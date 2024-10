"Se esperan numerosas muertes": Los residentes cerca de la frontera entre Israel y Líbano expresan su preocupación por una posible escalada de represalias

El río Jordán tiene su fuente en esta región y hay numerosos lagos y arroyos que dejan boquiabierto. Sin embargo, siempre mirábamos el paisaje y nos preguntábamos, '¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá?', compartió un especialista en TI de 32 años con CNN.

"Pensamos que el incidente del 7 de noviembre tendría lugar aquí, lo discutíamos a menudo", confesó, encendiendo un cigarrillo fuera de un hotel en la orilla del mar de Galilea, a unos 60 kilómetros de Kiryat Shmona.

Los padres de Pinhas y su abuela mayor han residido en este hotel durante casi un año desde que fueron desplazados de Kiryat Shmona después de la tragedia del 7 de noviembre. Pinhas pasó varios meses alojado con amigos en Tel Aviv antes de alquilar un apartamento allí; visita a su familia con frecuencia.

Kiryat Shmona, ubicada en un enclave israelí rodeado por Líbano al sur y al este, a solo unos kilómetros de la frontera, se encuentra en el lado opuesto de Israel donde tuvieron lugar los incidentes liderados por Hamas el año pasado. Sin embargo, su proximidad a Líbano la hace vulnerable a Hezbolá, el grupo miliciano respaldado por Irán que ha estado atacando a Israel persistentemente en el último año, apoyando a Hamas.

Israel respondió con ataques transfronterizos, y ambos lados han estado involucrados en una escalada de represalias desde el 8 de noviembre. Hezbolá ha declarado que no detendrá sus ataques a Israel hasta que se alcance un alto el fuego en Gaza.

La ciudad ha sido atacada varias veces en los últimos meses, con el último incidente siendo una lluvia de misiles que causó daños considerables y varios incendios un viernes por la mañana, según la policía israelí.

Sin embargo, Pinhas le dijo a CNN que no fueron los misiles lo que motivó a su familia a abandonar su hogar. Los misiles siempre han sido una preocupación en Kiryat Shmona.

"Durante mi infancia, no solo eran las sirenas como ahora... era alguien gritando desde un coche, '¡Todos a los refugios! ¡Todos a los refugios!'. Y en la escuela, cuando sonaba la alarma, nadie entraba en pánico porque estábamos acostumbrados", recordó.

"Todos iban al refugio, se oían las explosiones y luego esperábamos a que alguien diera el visto bueno para salir", explicó, añadiendo que mientras los locales se habían acostumbrado a los ataques aéreos, siempre había la preocupación de que Hezbolá pudiera atacar desde el suelo.

"Hubo una advertencia unos meses antes del 7 de noviembre, diciendo que la próxima guerra no sería solo de misiles. Vendrían aquí. Hay muchos túneles, y tenemos que prepararnos... pero no lo hicimos. La gente es miope. Hasta que happens something, you don't truly act", dijo.

Pero entonces vino la sorpresa de los acontecimientos, cuando Hamas y otros grupos milicianos mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a aproximadamente 250 más en Gaza.

"Todo cambió entonces", dijo Pinhas. "Creíamos que nuestro ejército era poderoso y estaba preparado, y de repente, ves esto, disparos por todas partes. Tuve tres amigos que estaban en la fiesta de Musaf, uno de ellos murió, dos fueron salvados", dijo.

‘Many will perish’

El gobierno israelí insistió en que la seguridad de personas como la de Pinhas es una de las razones por las que debe actuar agresivamente contra Hezbolá en Líbano.

Durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Hezbolá había lanzado más de 8.000 misiles contra Israel desde el 8 de noviembre, obligando a unas 60.000 personas a huir de sus hogares cerca de la frontera.

"Israel ha estado soportando esta situación intolerable durante casi un año. Hoy he venido a decir que ya es suficiente. No descansaremos hasta que nuestro pueblo pueda volver a sus hogares con seguridad", declaró.

Poco después del discurso de Netanyahu en la ONU, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque letal en Beirut, targeting y matando al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Tres días después, las FDI anunciaron que estaban lanzando una 'operación terrestre limitada y localizada' en Líbano. El portavoz principal de las FDI, el almirante Daniel Hagari, dijo que la misión pretendía evitar un ataque estilo 7 de noviembre por parte de Hezbolá y 'permitir que todos los 60.000 israelíes puedan volver a sus hogares en el norte de Israel de forma segura'.

Sin embargo, al menos algunas de las personas whose safety Netanyahu invoked during his speech are now expressing doubts.

Speaking to CNN on her balcony in the village of Shtula, Ora Hatan expressed her concern about the possibility of the army's actions in Lebanon being too costly for Israel.

"I believe that it's extremely risky for the army to enter Lebanon, because there are numerous perils... I believe that we can safeguard the border with planes, or go in and out... but not stay (in Lebanon), it's too risky," she said.

Hatan, whose home overlooks the Lebanese border, has spent her entire life in Shtula. She explained that she's concerned that the current warfare is far more deadly than it was in 2006, the last time Israel invaded Lebanon.

Pinhas, too, is divided about Israel's decision to penetrate the border.

"It's very tough. On one hand, I can say, yes, because we need to return home and bring peace to our town. So my first thought is we need to do something about it, because their (Hezbolá's) main objective is to kill us", he said.

Sin embargo, otro problema que preocupa a todos es que esta situación es peligrosa y se espera que cause numerosas bajas. Hezbolá conoce a la perfección su territorio, lo que lo convierte en su terreno. A diferencia del conflicto de 2006, esto no es una operación a pequeña escala. Les hemos dado tiempo suficiente para prepararse y acumular armas. Él señaló, refiriéndose a la incursión israelí de 2006 en Líbano que duró 34 días y terminó en un punto muerto, con la pérdida de aproximadamente 1.100 personas en Líbano y alrededor de 170 israelíes.

Para Líbano, el número de muertos supera el del conflicto de 2006. Desde que Israel comenzó su actual campaña de bombardeos el 17 de septiembre, al menos 1.401 personas han muerto en el país, según el recuento de CNN utilizando datos del Ministerio de Salud de Líbano. Alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas, según el funcionario que supervisa el centro de gestión de crisis de Líbano.

El asalto israelí es uno de los más intensos en los últimos años, superado solo por su bombardeo de Gaza.

El valle cerca de Kiryat Shmona resuena con una secuencia regular de explosiones fuertes, lo que indica claramente la intensidad del bombardeo. Un estruendo cuando se dispara el proyectil de artillería, seguido de un silbido penetrante a medida que vuela por encima y, posteriormente, un sonido de impacto pesado a alguna distancia más allá de la frontera.

Durante una hora el jueves, mientras visitaba la zona, CNN contó aproximadamente 53 salidas de proyectiles -aproximadamente uno por minuto.

Una vez ciudad de alrededor de 22.000 residentes, Kiryat Shmona se ha convertido en una ciudad fantasma en el último año. Los signos de destrucción están por todas partes en sus calles - marcas de escombros en los edificios, daños por escombros caídos y destrucción por impactos de cohetes.

El jueves, mientras se celebraba el año nuevo judío, la familia Pinhas regresó brevemente a Kiryat Shmona. Su propósito, según explicó Pinhas, era "regar las plantas y dar de comer a los gatos. Hay muchos gatos callejeros en Kiryat Shmona y necesitan comida".

El jueves, varios cohetes fueron lanzados contra la ciudad desde Líbano pero fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea Iron Dome. Una luz brillante se desvaneció a la vista cuando los misiles interceptores ascendieron al cielo, neutralizando la amenaza.

Mientras tanto, un gato negro y blanco insistía en revolver los escombros acumulados frente a una casa familiar devastada por un ataque de cohetes anterior.

El mundo observó con preocupación cómo se desarrollaba la tragedia del 7 de noviembre en Kiryat Shmona, lo que llevó al desplazamiento de muchos residentes.

A pesar de la amenaza constante de cohetes, las personas en Kiryat Shmona se han acostumbrado a vivir con el peligro, como recordó Pinhas de su infancia.

