Sugiere que con Bitcoin y otras criptomonedas, las personas ordinary pueden eludir a los grandes bancos. Interesantemente, son principalmente hombres jóvenes los que están involucrados en esto. Junto con esto, hay una lucha contra lo que Musk llama el "virus mental woke". Aquí, se está tocando una sentiment entre hombres blancos frustrados por una supuesta fijación no saludable en la diversidad e inclusión.

Peter Thiel parece ser el cerebro detrás de la revolución tecnológica conservadora. ¿Qué sabemos sobre su visión del mundo?

Thiel, como mencioné antes, nunca fue un libertario puro a la manera de un Barry Goldwater o Ron Paul. Al volver a su discurso en la convención republicana de 2016, se encuentra una visión notablemente nostálgica de la era de Sputnik y la carrera espacial - a pesar de las intervenciones significativas en el mercado en ese momento. Thiel cree que necesitamos volver a enfocarnos en proyectos así, en "moonshots", en lugar de distraernos con preguntas de diversidad o inclusión.

Pero hay ideas aún más radicales entre los thielistas, ¿verdad?

Hay una frustración con los procesos democráticos y la burocracia administrativa. Se mencionan ideas como una monarquía moderna. Son nacionalistas antidemocráticos y lo dicen abiertamente.

¿Qué están planeando?

Los thielistas tienen en mente un asalto completo a la burocracia, para derribarla o reutilizarla para propósitos completamente diferentes. Y parece haber incluso más determinación y enfoque para este empeño que en 2016. Los instintos más extremos de Trump en cuanto a la toma de poder y el cambio de sistema a largo plazo están siendo animados.

Volviendo a Vance - ¿lo acompañará en todo esto como algún tipo de ejecutor dispuesto de los planes de los thielistas?

Eso remains to be seen. Cuando los empresarios influyentes y adinerados respaldan e instalan a alguien, no siempre obtienen exactly lo que quieren. Habrá lealtades conflictivas. Y J.D. Vance es una figura interesante: ya ha tenido un largo viaje ideológico. No puedo imaginar que termine aquí.

Margaret O'Mara habló con Niklas Wirminghaus

Esta entrevista apareció originalmente en capital.de

