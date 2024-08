- Se esperan rendimientos muy altos de manzanas

Una noche de heladas en finales de abril causa que la cosecha de manzanas en Turingia sea significativamente menor que en años anteriores

Una noche de heladas en finales de abril ha provocado que la cosecha de manzanas en Turingia sea significativamente menor que en años recientes. Según la Oficina Estadística en Erfurt, solo se espera recolectar alrededor de una octava parte de manzanas en comparación con 2023. Las pérdidas para las empresas que cultivan manzanas en un total de 810 hectáreas son significativas. La perspectiva para ciruelas y damascos es aún peor, con menos cerezas también recolectadas en el verano. El estado ha anunciado ayuda financiera para los cultivadores de frutas.

Se estima una cosecha de 3.9 toneladas de manzanas por hectárea, lo que representa un 87% menos que el año pasado y un 86% menos que el promedio a largo plazo. Se espera una cosecha total de 3,135 toneladas de manzanas, 20,800 toneladas menos que el año pasado. La helada del 23 de abril no solo dañó las flores, sino que también destruyó el fruto de algunas variedades en una etapa temprana.

También hay una mala cosecha de ciruelas

Se estima una cosecha de 1.1 toneladas por hectárea para ciruelas y damascos, lo que representa un 10.6 toneladas por hectárea o un 91% menos que el año pasado y también significativamente por debajo del promedio a largo plazo. Se espera una cosecha total de 170 toneladas. Según la Oficina Estadística, el área cultivada es de 158 hectáreas. Other 21 hectares are reserved for mirabelles and reneklodes - aquí también se espera una pérdida de cosecha de alrededor del 90%.

La cosecha de cerezas dulces ya fue baja en el verano. Se estimó una cosecha de solo 1.1 toneladas por hectárea - más de un 80% por debajo del nivel usual. La cosecha podría ascender a alrededor de 300 toneladas. La cosecha de cerezas agrias es aproximadamente un 56% menor que el año pasado.

Según el Ministerio de Agricultura, las empresas de frutas en Turingia que se encuentran en una situación de existencia pueden solicitar ayuda inmediata del estado a partir de finales de agosto. El estado había prometido ayuda inmediata de dos millones de euros a cultivadores de frutas y vino después de los daños por heladas tardías. La asociación responsable había estimado los daños de la noche de heladas del 23 de abril en alrededor de 7.5 millones de euros. Esto es adicional a alrededor de cinco millones de euros en daños al vino.

Los daños por heladas no se limitaron a las manzanas, ya que otras frutas como ciruelas y damascos también experimentaron pérdidas significativas. En consecuencia, se estima que la cosecha de ciruelas y damascos es solo una fracción de lo que se cosechó el año pasado.

Other cultivadores de frutas en Turingia, como los que cultivan mirabelles y reneklodes, también anticipan una pérdida de cosecha de alrededor del 90% debido a la noche de heladas.

