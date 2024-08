- Se espera en Hesse: lluvias torrenciales, tormentas fuertes y fuertes lluvias

Predicción del tiempo para Hesse

Prepárese para aguaceros esporádicos y perhaps some tormentas intensas con lluvias torrenciales en Hesse, según sugiere el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). De media tarde a última hora de la noche, esté atento a aguaceros y tormentas aisladas. Hay una posibilidad de una rápida precipitación de 15 a 25 litros por metro cuadrado. A medida que se acerca la noche y comienza el domingo, se espera lluvia desde el suroeste, con la posibilidad de tormentas aisladas. En ciertas áreas, especialmente en el norte y centro de Hesse, los meteorólogos prevén lluvia continua, hasta 40 litros por metro cuadrado, con totales esperados de 40 a 60 litros en ciertas regiones. Los lugares exactos aún no han sido identificados.

El domingo, la mañana será bastante nublada con lluvias dispersas. En el noreste, podría haber lluvia intensa. La lluvia debería disminuir gradualmente hacia la noche. Se proyectan temperaturas máximas entre 21 y 24 grados Celsius, con las más altas en la región del Rin-Main. La próxima semana se espera mayormente nublado y principalmente seco. Las temperaturas alcanzarán los 22 a 25 grados Celsius, con altitudes alrededor de 20 grados. El martes, volverá a calentar: con una mezcla de sol y nubes, los meteorólogos pronostican máximas de 26 a 29 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) advierte sobre tormentas intensas y lluvias torrenciales en Hesse, sugiriendo la posibilidad de lluvias intensas, hasta 40 litros por metro cuadrado en ciertas áreas como el norte y centro de Hesse. El domingo, el DWD continúa monitoreando el clima, previniendo lluvias intensas en el noreste, que podrían persistir en ciertas regiones con totales esperados de 40 a 60 litros.

