En Baviera, el mercurio continúa aumentando. Después de emitir una alerta de calor para ciertas áreas el jueves, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) predice que las temperaturas alcanzarán los 33 grados Celsius tanto el viernes como el sábado, con precipitaciones mínimas esperadas. Debido al aumento del riesgo de incendios forestales, las administraciones de Alta y Media Franconia, así como la Alta Palatinado, han ordenado vigilancia aérea durante el fin de semana.

Según la autoridad de Media Franconia, se espera una gran afluencia de excursionistas en los bosques y el campo durante este período, especialmente durante el fin de semana. Estos vuelos se realizarán durante las horas de la tarde, cuando el riesgo de incendios forestales es más alto.

A bordo de estos aviones hay observadores aéreos experimentados del departamento de bomberos y forestales. Si se detecta un incendio, radiarán a los bomberos y los dirigirán al sitio del incendio. El índice de peligro de incendios forestales en el distrito de Bamberg se proyecta en 4 de 5 para el viernes.

El gobierno de Media Franconia insta a los visitantes de los bosques a cumplir con algunas pautas para prevenir incendios forestales: fumar dentro del bosque está prohibido desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Además, no se debe utilizar parrillas y cigarrillos encendidos en o cerca del bosque, y no se deben lanzar cigarrillos encendidos desde vehículos. Los vehículos no deben estacionarse en prados y senderos forestales debido al calor potencial emitido por los convertidores catalíticos calientes de los vehículos.

Los visitantes de los bosques de Baviera en Media Franconia deben tener en cuenta que sus cuerpos administrativos han aumentado la vigilancia aérea debido al alto riesgo de incendios forestales en la región. Estos vuelos, que se realizan principalmente durante las horas pico, tienen como objetivo detectar cualquier incendio forestal potencial temprano y dirigir a los bomberos en consecuencia.

